Με τη συμμετοχή της MG θα πραγματοποιηθεί η έκθεση AUTO ATHINA 2026, η οποία θα έχει στο «πλούσιο» περίπτερό της μια εντυπωσιακή γκάμα μοντέλων.

Η MG δίνει δυναμικό «παρών» στην έκθεση AUTO ATHINA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 στο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες και σύγχρονες γκάμες μοντέλων της ελληνικής αγοράς. Η ημέρα των εγκαινίων και του Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Η συμμετοχή της MG στην “AUTO ATHINA 2026” αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της Mάρκας στην Ελλάδα. Θα μπορείτε να βρείτε την MG στο Hall 3, περίπτερο D2.

Τα μοντέλα που θα βρείτε στο περίπτερο της MG

Από αποδοτικά Hybrid μοντέλα και προηγμένες Plug-In Hybrid εκδόσεις έως αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα νέας γενιάς, η MG θα έχει μαζί της μία από τις πληρέστερε προτάσεις της αγοράς.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκονται τα MG3 Hybrid+, MG ZS MAX Hybrid+, MG HS Hybrid+, MGS5 EV και το εντυπωσιακό Cyberster, μοντέλα που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η MG συνδυάζει σχεδίαση, τεχνολογία, οδηγική απόλαυση και καθημερινή χρηστικότητα.

H υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της εταιρείας αποδεικνύει ότι η σύγχρονη κινητικότητα μπορεί να συνδυάζει υψηλή αποδοτικότητα, προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος χρήσης.



Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το οικοσύστημα συνδεσιμότητας MG iSMART, το οποίο προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση σε λειτουργίες του οχήματος, προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας και μια αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία χρήσης.

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00 - 21:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 - 21:00

