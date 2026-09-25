Ο Τζορτζ Ράσελ μετέτρεψε την κυριαρχία της Mercedes στο Μπακού σε μια εμφατική pole position, ενώ ο Κίμι Αντονέλι κατέστρεψε την προσπάθειά του στο Q1 και έμεινε 16ος.

Ο Τζορτζ Ράσελ θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στο GP Αζερμπαϊτζάν, το 15ο φετινό αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, έπειτα από την πιο επιβλητική εμφάνιση σε κατατακτήριες δοκιμές που έχει κάνει στην καριέρα του. Ο Βρετανός της Mercedes σημείωσε 1:42.526 στο τέλος του Q3 και βρέθηκε 0,837 δευτ. μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ, διαφορά που αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή ανάμεσα στον poleman και τον δεύτερο οδηγό.

Η Mercedes είχε δείξει από τις ελεύθερες δοκιμές ότι διαθέτει ισχυρό πακέτο για τους δρόμους του Μπακού. Ο Ράσελ, όμως, δεν αρκέστηκε απλώς στο να επιβεβαιώσει τον ρυθμό της W17. Ήταν ταχύτερος και στα τρία σκέλη των κατατακτήριων, έγραψε δύο γύρους που θα του έδιναν pole και πήρε την πέμπτη πρώτη θέση εκκίνησης της χρονιάς, την πρώτη του μετά το GP Αυστρίας.

Η μεγάλη ευκαιρία της Mercedes

Το Q3 άρχισε με μία μικρή έκπληξη. Οι δύο McLaren έγραψαν πρώτες τους χρόνους τους και ο Όσκαρ Πιάστρι ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή με 1:43.571, μπροστά από τον Λάντο Νόρις και τον Ράσελ. Η Mercedes, όμως, είχε ξεκάθαρα περισσότερο ρυθμό.

Ο Ράσελ απάντησε αρχικά με 1:43.037, κατεβαίνοντας πάνω από μισό δευτερόλεπτο από τον χρόνο του Πιάστρι. Στην τελευταία του προσπάθεια βελτίωσε εκ νέου εντυπωσιακά, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:42.526. Κανείς δεν είχε απάντηση. Ο Λεκλέρ, με διαφορετικό πρόγραμμα προσπαθειών από τη Ferrari, κατάφερε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, αλλά έμεινε 0,837 δευτ. πίσω από τη Mercedes.

Q3: TOP 10



Russell

Leclerc

Piastri

Hadjar

Norris

Hamilton

Gasly

Verstappen

Sainz

Colapinto #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/aYvF3zPLz5 September 25, 2026

Ο Πιάστρι θα εκκινήσει τρίτος, μπροστά από τον Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος επέστρεψε μετά τον τραυματισμό στον καρπό και έδωσε στη Red Bull μια σημαντική τέταρτη θέση. Ο Νόρις έκανε λάθος στην τελική του προσπάθεια και έμεινε πέμπτος, μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν έκτος, 1,332 δευτ. πίσω από τον Ράσελ, έχοντας προηγουμένως βοηθήσει τον teammate του με slipstream στην ευθεία.

Το λάθος του Αντονέλι

Η ημέρα είχε εντελώς διαφορετική εξέλιξη για την άλλη πλευρά του γκαράζ της Mercedes. Ο Κίμι Αντονέλι είχε δείξει την Πέμπτη ότι μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ράσελ, παρά το πρωινό υδραυλικό πρόβλημα στο FP1. Στις κατατακτήριες, όμως, έκανε ένα σπάνιο λάθος στο Q1.

