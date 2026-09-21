Ford: Συγκεντρώνει τρόφιμα σε όλη την Ελλάδα για καλό σκοπό
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ford και το δίκτυο Επίσημων Εμπόρων της στην Ελλάδα συγκεντρώνουν τρόφιμα για οικογένειες και φορείς που έχουν ανάγκη, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος κοινωνικής ευθύνης Ford Building Together.
Με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα-Οδηγούμε την Ελπίδα», η φετινή δράση βρίσκεται σε εξέλιξη έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026. Πελάτες, φίλοι της μάρκας αλλά και κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών μπορούν να προσφέρουν είδη διατροφής στις συμμετέχουσες εκθέσεις Ford σε όλη τη χώρα.
Στόχος είναι να γεμίσουν οι χώροι αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford με τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν σε φορείς και οργανώσεις των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Επίσημοι Έμποροι.
Πάνω από ένας τόνος τροφίμων συγκεντρώθηκε το 2025
Η αντίστοιχη δράση του 2025 πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου και είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί στην Ελλάδα περισσότερος από ένας τόνος τροφίμων.
Σε παγκόσμιο επίπεδο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.600 Επίσημοι Έμποροι Ford σε 31 χώρες, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 900 τόνους βασικών ειδών διατροφής για οικογένειες, φορείς και προγράμματα υποστήριξης.
Με βάση την ανταπόκριση της περσινής χρονιάς, στόχος για το 2026 είναι η συγκέντρωση ακόμη περισσότερων τροφίμων και η υποστήριξη περισσότερων οικογενειών και τοπικών φορέων.
Στη δράση μπορούν να προσφερθούν κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και άλλα συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.
Τα σημεία συγκέντρωσης τροφίμων
|Επωνυμία
|Περιοχή
|Τοποθεσία Συγκέντρωσης Τροφίμων
|Στοιχεία Επικοινωνίας
|Ford Motor Ελλάς
|Αττική
(Μεταμόρφωση)
|Λ. Τατοΐου 121,
Μεταμόρφωση, ΤΚ 14452
|210 5709908
|Ford Σφακιανάκης
|Αττική
(Περιστέρι)
|Λ. Κηφισού 146-148,
Περιστέρι, ΤΚ 12131
|210 5786710
|Ford Velmar
|Αττική
(Μαρούσι)
|Κηφισίας 61,
Μαρούσι, ΤΚ 15124
|210 6155800
|Ford Velmar
|Αττική
(Ν. Ερυθραία)
|18ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας,
Ν. Ερυθραία, ΤΚ 14671
|211 1063000
|Ford Velmar
|Αττική
(Γλυκά Νερά)
|Λ. Λαυρίου 21,
Γλυκά Νερά, ΤΚ 15344
|211 1066000
|Ford New Motion
|Αττική
(Αγ. Ιωάννης Ρέντης)
|Π. Ράλλη 85 & Κηφισού,
Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233
|210 5625100
|Ford Car Center
|Αττική
(Π. Φάληρο)
|Λ. Συγγρού 371,
Π. Φάληρο, ΤΚ 17564
|210 9428157
|Ford Βροχίδης Χατζής
|Θεσσαλονίκη
|Γεωργικής Σχολής 29,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57001
|2311 476202-3
|Ford Βροχίδης Χατζής
|Θεσσαλονίκη
(Καλοχώρι)
|Σταδίου 4,
Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57009
|2311 476102-3
|Ford Velmar
|Κρήτη
(Ηράκλειο)
|Οδός Ρ', Αρ. 1 ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου,
Κρήτη, ΤΚ 71601
|2810 382340
|Ford Αναστασίου
|Λάρισα
|3ο χλμ. Λάρισας – Αθηνών,
Λάρισα, ΤΚ 41336
|2410 661430
|Ford Γκαρτζονίκας
|Ιωάννινα
|9ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών,
Ιωάννινα, ΤΚ 45500
|26510 85205
|Ford Σταθοκωστόπουλος
|Αγρίνιο
|5ο χλμ. Αγρινίου – Αντιρρίου,
Αγρίνιο, ΤΚ 30003
|26410 50491