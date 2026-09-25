Δύο διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης φιλοσοφίας Mazda, που συνδυάζουν ιαπωνική αισθητική, προηγμένη τεχνολογία και οδηγικό χαρακτήρα θα βρίσκονται στην έκθεση AUTO ATHINA.

Η Mazda δίνει δυναμικά το «παρών» στην AUTO ATHINA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 στο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας δύο από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της: το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e και το νέο Mazda CX-5.

Η Ημέρα Εγκαινίων & Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, παρέχοντας την πρώτη ευκαιρία στους εκπροσώπους των Μέσων να γνωρίσουν από κοντά δύο μοντέλα που αποτυπώνουν με διαφορετικό τρόπο την εξέλιξη της Mazda. Με βαθιές ρίζες στην Ιαπωνία και με μία φιλοσοφία που διαχρονικά τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο, η Mazda προσεγγίζει το μέλλον της αυτοκίνησης με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

To νέο ξεκίνημα της Mazda με το CX-6e

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Mazda βρίσκεται το ολοκαίνουργιο Mazda CX-6e, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV και ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην εξέλιξη της Mazda στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το CX-6e μεταφέρει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion στη νέα εποχή, μέσα από το σχεδιαστικό θέμα “Soulful Futuristic Modern”. Καθαρές επιφάνειες, δυναμικές αναλογίες, η χαρακτηριστική φωτιζόμενη Signature Wing και μία ρευστή σιλουέτα δημιουργούν ένα SUV με έντονη παρουσία και ξεκάθαρη ταυτότητα Mazda.

Στο εσωτερικό του CX-6e, η ιαπωνική αισθητική συναντά την προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία. Η μεγάλη οθόνη αφής 26 ιντσών, το Head-Up Display και οι προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας εντάσσονται σε ένα σύγχρονο, εκλεπτυσμένο περιβάλλον, σχεδιασμένο με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με ηλεκτροκινητήρα 258 ίππων, αυτονομία έως 484 km WLTP και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 200 kW, το CX-6e συνδυάζει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου αμιγώς ηλεκτρικού SUV με την οδηγοκεντρική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη Mazda.

To bestseller CX-5 θα είναι κι αυτό εκεί

Οι επισκέπτες της AUTO ATHINA 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιπλέον και το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5, την τρίτη γενιά του δημοφιλέστερου SUV της Mazda παγκοσμίως.

Με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, το CX-5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της μάρκας. Η νέα γενιά εξελίσσει τα στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν το CX-5, συνδυάζοντας μεγαλύτερους χώρους και αυξημένη πρακτικότητα με προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας και μία ακόμη πιο ώριμη έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo. Στην καρδιά του βρίσκεται ο κινητήρας 2,5 λίτρων e-Skyactiv G με τεχνολογία Mazda M Hybrid, σχεδιασμένος για ομαλή και γραμμική απόδοση, ενώ η δυνατότητα επιλογής τετρακίνησης ενισχύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του.

Το νέο CX-5 παραμένει πιστό στη φιλοσοφία Jinba Ittai, ενισχύοντας τη φυσική σύνδεση ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο, που βρίσκεται στον πυρήνα της οδηγικής φιλοσοφίας της Mazda.

Πού θα βρείτε το περίπτερο της Mazda

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη της Mazda AutoOne θα βρίσκονται στο περίπτερο της μάρκας, παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα αναλυτικής ενημέρωσης για τα δύο νέα μοντέλα και τις τεχνολογίες τους.

Σας περιμένουμε στο περίπτερο της Mazda, Hall 3, περίπτερο D2, για να γνωρίσετε από κοντά τη σύγχρονη έκφραση της Ιαπωνικής Τελειότητας.