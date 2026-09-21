Η Ford υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δράση κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος Ford Building Together με σκοπό να συγκεντρωθούν τρόφιμα για όσους τα έχουν ανάγκη.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ford και το δίκτυο Επίσημων Εμπόρων της στην Ελλάδα συγκεντρώνουν τρόφιμα για οικογένειες και φορείς που έχουν ανάγκη, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος κοινωνικής ευθύνης Ford Building Together.

Με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα-Οδηγούμε την Ελπίδα», η φετινή δράση βρίσκεται σε εξέλιξη έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026. Πελάτες, φίλοι της μάρκας αλλά και κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών μπορούν να προσφέρουν είδη διατροφής στις συμμετέχουσες εκθέσεις Ford σε όλη τη χώρα.

Στόχος είναι να γεμίσουν οι χώροι αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford με τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν σε φορείς και οργανώσεις των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Επίσημοι Έμποροι.

Πάνω από ένας τόνος τροφίμων συγκεντρώθηκε το 2025

Η αντίστοιχη δράση του 2025 πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου και είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί στην Ελλάδα περισσότερος από ένας τόνος τροφίμων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.600 Επίσημοι Έμποροι Ford σε 31 χώρες, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 900 τόνους βασικών ειδών διατροφής για οικογένειες, φορείς και προγράμματα υποστήριξης.

Με βάση την ανταπόκριση της περσινής χρονιάς, στόχος για το 2026 είναι η συγκέντρωση ακόμη περισσότερων τροφίμων και η υποστήριξη περισσότερων οικογενειών και τοπικών φορέων.

Στη δράση μπορούν να προσφερθούν κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και άλλα συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.

Τα σημεία συγκέντρωσης τροφίμων