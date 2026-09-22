AUTO ATHINA 2026: Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Η AUTO ATHINA 2026 ανοίγει τις πύλες της τον Οκτώβριο στο Metropolitan Expo, συγκεντρώνοντας δεκάδες κατασκευαστές και σημαντικές πρεμιέρες.

Με αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών επιστρέφει η AUTO ATHINA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 3 έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Συνολικά 52 μάρκες αυτοκινήτων θα δώσουν το «παρών», δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κατασκευαστών που έχουν φιλοξενηθεί σε ελληνική έκθεση αυτοκινήτου.

Η φετινή λίστα αποτυπώνει παράλληλα τη μεταμόρφωση της αγοράς. Παραδοσιακοί ευρωπαϊκοί, ιαπωνικοί και κορεατικοί κατασκευαστές θα βρεθούν δίπλα στη νέα γενιά εταιρειών από την Κίνα, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται σε φάση επέκτασης στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

52 κατασκευαστές στο Metropolitan Expo

Στην AUTO ATHINA 2026 θα συμμετάσχουν οι Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, Buggy Motors, BYD, Changan Deepal, Chery, Citroën, Cupra, Dacia, DS Automobiles, Eveasy, Farizon, Fiat, Foton, GAC Aion, Geely, Hyundai, iCaur, Ineos, Jaecoo, Jeep, KGM, Kia, Leapmotor, Lepas, Lexus, Linktour, Lynk & Co, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG Motor, Mini, Nio, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Xpeng και Zeekr.

Για εννέα ημέρες, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν νέα μοντέλα και πανελλαδικές πρεμιέρες, από αυτοκίνητα πόλης και SUV μέχρι premium, σπορ και επαγγελματικά μοντέλα. Σημαντικό μέρος της έκθεσης θα καταλαμβάνουν τα αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά και plug-in hybrid αυτοκίνητα, μαζί με τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, συνδεσιμότητας και ψηφιακών υπηρεσιών.

Εισιτήρια και πρόσβαση στην έκθεση

Η ηλεκτρονική προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ εισιτήρια θα διατίθενται και στα ταμεία. Η είσοδος είναι δωρεάν για ΑμεΑ και παιδιά έως 12 ετών, όπως και το parking στο Metropolitan Expo. Παράλληλα, θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά με πούλμαν μεταξύ του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του εκθεσιακού κέντρου.