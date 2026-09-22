VOGE & CYCLONE ΣΤΟ 5ο ADVENTURE MEETING

Δείτε και οδηγήστε τα μοντέλα των ονείρων σας.

Εντυπωσιακή θα είναι και πάλι η παρουσία της Mototrend SA στο μεγάλο μοτοσυκλετιστικό γεγονός της χρονιάς, όπου και θα συμμετάσχει με όλη τη γκάμα μοντέλων Adventure που διαθέτει, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε όποιον το επιθυμεί να τα οδηγήσει όλα!

To Σάββατο 26/9 και την Κυριακή 27/9, η Mototrend SA σας προσκαλεί να ζήσετε ένα μοναδικό διήμερο “γεμάτο” μοτοσυκλέτα στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου! Εκεί θα έχει στη διάθεσή σας μια σειρά μοτοσυκλετών και Scooter των εταιρειών Voge και Cyclone για να οδηγήσετε, όπως επίσης και έναν εκθεσιακό χώρο με ακόμα περισσότερα μοντέλα για να τα θαυμάσετε από κοντά, να συνομιλήσετε με το εξειδικευμένο της προσωπικό και να λύσετε κάθε σας απορία.

Μοντέλα για test ride

Voge: 300 Rally, DS525X, DS625X. DS800X Rally, DS900X, SR450X

Cyclone: Carrera 125, RX2 125, RX600

Ωράριο λειτουργίας: 10.00 – 18.00 και για τις δύο ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής δείτε εδώ.