Η FIA και η ACO απαντούν στα δημοσιεύματα περί διάσπασης του WEC, διευκρινίζοντας τι ισχύει για τη συμφωνία τους και τις συζητήσεις για το μέλλον.

Ένα δημοσίευμα του γερμανικού Auto Motor und Sport στις 17 Σεπτεμβρίου προκάλεσε συζήτηση για το μέλλον του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC). Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η FIA και η Automobile Club de l’Ouest (ACO) δεν είχαν συμφωνία για τη διεξαγωγή και την εμπορική προώθηση του WEC το 2027, με το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους να παρουσιάζεται ως άμεσο.

Όπως προκύπτει, τα δεδομένα αυτά ήταν λανθασμένα. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η διάρκεια της συμφωνίας που ισχύει ήδη. Η FIA ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία της με την ACO καλύπτει και ολόκληρο το 2027. Οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το διάστημα μετά τη λήξη της, δηλαδή από το 2028 και έπειτα. Έτσι, η πληροφορία ότι δεν υπάρχει συμφωνία για την επόμενη σεζόν διαψεύδεται από τους ίδιους τους φορείς του πρωταθλήματος.

The people have spoken 🗣️



This brilliant move for P2 by @nyckdevries in the #7 @ToyotaRacing_JP against the #35 Alpine at COTA has been voted your DHL Endurance Moment of the race! 🏁

#WEC #6HCOTA #DHL @DHL_Motorsports pic.twitter.com/Bfmz2kNBN6 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 17, 2026

Η διευκρίνιση της FIA

Εκπρόσωπος της FIA προχώρησε σε ξεχωριστή δήλωση η οποία ανέφερε:

«Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη μετά την εισαγωγή των κανονισμών Hypercar και LMGT3, με αγώνες σε επτά χώρες τη φετινή σεζόν. Αυτό το επίτευγμα είναι αποτέλεσμα της εκτεταμένης συνεργασίας των οδηγών, των ομάδων, των κατασκευαστών, της FIA, της ACO, της εταιρείας προώθησης LMEM και των εκατομμυρίων φιλάθλων που παρακολουθούν το πρωτάθλημα. Η FIA και η ACO συνεχίζουν τις συζητήσεις για την παράταση της συμφωνίας προώθησης. Η ισχύουσα συμφωνία με την ACO παραμένει σε ισχύ έως το τέλος του 2027».

Τι λένε από κοινού οι δύο πλευρές

Η κοινή τοποθέτηση της FIA και της ACO δίνει έμφαση τόσο στην υπάρχουσα συνεργασία όσο και στις συνομιλίες για την επόμενη περίοδο:

«Η ACO και η FIA συνεργάζονται στενά εδώ και πολλά χρόνια για την ανάπτυξη του FIA WEC, το οποίο δημιουργήθηκε το 2012. Αυτή η μακρόχρονη συνεργασία έχει στηρίξει την ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, το οποίο αυτή την περίοδο παρουσιάζει ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική, με αυξανόμενο ενδιαφέρον από κατασκευαστές, ομάδες, συνεργάτες, μέσα ενημέρωσης και φιλάθλους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ACO και η FIA συζητούν αυτή την περίοδο για το μέλλον του FIA WEC μετά το 2027. Οι συζητήσεις προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σε εποικοδομητικό κλίμα και με κοινή δέσμευση για την προετοιμασία του μέλλοντος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Και οι δύο οργανισμοί παραμένουν πλήρως προσηλωμένοι στη συνεργασία τους και εργάζονται μαζί για να διασφαλίσουν τη συνεχή ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του FIA WEC».

Μία ισχυρή πλατφόρμα στο παγκόσμιο motorsport

To WEC έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της αυτοκίνησης να έχουν αγωνιστεί στην κατηγορία Hypercar.

Από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζονται με πρωτότυπα αγωνιστικά αυτοκίνητα στην κατηγορία οι εξής μάρκες: Ferrari, Toyota, Peugeot, Aston Martin, BMW, Genesis, Cadillac, McLaren και Ford.