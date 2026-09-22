Έχοντας χάσει τρεις αγώνες, ο Ίσακ Χατζάρ είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ίσακ Χατζάρ είναι έτοιμος να επιστρέψει πίσω από το τιμόνι της Red Bull Racing και ετοιμάζει βαλίτσες για Μπακού. Ετσι, βάζει τέλος στην αναγκαστική απουσία του από τη Formula 1 μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον καρπό κατά τη διάρκεια της θερινής διακοπής.

Ο Γάλλος έχασε τα τρία Grand Prix που ακολούθησαν στο Ζάντβορτ, τη Monza και τη Μαδρίτη, με τον Λίαμ Λόσον να παίρνει προσωρινά τη θέση του δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν. Πλέον, η Red Bull έδωσε το «πράσινο φως» για την επιστροφή του Χατζάρ στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

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Η Red Bull επιβεβαίωσε την επιστροφή

Η αυστριακή ομάδα ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίυο ότι η αποθεραπεία του Χατζάρ ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ότι ο οδηγός της θα επιστρέψει κανονικά στη δράση στο Baku City Circuit από την Πέμπτη.

«Η Oracle Red Bull Racing είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει ξανά τον Ίσακ στον ερχόμενο αγώνα. Έχοντας αναρρώσει επιτυχώς από τον τραυματισμό του στον καρπό, ο Isack θα επιστρέψει στη δράση στο Baku City Circuit την Πέμπτη», ανέφερε η ομάδα στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Η επιστροφή του δεν ήταν δεδομένη μέχρι τις τελευταίες ημέρες. Ο επικεφαλής των «ταύρων», Λοράν Μεκίς, είχε ξεκαθαρίσει μετά το Grand Prix Ισπανίας ότι η Red Bull Racing δεν επρόκειτο να επισπεύσει τη διαδικασία εάν ο Χατζάρ δεν αισθανόταν ότι είχε επιστρέψει ουσιαστικά στο 100%.

Ο Γάλλος επρόκειτο να περάσει από αξιολόγηση στον προσομοιωτή πριν ληφθεί η τελική απόφαση, ώστε να δοκιμαστεί ο καρπός του σε συνθήκες και φορτία που προσομοιάζουν εκείνα που θα αντιμετωπίσει μέσα στο μονοθέσιο. Από τη στιγμή που όλα κύλησαν ομαλά, o Χατζάρ πήρε την απάντηση που έψαχνε εδώ και εβδομάδες, ώστε να φορέσει και πάλι το αγωνιστικό του κράνος.

Τέλος η προσωρινή παρουσία του Λόσον στη Red Bull

Η επιστροφή του Χατζάρ σημαίνει παράλληλα ότι ολοκληρώνεται η προσωρινή παρουσία του Λίαμ Λόσον στη Red Bull. Ο Νεοζηλανδός είχε κληθεί να καλύψει το κενό για τρία συνεχόμενα Grand Prix και πλέον επιστρέφει στη Racing Bulls.

Η Red Bull ευχαρίστησε δημόσια τον Λόσον για τη δουλειά του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τονίζοντας την απόδοσή του κάτω από δύσκολες συνθήκες.

«Η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει ειλικρινά τον Liam για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του στους τελευταίους τρεις αγώνες. Κλήθηκε να αναλάβει υπό δύσκολες συνθήκες, πραγματοποίησε ορισμένες εντυπωσιακές εμφανίσεις και είχε πολύτιμη συνεισφορά στην ομάδα. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο καθώς επιστρέφει στη Visa Cash App Racing Bulls», ανέφερε η Red Bull.

Ο Λόσονείχε βαθμολογηθεί σε δύο από τις τρεις εμφανίσεις του με την RB22, τερματίζοντας έβδομος στο Grand Prix Ολλανδίας και έκτος στη Μαδρίτη, ενώ στη Μόντσα ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 14η θέση έπειτα από επαφή με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ.

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