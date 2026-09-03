Η αγωνιστική δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής επιστρέφει με τα Hypercars και τα GT3 του WEC τα ταξιδεύουν στο Τέξας για έναν συναρπαστικό αγώνα.

Δύο περίπου μήνες μετά τις 6 Ώρες του Σάο Πάουλο, το WEC επιστρέφει το τριήμερο 4-6 Σεπτεμβρίου με τις 6 Ώρες του Τέξας στο Circuit of the Americas. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής παραμένει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κατευθύνεται για τη Βόρια Αμερική και συγκεκριμένα την άγρια δύση για τον έκτος από τους οκτώ αγώνες της σεζόν.

Η επίσημη ονομασία του αγώνα είναι Lone Star Le Mans, στο οποίο θα συνεχιστεί η μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Toyota και BMW για το πρωτάθλημα σε οδηγούς και κατασκευαστές.

We’re finally BACK ON TRACK this week 😍



Time to bring the action to @COTA.



Are you ready? 🤜🤛#WEC #6HCOTA pic.twitter.com/s1Th7DULXE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) August 31, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Ο πρώτος αγώνας στο Circuit of the Americas για το WEC πραγματοποιήθηκε το 2013. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 8 αγώνες. Η διαδρομή έχει μήκος 5.513 μέτρα και αποτελείται από 20 στροφές.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελούν οι στροφές 16, 17 και 18, οι οποίες σχηματίζουν μία μεγάλη δεξιά καμπή τριπλής κορυφής. Η πίστα έχει επίσης αποκτήσει τη φήμη ότι τιμωρεί τα λάθη και τα προβλήματα αξιοπιστίας, καθώς οκτώ πληρώματα εγκατέλειψαν το 2024 και επτά δεν κατάφεραν να τερματίσουν το 2025.

Last year, the race got underway in some seriously tricky conditions at COTA 🌧️@simonpagenaud waved the US flag to kick things off, and the drama didn’t stop there.



We’re pumped to bring the show back this weekend! 🙌#WEC #6HCOTA pic.twitter.com/0MoWA4APB8 September 2, 2026

Η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στο Lone Star Le Mans είναι η Porsche. Νικήτρια ομάδα το 2025 ήταν η Porsche Penske Motorsport.

Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 35 αγωνιστικά εκ των οποίων τα 17 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα 18 στην κατηγορία LMGT3. Παράγοντας στο αγωνιστικό τριήμερο θα είναι και ο καιρός, με τις θερμοκρασίες να είναι αρκετά υψηλές αυτή την εποχή.

Η μάχη Toyota και BMW κορυφώνεται

Η Toyota ταξιδεύει στο Τέξας έχοντας συγκεντρώσει 132 βαθμούς στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Η BMW ακολουθεί με 127, έχοντας μειώσει σημαντικά τη διαφορά μετά τη νίκη της στις 6 Ώρες του Σάο Πάουλο.

Οι δύο κατασκευαστές έχουν αμφότεροι από δύο νίκες στο 2026, αλλά κανένας δεν έχει κερδίσει στο COTA. Η Ferrari βρίσκεται στην τρίτη θέση με 88 βαθμούς και επιστρέφει σε μία πίστα στην οποία η 499P έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία.

Στη βαθμολογία οδηγών, οι Ρενέ Ραστ και Ρόμπιν Φράινζ με τη #20 BMW M Hybrid V8 βρίσκονται ισόβαθμοι στην κορυφή με τους Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Νικ Ντε Βρις. Η Cadillac ακολουθεί τέταρτη στους κατασκευαστές με 60 βαθμούς και φτάνει στον εντός έδρας αγώνα της έπειτα από την pole position και την τρίτη θέση που κατέκτησε στη Βραζιλία.

Στην κατηγορία LMGT3, η Corvette έχει το προβάδισμα έχοντας κερδίσει διαδοχικά στις 24 Ώρες Λε Μαν με το αυτοκίνητο #33 και στο Σάο Πάουλο με το #34.

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

Οι 6 Ώρες του αγώνα στο Τέξας θα μεταδοθούν σε ζωντανά από το WEC TV+ και το Eurosport. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα 6 Ώρες Τέξας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

19:30-21:00 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

00:00-01:30 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

19:00-20:00 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

23:00-00:10 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου