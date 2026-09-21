Ford: Συγκεντρώνει τρόφιμα σε όλη την Ελλάδα για καλό σκοπό

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Ford: Συγκεντρώνει τρόφιμα σε όλη την Ελλάδα για καλό σκοπό
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Η Ford υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δράση κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος Ford Building Together με σκοπό να συγκεντρωθούν τρόφιμα για όσους τα έχουν ανάγκη.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ford και το δίκτυο Επίσημων Εμπόρων της στην Ελλάδα συγκεντρώνουν τρόφιμα για οικογένειες και φορείς που έχουν ανάγκη, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος κοινωνικής ευθύνης Ford Building Together.

Με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα-Οδηγούμε την Ελπίδα», η φετινή δράση βρίσκεται σε εξέλιξη έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026. Πελάτες, φίλοι της μάρκας αλλά και κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών μπορούν να προσφέρουν είδη διατροφής στις συμμετέχουσες εκθέσεις Ford σε όλη τη χώρα.

Στόχος είναι να γεμίσουν οι χώροι αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford με τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν σε φορείς και οργανώσεις των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Επίσημοι Έμποροι.

Πάνω από ένας τόνος τροφίμων συγκεντρώθηκε το 2025

Η αντίστοιχη δράση του 2025 πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου και είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί στην Ελλάδα περισσότερος από ένας τόνος τροφίμων.

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.600 Επίσημοι Έμποροι Ford σε 31 χώρες, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 900 τόνους βασικών ειδών διατροφής για οικογένειες, φορείς και προγράμματα υποστήριξης.

Με βάση την ανταπόκριση της περσινής χρονιάς, στόχος για το 2026 είναι η συγκέντρωση ακόμη περισσότερων τροφίμων και η υποστήριξη περισσότερων οικογενειών και τοπικών φορέων.

Στη δράση μπορούν να προσφερθούν κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και άλλα συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.

Τα σημεία συγκέντρωσης τροφίμων

ΕπωνυμίαΠεριοχήΤοποθεσία Συγκέντρωσης ΤροφίμωνΣτοιχεία Επικοινωνίας
Ford Motor ΕλλάςΑττική
(Μεταμόρφωση)		Λ. Τατοΐου 121,
Μεταμόρφωση, ΤΚ 14452		210 5709908
Ford ΣφακιανάκηςΑττική
(Περιστέρι)		Λ. Κηφισού 146-148,
Περιστέρι, ΤΚ 12131		210 5786710
Ford VelmarΑττική
(Μαρούσι)		Κηφισίας 61,
Μαρούσι, ΤΚ 15124		210 6155800
Ford VelmarΑττική
(Ν. Ερυθραία)		18ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας,
Ν. Ερυθραία, ΤΚ 14671		211 1063000
Ford VelmarΑττική
(Γλυκά Νερά)		Λ. Λαυρίου 21,
Γλυκά Νερά, ΤΚ 15344		211 1066000
Ford New MotionΑττική
(Αγ. Ιωάννης Ρέντης)		Π. Ράλλη 85 & Κηφισού,
Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233		210 5625100
Ford Car CenterΑττική
(Π. Φάληρο)		Λ. Συγγρού 371,
Π. Φάληρο, ΤΚ 17564		210 9428157
Ford Βροχίδης ΧατζήςΘεσσαλονίκηΓεωργικής Σχολής 29,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57001		2311 476202-3
Ford Βροχίδης ΧατζήςΘεσσαλονίκη
(Καλοχώρι)		Σταδίου 4,
Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57009		2311 476102-3
Ford VelmarΚρήτη
(Ηράκλειο)		Οδός Ρ', Αρ. 1 ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου,
Κρήτη, ΤΚ 71601		2810 382340
Ford ΑναστασίουΛάρισα3ο χλμ. Λάρισας – Αθηνών,
Λάρισα, ΤΚ 41336		2410 661430
Ford ΓκαρτζονίκαςΙωάννινα9ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών,
Ιωάννινα, ΤΚ 45500		26510 85205
Ford ΣταθοκωστόπουλοςΑγρίνιο5ο χλμ. Αγρινίου – Αντιρρίου,
Αγρίνιο, ΤΚ 30003		26410 50491

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