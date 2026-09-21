Η BYD ψάχνει το επόμενο ευρωπαϊκό της εργοστάσιο

Η κινεζική εταιρεία θέλει να αγοράσει και να αναβαθμίσει υπάρχουσα μονάδα, με Ισπανία και Γαλλία στην κορυφή της λίστας.

Η BYD επιταχύνει το σχέδιό της για παραγωγή αυτοκινήτων μέσα στην Ευρώπη, αναζητώντας τοποθεσία για δεύτερο εργοστάσιο επιβατικών μοντέλων. Η εταιρεία, που έχει ήδη ξεκινήσει την αρχική παραγωγή στην Ουγγαρία, θέλει να αποκτήσει μια υφιστάμενη μονάδα συναρμολόγησης, να την αναβαθμίσει και να την επαναφέρει γρήγορα σε πλήρη λειτουργία.

Η στρατηγική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται κανόνες «Made in Europe», οι οποίοι αναμένεται να θέσουν ελάχιστες απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ε.Ε. Οι κανόνες βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση, όμως αναμένεται να τεθούν σε ισχύ ακόμη και από το επόμενο έτος.

Ισπανία και Γαλλία έχουν προβάδισμα

Σύμφωνα με τον Αλφρέντο Αλταβίλα, σύμβουλο της BYD για την Ευρώπη, η Ισπανία και η Γαλλία αποτελούν σήμερα τις πιο άμεσα υλοποιήσιμες επιλογές. Το κρίσιμο κριτήριο είναι το κόστος αναβάθμισης της μονάδας που θα επιλεγεί: η BYD θέλει μια εγκατάσταση που μπορεί να αγοραστεί τώρα και να επανέλθει σε παραγωγική λειτουργία γρήγορα, με σχετικά περιορισμένη επένδυση για την αποκατάστασή της.

Η αγορά μιας υπάρχουσας μονάδας μπορεί να μειώσει αισθητά τον χρόνο εισόδου στην παραγωγή σε σχέση με την κατασκευή εργοστασίου από μηδενική βάση. Είναι μια λύση που εξετάζουν ευρύτερα κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες αναζητούν παραγωγικό αποτύπωμα στην Ευρώπη πριν αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Οι κινεζικές μάρκες ψάχνουν χώρο

Η BYD δεν είναι η μόνη που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Leapmotor και η Dongfeng έχουν ήδη συμφωνίες με τη Stellantis για κοινή χρήση γραμμών παραγωγής στην Ισπανία και τη Γαλλία αντίστοιχα. Η Geely συνεργάζεται με τη Ford στην Ισπανία, ενώ η Chery έχει συμμαχήσει με τοπικό εταίρο για να αναλάβει παλιό εργοστάσιο της Nissan, επίσης στην Ισπανία.

Η BYD, ωστόσο, θέλει να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο: να αποκτήσει την πλήρη ιδιοκτησία μιας μονάδας και να ελέγχει η ίδια την αναβάθμιση και την παραγωγή της. Η εταιρεία εκτιμά ότι, για να υποστηρίξει τους στόχους ανάπτυξής της και να ανταποκριθεί στους ευρωπαϊκούς κανόνες, θα χρειαστεί σε βάθος χρόνου τρία εργοστάσια συναρμολόγησης και μία μονάδα παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη.

Η Ιταλία σε δεύτερο πλάνο

Η Ιταλία παραμένει στο κάδρο, όμως έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ο Αλταβίλα τη χαρακτήρισε «plan B», καθώς η Stellantis —η μόνη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία με μονάδες στη χώρα— δεν εμφανίζεται πρόθυμη να πουλήσει εργοστάσια.

Αυτό εξηγεί γιατί η BYD στρέφει περισσότερο την προσοχή της προς την Ισπανία και τη Γαλλία, όπου οι συνθήκες φαίνεται να είναι απλούστερες και οι πιθανές λύσεις περισσότερο άμεσες. Η εταιρεία αναμένει να επιλέξει την τοποθεσία της δεύτερης ευρωπαϊκής της μονάδας έως το τέλος του έτους.

Η κίνηση της BYD δείχνει ότι ο ανταγωνισμός των κινεζικών μαρκών στην Ευρώπη περνά σε νέα φάση. Η παρουσία τους παύει να αφορά μόνο τις εισαγωγές και τις τιμές των μοντέλων τους. Σταδιακά αποκτά βιομηχανική βάση μέσα στην ίδια την Ευρώπη, με συνέπειες για τις θέσεις εργασίας, την εφοδιαστική αλυσίδα και τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τα επόμενα χρόνια.

