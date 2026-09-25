Με έκπληξη και έντονη δόση χαράς υποδέχθηκε ο Τζορτζ Ράσελ το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 στο Μπακού.

Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στην pole position ο Τζορτζ Ράσελ, κυριαρχώντας στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα που είχε δείξει η W17 από την έναρξη του τριημέρου και εξασφάλισε την πρώτη θέση στην εκκίνηση του αγώνα με εντυπωσιακό τρόπο. Έτσι, έφτασε στις 12 pole καριέρας και αύριο έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο δεν ήταν μόνο η pole, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Ο Βρετανός άφησε τον Σαρλ Λεκλέρ 0,837 δλ. πίσω του, μία διαφορά που, όπως παραδέχθηκε μετά το τέλος της διαδικασίας, δεν θυμάται να έχει πετύχει ούτε στις μικρότερες κατηγορίες.

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Ο Ράσελ ήταν έκπληκτος με την απόδοσή του

Μετά το τέλος της μάχης στο Q3, o Ράσελ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, ιδιαίτερα από τη στιγμή που είχε περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που βρέθηκε στην κορυφή της σειράς εκκίνησης.

«Ναι, είχε περάσει καιρός από την τελευταία μου pole. Είχε περάσει αρκετός καιρός, οπότε σίγουρα είναι ωραίο. Πιθανότατα είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχω πετύχει σε ολόκληρη την καριέρα μου, ακόμη κι αν συνυπολογίσω τις ημέρες μου στη Formula 2 και τη Formula 3. Ο γύρος ήταν πραγματικά, πραγματικά καλός. Το μονοθέσιο ήταν εξαιρετικό αυτό το τριήμερο και σε μία πίστα σαν κι αυτή, όταν μπορείς να κινηθείς τόσο κοντά στα όρια, είναι πραγματικά απίστευτο».

WHAT A LAP GEORGE!!! 👏👏 pic.twitter.com/H0OsZYfQ9m — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 25, 2026

Ο τέλειος γύρος και η βοήθεια από τον Χατζάρ

Ο Ράσελ αναγνώρισε ότι ο Μαξ Φερστάπεν είχε την ταχύτητα για να είναι σημαντική απειλή στη μάχη της pole. Ο οδηγός της Red Bull Racing, ωστόσο, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την τελευταία του προσπάθεια υπό κανονικές συνθήκες.

«Ένιωθα καλά. Ένιωθα καλά, για να είμαι ειλικρινής καθ’ όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Νομίζω ότι ο Μαξ ήταν πραγματικά γρήγορος αυτό το τριήμερο. Δεν ξέρω τι συνέβη στο τέλος, ίσως να είχε σχέση με την κίτρινη σημαία του Λάντο. Δεν είχε αυτή την τελευταία ευκαιρία, οπότε θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει. Στο τέλος, όμως, ήταν απλώς ο τέλειος γύρος».

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η θέση του Ράσελ στην πίστα. Ο Βρετανός βρέθηκε πίσω από τον Ίσακ Χατζάρ στην τεράστια ευθεία του Μπακού και εκμεταλλεύτηκε το slipstream, κάτι που εκτίμησε ότι του χάρισε ακόμη ένα έως δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

«Είχα μία καλή απόσταση από τον Χατζάρ μπροστά μου και αυτό μου έδωσε ένα καλό slipstream. Πιθανότατα μου χάρισε άλλο ένα ή δύο δέκατα στην πίσω ευθεία. Ναι, ήταν υπέροχος γύρος», τόνισε.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.