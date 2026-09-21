Το πρόγραμμα του GP Αζερμπαϊτζάν της Formula 1 διαφοροποιείται το 2026, με τον αγώνα στους δρόμους του Μπακού να διεξάγεται μία ημέρα νωρίτερα.

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν θα είναι μία από τις εξαιρέσεις στο πρόγραμμα της Formula 1 για το 2026. Αντί για την Κυριακή, ο αγώνας στους δρόμους του Μπακού θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου με τη δράση να ξεκινά Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Ως αποτέλεσμα, ο αγώνας τους στενούς δρόμους του Μπακού θα είναι το δεύτερο φετινό Grand Prix που θα διεξαχθεί Σάββατο.

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Η ιδιαίτερη σημασία της 27ης Σεπτεμβρίου

Η αλλαγή δεν σχετίζεται με αγωνιστικούς ή εμπορικούς λόγους. Ο αγώνας στο Μπακού θα γίνει Σάββατο κατόπιν αιτήματος των τοπικών αρχών και των διοργανωτών, ώστε το Grand Prix να μην συμπέσει με την Ημέρα Μνήμης του Αζερμπαϊτζάν, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ημέρα καθιερώθηκε το 2020 και είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Αζέρων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η 27η Σεπτεμβρίου επιλέχθηκε επειδή ήταν η ημερομηνία έναρξης των εχθροπραξιών το 2020.

Για να μη διεξαχθεί ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός την ίδια ημέρα με την εθνική επέτειο μνήμης, ολόκληρο το πρόγραμμα του αγωνιστικού τριημέρου μεταφέρθηκε κατά μία ημέρα. Οι ελεύθερες δοκιμές θα αρχίσουν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, οι κατατακτήριες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή και ο αγώνας το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Η εκκίνηση έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Η πρώτη φορά για το Μπακού

Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν που ο αγώνας θα διεξαχθεί Σάββατο. Παράλληλα, θα γίνει το δεύτερο σαββατιάτικο αγώνα του προγράμματος της Formula 1 για το 2026, μαζί με το Grand Prix του Λας Βέγκας.

Στην περίπτωση του Μπακού, ωστόσο, η αλλαγή είναι ειδική ρύθμιση αποκλειστικά για το 2026 και συνδέεται άμεσα με την ημερομηνία της Ημέρας Μνήμης.

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