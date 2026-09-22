Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της F1 επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τo Αζερμπαϊτζάν και το σιρκουί πόλης του Μπακού.

Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν το τριήμερο 24-26 Σεπτεμβρίου. Ομάδες και οδηγοί ετοιμάζονται για ένα triple-header σε σιρκουί πόλης μακριά πλέον από την Ευρώπη, ενώ τις επόμενες 11 εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν μέχρι και 9 αγώνες.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο σιρκουί πόλης του Μπακού, το 15ο του 2026 θα είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Για πρώτη φορά το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν θα πραγματοποιηθεί ημέρα Σάββατο, κάτι που σημαίνει πως η δράση θα ξεκινήσει από την Πέμπτη.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γνωρίστε την πίστα του Μπακού

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2016 και φημίζεται για τους άκρως ανατρεπτικούς αγώνες που προσφέρει. Η διαδρομή έχει μήκος 6.003 μέτρα και την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 51 γύρους.

Συνολικά, έχουν κερδίσει επτά διαφορετικοί οδηγοί. Πρόκειται για τους: Νίκο Ρόσμπεργκ, Βάλτερι Μπότας, Λιούις Χάμιλτον, Ντάνιελ Ρικάρντο, Σέρχιο Πέρεζ, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι. Νικητής το 2025 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος μαζί με τον Πέρεζ έχουν τις περισσότερες νίκες στο Μπακού με 2. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ από το 2019 με χρόνο στο 1:43,009.

Arguably still the most jaw-dropping moment we've seen on the streets of Baku 😱 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QvW4jDS05X September 21, 2026

O Αντονέλι με φόρα και αυτοπεποίθηση

Ο αγώνας της Μαδρίτης ο Κίμι Αντονέλι πήρε μία άκρως σημαντική νίκη, η οποία βέβαια θα μπορούσε να καταλήξει στον Λάντο Νόρις. Η Mercedes F1 βλέπει τη McLaren να έχει βελτιώσει σημαντικά την MCL40 και πλέον η νίκη δεν είναι δεδομένη σε κάθε Grand Prix. Ωστόσο ο Ιταλός πλέον δεν «κυνηγά» αποτελέσματα αλλά μπορεί να διαχειρίζεται τους αγώνες του ώστε να εξασφαλίσει εν τέλει το πρωτάθλημα.

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται η Ferrari, η οποία έχει από τον Ιούλιο να δει βάθρο, με την κακοδιαχείριση των αγώνων να είναι επαναλαμβανόμενο σκηνικό στα τελευταία Grand Prix. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε την ταχύτητα της Red Bull Racing, η οποία διαθέτει τον ισχυρότερο κινητήρα εσωτερικής καύσης στο grid και σε μια πίστα όπως το Μπακού, οι κινητήρες παίζουν σημαντικό ρόλο.

Baku has one of the most unique views on the calendar 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Mi9y5zLozD September 21, 2026

Τα ελαστικά του αγώνα

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις πιο μαλακές στην γκάμα της ιταλικής φίρμας.

Κατά το παρελθόν, η φθορά τους ήταν έντονη και δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές τουλάχιστον δύο pit-stop στο Grand Prix του Σαββάτου.

Η μετάδοση και το πρόγραμμα του Grand Prix

To GP Αζερμπαϊτζάν θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 17ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 16:30 ώρα Ελλάδος θα πραγματοποιήσουμε την εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, όπου θα κάνουμε την εκτενή ανάλυση του τριημέρου.

Πρόγραμμα Grand Prix Αζερμπαϊτζάν σε ώρες Ελλάδος

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

11:30-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:00-16:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

11:30-12:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:00-16:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 14:40)

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

14:00 – Αγώνας (LIVE 13:30)

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

16:30 – LIVE Εκπομπή Pole Position by Allwyn

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.