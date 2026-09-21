Back to School Bazaar Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων Stock Center με όφελος έως 2.000€.

Το Stock Center της Βελμάρ διοργανώνει το Back to School Bazaar Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων, από την Πέμπτη 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας τη δυνατότητα απόκτησης μεταχειρισμένου αυτοκίνητου με όφελος έως 2.000€.

Το Stock Center της Βελμάρ διοργανώνει το Back to School Bazaar Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων, από την Πέμπτη 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας τη δυνατότητα απόκτησης μεταχειρισμένου αυτοκίνητου με όφελος έως 2.000€.

Η ενέργεια πραγματοποιείται στα 15 σημεία πώλησης του Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Με γνώμονα την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center προσφέρονται με 5 χρόνια Εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση και 5πλή γραπτή Εγγύηση της Βελμάρ, η οποία περιλαμβάνει:

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων

Εγγύηση ατρακάριστου οχήματος

Εγγύηση καλύτερης τιμής

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Παράλληλα, όλα τα αυτοκίνητα είναι Ελληνικής Αγοράς και διατίθενται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας καταστημάτων

Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 – 21.00

Σάββατο: 9.00 -15.00



Βρείτε το δικό σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο πλήρως ενημερωμένο website του Stock Center: https://www.stock-center.gr

To Stock Center βρίσκεται σε 15 σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Καταστήματα:

1. Άλιμος: Αρχαίου Θεάτρου 3, τηλ.: 210 9968224

2. Αργυρούπολη: Λεωφ. Βουλιαγμένης 572, τηλ.: 210 9982850

3. Αργυρούπολη: Καραϊσκάκη & Μεγ Αλεξάνδρου 7, τηλ.: 210 9982600

4. Γέρακας: Λ. Μαραθώνος 175, (έξοδος 15 από Αττική Οδό), τηλ.: 210 6607000

5. Γλυκά Νερά: Λ. Λαυρίου 21, τηλ.: 211 10 66000

6. Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 61, τηλ.: 210 6155800

7. Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 87, τηλ.: 210 6104826-30

8. Νέα Ερυθραία: 18οχλμ Ε. Ο. Αθηνών-Λαμίας, Γεφ. Βαρυμπόμπης, τηλ.: 211 1063081-2

9. Παιανία: 2ο χλμ Λεωφ. Μαρκόπουλου, τηλ.: 211 1026880, 211 1026881-3

10. Χαλάνδρι: Λ. Kηφισίας 352, τηλ.: 210 6198998

11. Χαλάνδρι: Λ. Κηφισίας 292, τηλ.: 211 211 7070

12. Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 10, τηλ.: 2310 475871

13. Θεσσαλονίκη: 9ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Θέρμη, τηλ.: 2310 474174

14. Ηράκλειο: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, τηλ.: 2810 305000

15. Χανιά: Λ. Καραμανλή 78, τηλ.: 28210 24900