Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens: Μοναδικές McLaren Racing εμπειρίες στο Fanzone με ελεύθερη είσοδο για το κοινό

To απόλυτο motorsport event στην Ελλάδα έρχεται στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ και σε περιμένουν racing simulators, showcars, δώρα και ένα εντυπωσιακό live showrun.

Δεν κατάφερες να αποκτήσεις δωρεάν προσκλήσεις για να ζήσεις από κοντά τη συναρπαστική αγωνιστική εμπειρία που φέρνει το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”, στις 3 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ; Μην ανησυχείς, γιατί μπορείς να έρθεις, με ελεύθερη είσοδο, να απολαύσεις το Fanzone και να ανακαλύψεις τον κόσμο της McLaren Racing.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, οι πόρτες για το Fanzone, στον Τοίχο των Εθνών στο ΟΑΚΑ, θα ανοίξουν στις 10:00 π.μ. Για την είσοδο στον χώρο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για καλύτερη διευκόλυνση, χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την προσέλευσή σας.

Στο Fanzone θα σε περιμένουν αγωνιστικοί προσομοιωτές για να δοκιμάσεις τις οδηγικές σου ικανότητες, showcars για να φωτογραφηθείς μαζί τους, ενώ θα έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις αναμνηστικά δώρα.

Το μεγάλο highlight της ημέρας θα είναι το live showrun, στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ, με το showcar MCL60 και την εμβληματική McLaren MP4/6 του Άιρτον Σένα να πιάνουν ταχύτητες ρεκόρ.

Τρεις μορφές του motorsport στην Αθήνα

Ξεχωριστό ενδιαφέρον στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” προσδίδει η παρουσία τριών σημαντικών μορφών του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Μίκα Χάκινεν, δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη McLaren και ένας από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία της ομάδας, θα βρεθεί ξανά πίσω από το τιμόνι, οδηγώντας στο showrun, στις 3 Οκτωβρίου, τη McLaren MP4/6 του Άιρτον Σένα.

Μαζί του θα βρίσκεται ο Πάτο Ο' Γουόρντ, κορυφαίος Μεξικανός οδηγός, o οποίος αγωνίζεται στο NTT Indycar Series με την ομάδα της Arrow McLaren IndyCar. Στις επτά σεζόν συμμετοχής του, μετρά 12 νίκες, επτά pole positions και 35 παρουσίες στο βάθρο, ενώ έχει ολοκληρώσει πέντε φορές το πρωτάθλημα στην πρώτη τετράδα. Στο showrun της 3ης Οκτωβρίου, ο Πάτο Ο' Γουόρντ θα οδηγήσει το μονοθέσιο MCL60, προσφέροντας στο κοινό ένα συναρπαστικό θέαμα ταχύτητας και αδρεναλίνης.

Στην Αθήνα έρχεται και ο Άλεξ Βουρτς, πρώην οδηγός της Formula 1, δύο φορές νικητής του περίφημου “24 Ώρες Le Mans” και ιστορικό μέλος της οικογένειας της McLaren. Ο Αυστριακός, που κατέκτησε τις θρυλικές 24 Ώρες Λε Μαν το 1996 και το 2009, παραμένει μέχρι σήμερα ο νεότερος νικητής στην ιστορία του αγώνα, ενώ η πολυετής παρουσία του στη Formula 1 και τη McLaren τον έχουν καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του motorsport. O Άλεξ Βουρτς θα ανέβει στη σκηνή του “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”, μεταφέροντας στους fans μοναδικές εικόνες και εμπειρίες.

Το McLaren MCL40 Showcar βγαίνει στους δρόμους της Αθήνας

Μια εβδομάδα πριν από το πολυαναμένο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το εντυπωσιακό McLaren MCL40 Showcar θα κάνει ένα ξεχωριστό tour στους δρόμους της Αθήνας, μεταφέροντας τον παλμό της McLaren Racing στην καρδιά της πόλης.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 14:30 έως τις 20:30, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 11:00 έως τις 14:00, μπορεί να δεις ξαφνικά μπροστά σου την MCL40 και να πάρεις μια πρώτη γεύση από τη μεγάλη γιορτή ταχύτητας που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ, στις 3 Οκτωβρίου.