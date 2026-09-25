Η FIA σε συνεργασία με τους κατασκευαστές της Formula 1 αναμένεται να συζητήσουν ενδεχόμενες αλλαγές στο μηχανισμό ADUO, οι οποίες αν περάσουν, θα ισχύσουν από το 2027.

Ο μηχανισμός ADUO είναι μία από τις σημαντικότερες και ταυτόχρονα πιο αμφιλεγόμενες προσθήκες στους νέους κανονισμούς μονάδων ισχύος της Formula 1. Σχεδιάστηκε ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» για τους κατασκευαστές που θα έμεναν πίσω, όμως η πρώτη χρονιά εφαρμογής του αποκάλυψε αδυναμίες που η FIA θέλει πλέον να αντιμετωπίσει.

Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία εξετάζει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του από το 2027. Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, όμως στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις που μπορούν να αλλάξουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η κατάταξη των κατασκευαστών όσο και τα κριτήρια με τα οποία δίνονται οι πρόσθετες ευκαιρίες εξέλιξης.

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Από τον θερμικό κινητήρα σε ολόκληρη τη μονάδα ισχύος

Το σημαντικότερο ζήτημα που έχει προκύψει αφορά τον τρόπο με τον οποίο η FIA μετρά σήμερα την απόδοση. Ο μηχανισμός ADUO βασίζεται στον δείκτη απόδοσης του θερμικού κινητήρα και όχι στο συνολικό επίπεδο της μονάδας ισχύος.

Αυτό οδήγησε το 2026 σε μία ιδιαίτερη κατάσταση. Η Red Bull Ford Powertrains αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς στις μετρήσεις του θερμικού κινητήρα, την ώρα που η Mercedes, παρά το γεγονός ότι διαθέτει συνολικά την καλύτερη μονάδα ισχύος, βρέθηκε στο παράθυρο του 2-4% και απέκτησε δικαίωμα για μία επιπλέον αναβάθμιση τόσο το 2026 όσο και το 2027. Ferrari, Audi και Honda βρέθηκαν περισσότερο από 4% πίσω και εξασφάλισαν δύο επιπλέον αναβαθμίσεις για κάθε μία από τις δύο χρονιές.

Η FIA εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να διευρύνει τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη. Μεταξύ των παραμέτρων που έχουν συζητηθεί βρίσκονται το μέγεθος και η πίεση του turbo, οι θερμοκρασίες λειτουργίας και εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάζουν την πραγματική ισχύ του κινητήρα.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η πιθανότητα η αξιολόγηση να αφορά στο μέλλον ολόκληρη τη μονάδα ισχύος και όχι αποκλειστικά τον θερμικό κινητήρα. Ο Νικόλας Τομπάζης έχει ήδη παραδεχθεί ότι αυτή θα ήταν η ιδανική κατεύθυνση.

«Πιστεύω ότι το σύστημα λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε. Υπάρχουν όμως κάποιες αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, ώστε να γίνει λιγότερο χρονοβόρο και λιγότερο αμφιλεγόμενο. Ιδανικά, θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη μονάδα ισχύος και όχι μόνο τον θερμικό κινητήρα», ανέφερε.

Στο τραπέζι ακόμη και εντελώς διαφορετικό μοντέλο

Οι συζητήσεις δεν περιορίζονται στην προσθήκη περισσότερων τεχνικών παραμέτρων. Μία πολύ πιο ριζική πρόταση θα ήταν να αλλάξει συνολικά η φιλοσοφία με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι του ADUO.

Ο επικεφαλής του προγράμματος της Audi στην F1, Ματία Μπινότο, έχει προτείνει οι πρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης να συνδέονται με τη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών και όχι με την εκτίμηση της ισχύος ενός συγκεκριμένου τμήματος της μονάδας ισχύος. Πρόκειται για μία διαφορετική προσέγγιση, η οποία βρίσκεται μεταξύ των επιλογών που έχουν τεθεί προς συζήτηση, χωρίς όμως να έχει αποφασιστεί ότι θα υιοθετηθεί.

Για να αλλάξει, πάντως, ο μηχανισμός απαιτείται η απαραίτητη στήριξη στην Συμβουλευτική Επιτροπή Μονάδων Ισχύος στην F1. Τέσσερις από τους έξι κατασκευαστές μονάδων ισχύος (Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Audi, Honda και Cadillac) θα πρέπει να υποστηρίξουν τις σχετικές τροποποιήσεις.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως η FIA είχε προτείνει ο μηχανισμός ADUO να περιλαμβάνει μετρήσεις από όλη τη μονάδα ισχύος. Οι κατασκευαστές όμως αρνήθηκαν κι ως αποτέλεσμα μόνο ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δίνει δεδομένα στην FIA.

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