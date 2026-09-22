Η F1 Commission συμφώνησε σε σημαντικές αλλαγές για το πρωτάθλημα της Formula 1 του 2027, οι οποίες επηρεάζουν τη διάρκεια των Grand Prix και όχι μόνο.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η δράση στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, η Formula 1 συνεχίζει τις παρεμβάσεις στους νέους κανονισμούς, με ομάδες και FIA να καταλήγουν σε μία σειρά αλλαγών που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2027. Οι αποφάσεις αφορούν τόσο τον τρόπο διεξαγωγής των αγωνιστικών τριημέρων όσο και ορισμένες τεχνικές παραμέτρους.

Στο επίκεντρο της τελευταίας συνεδρίασης της F1 Commission στο Λονδίνο βρέθηκε η προσαρμογή των κανονισμών στα δεδομένα που έχουν προκύψει από την πρώτη χρονιά της νέας γενιάς μονοθεσίων και μονάδων ισχύος. Ανάμεσα στις αποφάσεις βρίσκεται και μία αλλαγή που θα γίνει άμεσα αντιληπτή στους αγώνες της επόμενης σεζόν.

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Γιατί οι αγώνες μειώνονται στα 290 χλμ.

Οι ομάδες και η FIA συμφώνησαν στη μείωση της κανονικής απόστασης ενός Grand Prix από τα σημερινά 305 χλμ. στα 290 χλμ. από το 2027, κάτι που στις περισσότερες πίστες αντιστοιχεί σε περίπου δύο ή τρεις λιγότερους γύρους.

Πίσω από την απόφαση δεν βρίσκεται κάποια ατζέντα ή η επιθυμία να μειωθεί απλώς η διάρκεια των αγώνων, αλλά οι αλλαγές που έρχονται στις μονάδες ισχύος. Η αρχική φιλοσοφία των κανονισμών του 2026 προέβλεπε σχεδόν ισόποση συνεισφορά του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτρικού σκέλους. Στην πράξη η αναλογία βρίσκεται περίπου στο 53%-47% υπέρ του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Από το 2027, με τη βοήθεια και της αυξημένης επιτρεπόμενης ροής καυσίμου, η αναλογία αναμένεται να μετακινηθεί περίπου στο 58%-42%, πριν ακολουθήσει ακόμη ένα βήμα προς το 60%-40% το 2028.

Η αύξηση της ροής καυσίμου σημαίνει όμως ότι για να διανύσουν τα μονοθέσια την ίδια απόσταση των 305 χλμ. θα χρειάζονταν περισσότερο καύσιμο. Για ορισμένες ομάδες αυτό θα μπορούσε να απαιτήσει αύξηση της χωρητικότητας του ρεζερβουάρ, συνεπώς αλλαγές στο μονοθέσιο και δαπάνες που θα επιβάρυναν το budget cap.

Η λύση που προκρίθηκε ήταν διαφορετική: αντί να υποχρεωθούν οι ομάδες να προσαρμόσουν τα μονοθέσιά τους για περισσότερο καύσιμο, μειώνεται η συνολική απόσταση του αγώνα κατά 15 χλμ.

Εξαίρεση αποτελεί το Μονακό, καθώς το Grand Prix του Πριγκιπάτου διεξάγεται ήδη σε μικρότερη απόσταση, περίπου 260 χλμ., λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πίστας.

Η συμφωνία της F1 Commission θα πρέπει να εγκριθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA στις 15 Οκτωβρίου, προτού οριστικοποιηθούν οι κανονισμοί.

Αλλαγές σε διακοπές αγώνων, δοκιμές και κιβώτια

Η απόσταση των Grand Prix δεν ήταν το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης. Συμφωνήθηκε επίσης η κατάργηση του ορίου των τριών ωρών που ίσχυε όταν ένας αγώνας διακοπτόταν.

Μέχρι σήμερα, πέρα από το όριο των δύο ωρών πραγματικού αγωνιστικού χρόνου, υπήρχε ανώτατο χρονικό περιθώριο τριών ωρών από την εκκίνηση ενός Grand Prix όταν μεσολαβούσαν διακοπές. Η κατάργησή του έχει στόχο να αυξήσει τις πιθανότητες ολοκλήρωσης ολόκληρης της προβλεπόμενης απόστασης σε αγώνες που επηρεάζονται από μεγάλες καθυστερήσεις.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην παράταση των ελεύθερων δοκιμών όταν μια επίσημη διαδικασία διακόπτεται, ώστε να περιορίζεται η απώλεια διαθέσιμου χρόνου στην πίστα.

Αλλαγή υπάρχει και σε τεχνικό επίπεδο, καθώς καταργείται η ομολογκασιόν των κιβωτίων για το 2027. Με αυτόν τον τρόπο οι κατασκευαστές θα έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσουν τα σχέδιά τους, κάτι που αφορά και την Aston Martin καθώς εισέρχεται για πρώτη φορά ως κατασκευαστής κιβωτίου.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν ακόμη μικρότερες τροποποιήσεις στους αγωνιστικούς και οικονομικούς κανονισμούς, καθώς και στους τεχνικούς κανονισμούς του 2027, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

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