Ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε το Σπριντ στην Ινδονησία και πέρασε στην κορυφή του MotoGP, με τον Χόρχε Μαρτίν τέταρτο και τους Μπετζέκι και Φερνάντεθ εκτός αγώνα μετά από τη σύγκρουση.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος του Σπριντ του GP Ινδονησίας, κατακτώντας τη νίκη και παίρνοντας το προβάδισμα στη βαθμολογία του MotoGP. Σε έναν αγώνα που άλλαξε εικόνα από την πρώτη στροφή, ο αναβάτης της Ducati εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη δύο διεκδικητών και τα προβλήματα του Χόρχε Μαρτίν, για να φύγει από το Σάββατο με πλεονέκτημα τεσσάρων βαθμών έναντι του αντιπάλου του.

Ο Άι Ογκούρα και ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο συμπλήρωσαν το βάθρο, ενώ ο Μαρτίν περιορίστηκε στην τέταρτη θέση. Για την Aprilia, η οποία είχε ισχυρή παρουσία στις κατατακτήριες, ο αγώνας εξελίχθηκε σε χαμένη ευκαιρία: ο Μάρκο Μπετζέκι και ο poleman Ραούλ Φερνάντεθ έπεσαν στην εκκίνηση, ενώ ο Μαρτίν δεν κατάφερε να μετατρέψει το αρχικό του προβάδισμα σε νίκη.

🔴 @marcmarquez93 WINS A DRAMATIC SPRINT AND BECOMES THE 🆕 CHAMPIONSHIP LEADER! 🥇 #IndonesianGP🇮🇩 https://t.co/uSfdiQrBn3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

Σύγκρουση και ανατροπή στην πρώτη στροφή

Η πρώτη στροφή διαμόρφωσε αμέσως τις ισορροπίες. Ο Ντι Τζιαναντόνιο επιτέθηκε από την εσωτερική, ενώ ο Μάρκεθ προσπάθησε να βρει χώρο ανάμεσα στον αναβάτη της VR46 και τις Aprilia των Μπετσέκι και Φερνάντεθ. Τέσσερις μοτοσικλέτες βρέθηκαν σχεδόν στην ίδια ευθεία, χωρίς αρκετό περιθώριο για όλους.

Ο Ντι Τζιαναντόνιο και ο Μάρκεθ, που φρέναρε αργά, ανοίχτηκαν στην είσοδο της στροφής. Ο Μπετζέκι αναγκάστηκε να σηκώσει τη μοτοσικλέτα του και ήρθε σε επαφή με τον Φερνάντεθ στην εξωτερική, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο.

Ο Μαρτίν απέφυγε την αναστάτωση και βρέθηκε στην πρώτη θέση, με ελεύθερο δρόμο μπροστά του. Στους πρώτους γύρους απομακρύνθηκε από τον Μάρκεθ, χτίζοντας διαφορά μεγαλύτερη του ενός δευτερολέπτου και δείχνοντας ότι είχε τον αγώνα υπό έλεγχο.

A tough pill to swallow for Bez and @25raulfernandez 😔 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/6hchH4BCFT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

Ο Μαρτίν παραχώρησε την πρωτοπορία

Η εικόνα άλλαξε όταν ο Μαρτίν επιβράδυνε εμφανώς και άφησε τον Μάρκεθ να περάσει. Η κίνηση πιθανότατα συνδεόταν με την ανάγκη να αυξηθεί η πίεση του εμπρός ελαστικού του, ώστε να αποφύγει πιθανή παράβαση των σχετικών ορίων. Η πιθανή εξήγηση είναι ότι η Aprilia είχε επιλέξει τις αρχικές πιέσεις αναμένοντας πως ο Μαρτίν θα κινούνταν πίσω από άλλες μοτοσικλέτες. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε στην πρωτοπορία από την πρώτη στροφή. Η συγκεκριμένη ερμηνεία, πάντως, δεν αποτελεί (ακόμα τουλάχιστον) επιβεβαιωμένη αιτιολόγηση από τον ίδιο ή την ομάδα του.

Αφού παραχώρησε την πρώτη θέση, ο Μαρτίν πλησίασε ξανά τον Μάρκεθ, χωρίς να καταφέρει να οργανώσει επίθεση. Στον προτελευταίο γύρο έκανε λάθος και βγήκε εκτός πίστας, χάνοντας όχι μόνο την ευκαιρία για τη νίκη αλλά και μια θέση στο βάθρο.

IS THAT AN ISSUE FOR @88jorgemartin? 🤯 @marcmarquez93 LEADS 👀 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/l6E1xxUhuC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

Ογκούρα και Ντι Τζιαναντόνιο στο βάθρο

Ο Μάρκεθ διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι τον τερματισμό, με τον Ογκούρα δεύτερο και τον Ντι Τζιαναντόνιο τρίτο. Ο Μαρτίν ολοκλήρωσε τέταρτος, ενώ ο Άλεξ Μάρκεθ κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Ο Πέδρο Ακόστα τερμάτισε έκτος, έχοντας εκτίσει ποινή μεγάλου γύρου για παραβίαση των ορίων της πίστας, η οποία τον έριξε από την πέμπτη θέση ανάμεσα στους δύο αναβάτες της Gresini. Ο Φερμίν Αλντεγκέρ ήταν έβδομος, με τους Πέκο Μπανιάια και Φάμπιο Κουαρταραρό να συμπληρώνουν τις εννέα θέσεις που δίνουν βαθμούς στο Σπριντ.

Αλλαγή σκυτάλης στο πρωτάθλημα

Ο Μαρτίν είχε φτάσει στην Ινδονησία με προβάδισμα δύο βαθμών, έχοντας 333 έναντι 331 του Μάρκεθ. Με τους 12 βαθμούς της νίκης και τους έξι της τέταρτης θέσης αντίστοιχα, ο Μάρκεθ περνά πλέον μπροστά με 343 βαθμούς, έναντι 339 του αναβάτη της Aprilia.

Η εγκατάλειψη του Μπετσέκι τον άφησε στους 284 βαθμούς, πλέον 59 πίσω από την κορυφή. Το Σπριντ άλλαξε έτσι τον επικεφαλής της βαθμολογίας και δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τη θέση του Ιταλού στη μάχη του τίτλου.

Ο «κυρίως» αγώνας του MotoGP για το GP Ινδονησίας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδας.

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