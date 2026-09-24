Η Mercedes έκλεισε την πρώτη ημέρα στο Μπακού με εντυπωσιακό 1-2 στο FP2, καθώς ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ξανά ταχύτερος και ο Κίμι Αντονέλι επέστρεψε δυναμικά μετά το πρωινό πρόβλημα.

Ο Τζορτζ Ράσελ συνέχισε εκεί όπου σταμάτησε στο FP1 και ολοκλήρωσε την Πέμπτη στην κορυφή και της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του GP Αζερμπαϊτζάν. Ο οδηγός της Mercedes σημείωσε χρόνο 1:43.347 και οδήγησε τα «Ασημένια Βέλη» σε ένα άνετο 1-2, με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Κίμι Αντονέλι δεύτερο, 0,552 δευτ. πίσω του.

Η διαφορά της Mercedes από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό ήταν το μεγάλο μήνυμα της ημέρας στο Μπακού. Ο Μαξ Φερστάπεν, τρίτος με τη Red Bull, βρέθηκε 0,827 δευτ. μακριά από τον Ράσελ, ενώ οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα για τη Ferrari.

Η διαδικασία είχε σημαντικές διακοπές και τεχνικά προβλήματα, όμως η Mercedes φάνηκε να διαθέτει ρυθμό και σε καθαρό γύρο και σε ό,τι πρόλαβε να φανεί από τα μεγαλύτερα stint. Σε μια διαδρομή έξι χιλιομέτρων όπου η απόδοση στις μεγάλες ευθείες και η σταθερότητα στο φρενάρισμα είναι κρίσιμες, η W17 έδειξε ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Κόκκινη σημαία για Λίντμπλαντ

Η πρώτη κόκκινη σημαία του αγωνιστικού τριημέρου εμφανίστηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την έναρξη του FP2. Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ ακούμπησε με το πίσω δεξί μέρος της Racing Bulls στον τοίχο στην είσοδο του στενού τμήματος του Κάστρου, στη στροφή 9, και συνέχισε με δεύτερη επαφή λίγα μέτρα αργότερα.

Ο νεαρός οδηγός σταμάτησε πιο πάνω στην ανηφόρα και η διαδικασία διακόπηκε για περίπου εννέα λεπτά, ώστε να καθαριστούν τα θραύσματα. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο ατύχημα του Λίντμπλαντ σε FP2, έπειτα από εκείνο στη Μαδρίτη πριν από 13 ημέρες. Ο Βρετανός πρόλαβε να γράψει μόνο τέσσερις γύρους και έμεινε 18ος.

Μετά την επανεκκίνηση, οι ομάδες βιάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τη μαλακή γόμα και να ολοκληρώσουν τα πρώτα σοβαρά προγράμματα προσομοίωσης κατατακτήριων. Ο Λεκλέρ κατέβηκε πρώτος κάτω από το 1:45 με 1:44.473, προτού ο Ράσελ αναλάβει τον πλήρη έλεγχο. Αρχικά σημείωσε 1:43.759, επτά δέκατα ταχύτερα από τον Μονεγάσκο, και στη συνέχεια βελτίωσε περαιτέρω σε 1:43.347.

Αντονέλι: Επιστροφή μετά το πρόβλημα

Ο Αντονέλι είχε χάσει μεγάλο μέρος του FP1, όταν σταμάτησε στη στροφή 7 με καπνό να βγαίνει από τη Mercedes του λόγω υδραυλικού προβλήματος. Η ομάδα χρειάστηκε να αλλάξει τη μονάδα ισχύος του W17 πριν από το FP2, όμως ο Ιταλός επέστρεψε στην πίστα και έδειξε αμέσως ανταγωνιστικός.

Παρά το ότι έχασε περίπου 30 λεπτά από τη δεύτερη διαδικασία, λόγω των εργασιών και της διακοπής με την κόκκινη σημαία, σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, 0,552 δευτ. πίσω από τον teammate του. Η Mercedes, συνεπώς, έχει δεδομένα για ανησυχία ως προς την αξιοπιστία, αλλά ακόμη περισσότερους λόγους να αισθάνεται αισιόδοξη για την καθαρή ταχύτητά της.

Προβλήματα για Haas και Aston Martin

Ο Όλιβερ Μπέρμαν έχασε σχεδόν ολόκληρο το δεύτερο μισό του FP2. Βγαίνοντας από τα pits μετά την επανεκκίνηση, η Haas του σταμάτησε μεταξύ των στροφών 1 και 2, με τον Βρετανό να αναφέρει μέσω ασυρμάτου ότι «έσπασε ο κινητήρας». Περιορίστηκε σε εννέα γύρους και κατετάγη 20ός. Η Aston Martin είχε επίσης ένα δύσκολο απόγευμα. Ο Φερνάντο Αλόνσο συμπλήρωσε μόλις εννέα γύρους, πριν το μονοθέσιό του επιστρέψει στο γκαράζ με πιθανή διαρροή λαδιού στη μονάδα ισχύος Honda. Ο Ισπανός τερμάτισε τελευταίος, στην 22η θέση.

Αντίθετα, ο Πιερ Γκασλί έδωσε ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα στην Alpine με την έβδομη θέση, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Ίσακ Χατζάρ ήταν ένατος στη Red Bull, σε μια πιο παραγωγική περίοδο μετά τα πρωινά προβλήματα, και ο Εστεμπάν Οκόν με Haas συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα. Η McLaren βρέθηκε στις θέσεις 6 και 8 με Λάντο Νόρις και Πιάστρι αντίστοιχα. Η ομάδα δοκιμάζει στο Μπακού ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων για τη βελτίωση της συμπεριφοράς στις αργές στροφές, όμως ο Νόρις δεν κατάφερε να ολοκληρώσει αντιπροσωπευτική προσομοίωση κατατακτήριων. Το μειονέκτημα του 1,5 δευτ. από τον Ράσελ δεν αποτυπώνει απαραίτητα τη συνολική δυναμική της MCL40, αλλά η Mercedes είναι εκείνη που ολοκλήρωσε την ημέρα με το καθαρότερο μήνυμα.

Το πρόγραμμα του GP Αζερμπαϊτζάν συνεχίζεται με το FP3 που θα αρχίσει στις 11 το πρωί της Παρασκευής 25/9.

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