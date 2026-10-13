Με τους αγώνες να λιγοστεύουν και τη μάχη του τίτλου να εντείνεται στο MotoGP, η Aprilia βρίσκεται αντιμέτωπη με μία δύσκολη απόφαση.

Η Aprilia δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει εντολές ομάδας στις τελευταίες αναμετρήσεις της σεζόν του MotoGP, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο στη μάχη για τον τίτλο. Προς το παρόν, πάντως, οι αναβάτες της παραμένουν ελεύθεροι να αγωνιστούν μεταξύ τους, όσο οι μαθηματικές πιθανότητες παραμένουν ανοιχτές.

Μετά το Grand Prix Ινδονησίας, ο Χόρχε Μαρτίν προηγείται του Μαρκ Μάρκεθ με μόλις δύο βαθμούς, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι βρίσκεται 46 βαθμούς πίσω από τον teammate του. Η Aprilia κυνηγά τον πρώτο τίτλο αναβατών στην ιστορία της στο MotoGP, με τη διαχείριση των εσωτερικών ισορροπιών να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία όσο πλησιάζει το τέλος της σεζόν.

Two standout overtakes from Martin and Bezzecchi at the #IndonesianGP 🇮🇩🔥 Which one gets your vote? 👀🗳️ https://t.co/2WJv1p720K — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 12, 2026

Τα περιθώρια στενεύουν

Ο επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της Aprilia, Μάσιμο Ρίβολα, ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόθεση να περιοριστεί κάποιος από τους αναβάτες της ιταλικής ομάδας. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει στους τελευταίους δύο αγώνες, εάν μόνο ένας διατηρεί ρεαλιστικές πιθανότητες για τον τίτλο.

«Το έχουμε πει από την αρχή: όσο τα μαθηματικά είναι ανοιχτά, το πρωτάθλημα είναι ανοιχτό. Κατά μία έννοια είναι καλό που έχουμε περισσότερους αναβάτες που μπορούν να παλεύουν για νίκες, όμως ταυτόχρονα θα παίρνουμε βαθμούς ο ένας από τον άλλον. Για την Aprilia είναι καλό να έχει μοτοσικλέτες μπροστά και πιστεύω ότι όλοι αξίζουν την ευκαιρία τους. Προφανώς, αν σε κάποιο σημείο απομείνει μόνο ένας αναβάτης στη διεκδίκηση, ίσως στους δύο τελευταίους αγώνες, τότε θα δούμε», δήλωσε μετά τον τερματισμό στη Μανταλίκα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τεχνικός διευθυντής της Aprilia, Φαμπιάνο Στερλακίνι, ο οποίος τόνισε ότι: «Προς το παρόν όλοι είναι απολύτως ελεύθεροι».

A winning message for Indonesia 🫶 #IndonesianGP🇮🇩 https://t.co/WCX3nJqFiQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 12, 2026

Οι πρώτες συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει

Η Aprilia έχει ήδη αρχίσει να συζητά εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές ώστε να αποφεύγονται περιστατικά μεταξύ των αναβατών της. Ωστόσο, τόσο ο Ρίβολα όσο και ο Στερλακίνι παραδέχθηκαν ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την επαφή ανάμεσα στους Ραούλ Φερνάντεθ και Μπεζέκι στην εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ στη Μανταλίκα.

Ο Ρίβολα υπογράμμισε επίσης ότι το MotoGP δεν διαθέτει τα ίδια εργαλεία επικοινωνίας με τη Formula 1. «Δεν είμαστε στην F1. Δεν υπάρχει ασύρματος. Μπορούμε να κάνουμε τις συζητήσεις και τις συναντήσεις μας και πάντα λέμε στους αναβάτες μας να συμπεριφέρονται σωστά, ειδικά μεταξύ των Aprilia. Αλλά μετά βλέπεις τι συνέβη στην εκκίνηση».

Παρά τη διαφορά των 46 βαθμών, ο Ρίβολα θεωρεί ότι ο Μπεζέκι παραμένει ακόμη πραγματικός διεκδικητής: «Αυτό το άθλημα δείχνει πόσο εύκολο είναι να κάνεις έναν αγώνα με μηδέν βαθμούς. Όλα μπορούν να συμβούν».