Στη δεύτερη γρήγορη προσπάθειά του, ο Ιταλός ακούμπησε με δύναμη τον εσωτερικό τοίχο στη στροφή 1. Η εμπρός αριστερή ανάρτηση της W17 υπέστη σοβαρή ζημιά και, παρότι προσπάθησε να επιστρέψει στα pits, η Mercedes τον κάλεσε να σταματήσει το μονοθέσιο. Ο πρώτος του χρόνος ήταν αρκετός για να τον έχει προσωρινά στην περιοχή πρόκρισης, όμως δεν μπόρεσε να λάβει συνέχεια στη διαδικασία και περιορίστηκε στη 16η θέση της κατάταξης.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο αποτέλεσμα για τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, ο οποίος θα χρειαστεί να προσπεράσει σε μία από τις πιο απρόβλεπτες και απαιτητικές αστικές διαδρομές της χρονιάς. Το γεγονός ότι ο teammate του ξεκινά από την pole αυξάνει ακόμη περισσότερο τη σημασία του αυριανού αγώνα για τη Mercedes.

Ferrari και McLaren κοντά μεταξύ τους

Η Ferrari βρήκε στη δεύτερη θέση του Λεκλέρ το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στην κυριαρχική Mercedes. Ο Μονεγάσκος ήταν ο μόνος που πλησίασε σχετικά τον Ράσελ, ενώ ο Χάμιλτον δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό και θα εκκινήσει έκτος.

Η McLaren έκανε ένα πολύ καλύτερο βήμα σε σχέση με την ασταθή εικόνα της Πέμπτης. Ο Πιάστρι βρίσκεται στην τρίτη θέση και ο Νόρις στην πέμπτη, ωστόσο και οι δύο έμειναν μακριά από τη Mercedes. Η ομάδα είχε φέρει στο Μπακού σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων, με νέα sidepods, νέο edge πατώματος και αναθεωρημένο diffuser, όμως το Σάββατο θα φανεί αν η απόδοση σε έναν γύρο μεταφράζεται και σε ρυθμό αγώνα.

Ο Πιερ Γκασλί πέτυχε μία από τις καλύτερες κατατακτήριες του για την Alpine με την έβδομη θέση, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει καθαρά την τελική του προσπάθεια, καθώς επηρεάστηκε από κίτρινες σημαίες έπειτα από έξοδο του Νόρις. Ο Κάρλος Σάινθ αξιοποίησε την αναβαθμισμένη Williams για την ένατη θέση και ο Φράνκο Κολαπίντο συμπλήρωσε τη δεκάδα, κάνοντας και τις δύο Alpine παρούσες στο Q3.

Μάχη στο Q2, απογοήτευση για Audi

Στο Q2, ο Ράσελ ήταν και πάλι ταχύτερος με 1:43.462, μόλις δύο δέκατα μπροστά από τον Φερστάπεν. Η μάχη για την πρόκριση στο Q3 ήταν ιδιαίτερα πυκνή, με τις Williams να διεκδικούν θέση στην πρώτη δεκάδα. Ο Σάινθ τα κατάφερε, όμως ο Άλεξ Άλμπον έμεινε 13ος, δηλώνοντας πως η έλλειψη slipstream του κόστισε.

Ο Όλιβερ Μπέρμαν έχασε οριακά την είσοδο στο Q3 και κατετάγη 11ος, μπροστά από τον Λίαμ Λόσον. Ο Εστεμπάν Οκόν ήταν 14ος και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ 15ος, συνεχίζοντας ένα δύσκολο τριήμερο μετά το ατύχημά του στο FP2.

Η Audi, παρά το εκτεταμένο πακέτο αναβαθμίσεων, αποκλείστηκε και με τα δύο μονοθέσια από το Q1. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ κατετάγησαν 17ος και 18ος αντίστοιχα. Ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν 19ος και ο Σέρχιο Πέρεζ 20ός, με τους δύο οδηγούς της Aston Martin, Αλόνσο και Λανς Στρολ, να έχουν ήδη ποινές εκκίνησης από το πίσω μέρος του grid λόγω αλλαγών στη μονάδα ισχύος Honda. Ο Στρολ ήταν 21ος και ο Βάλτερι Μπότας 22ος με Cadillac.

Ο αγώνας του GP Αζερμπαϊτζάν θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

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