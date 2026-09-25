O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης του Μπακού.

Η δράση στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, το 15ο αγώνα της Formula 1 στο 2026, συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις τελικές ετοιμασίες για τη συνέχεια του τριημέρου.

Η ένταση του ανέμου άλλαξε σημαντικά το πρωί του Σαββάτου και αυτό δημιούργησε έντονους πονοκεφάλους σε ομάδες και οδηγούς. Τα μπλοκαρίσματα τροχών ήταν πολλά και είδαμε αρκετές εξόδους κατά τη διάρκεια του FP3, περισσότερες απ’ όσες είδαμε σε όλη την Παρασκευή. Ωστόσο, πέρα από δύο πολύ μικρές σε διάρκεια παρεμβάσεις του Virtual Safety Car, δεν υπήρξε άλλη διακοπή της δράσης στη διαδικασία.

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Ο Φερστάπεν έβαλε «στοπ» στη Mercedes

Ταχύτερος στο FP3 του GP Αζερμπαϊτζάν ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing με συνεχόμενους γρήγορους γύρους έγραψε στο τέλος της διαδικασίας το 1:43,922 και πήρε την 1η θέση, εκμεταλλευόμενος και τη βελτίωση πρόσφυσης της πίστας.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός ήταν 0,099 δλ πίσω από τον Φερστάπεν, όμως έκανε τον καλύτερο χρόνο του με τη μαλακή γόμα ελαστικών πρώτος και πολύ νωρίτερα από τον Φερστάπεν. Αυτό σημαίνει πως δεν είχε την πίστα στην ιδανική κατάσταση πρόσφυσης, όμως αναμένεται μεγάλη η μάχη αργότερα για την pole position.

Οι Mercedes και Red Bull δείχνουν να είναι τα καλύτερα μονοθέσια στο Μπακού αυτό το τριήμερο και όχι τυχαία, καθώς διαθέτουν τους ισχυρότερους κινητήρες.

Ferrari και McLaren ακόμα ψάχνονται

Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός ήταν 0,1 δλ πίσω από τον Φερστάπεν, όμως ο χρόνος του ήταν πλασματικός, μιας και πήρε γενναία δόση slipstream στον τελευταίο τομέα της πίστας. Η SF-26 είναι ανταγωνιστική στον πρώτο και τον δεύτερο τομέα του Μπακού, όμως στο δεύτερο κομμάτι χάνει έως και μισό δευτερόλεπτο από τους ανταγωνιστές στης.

Στην 4η θέση ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ενώ 5ος βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ, με τα 0,6 δλ που τον χωρίζουν από τον Φερστάπεν να αντιπροσωπεύουν μια πιο καθαρή εικόνα για την ταχύτητα της Ferrari.

Εντυπωσιακός ήταν ο Πιερ Γκασλί της Alpine με την 6η θέση μπροστά από τους δύο οδηγούς της McLaren. Η βρετανική ομάδα συνέχισε την τακτική να μην ολοκληρώνει γρήγορες προσπάθειες που θα έδιναν καλό χρόνο, όμως υπάρχει ανησυχία σχετικά με το πού βρίσκεται πραγματικά η MCL40. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ίσακ Χάτζαρ και Φράνκο Κολαπίντο.

Η αλήθεια θα φανεί στις κατατακτήριες δοκιμές που ακολουθούν. Όμως, ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την κατάταξη είναι το slipstream στον τελευταίο τομέα που μπορεί να δώσει έως και μισό δευτερόλεπτο απόδοση.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 15:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Συντονιστείτε από τις 14:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μπείτε στο κλίμα για τη μάχη της pole position.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.