Στη McLaren δεν θέλουν να ξαναδούν ένα ανάλογο περιστατικό ανάμεσα στους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι όπως αυτό της Σιγκαπούρης.

Η σύγκρουση των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι στον Αγώνα Σπριντ της Σιγκαπούρης φαίνεται πως άνοιξε μία πολύ σοβαρότερη συζήτηση στο εσωτερικό της McLaren Racing. Η βρετανική ομάδα δεν περιορίστηκε στην ανάλυση του περιστατικού, αλλά θέλει να επανακαθορίσει τα όρια μέσα στα οποία μπορούν να μάχονται οι δύο οδηγοί της, έχοντας πλέον ως απόλυτη προτεραιότητα το συμφέρον της ίδιας.

Το χρονικό σημείο μόνο τυχαίο δεν είναι. Η McLaren βρίσκεται στην 3η θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών με 339 βαθμούς, 105 πίσω από τη Ferrari και μόλις 7 μπροστά από τη Red Bull Racing, με τις ισορροπίες να έχουν αλλάξει σημαντικά.

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Στη McLaren δεν αφήνουν να περάσει έτσι το συμβάν

Το περιστατικό σημειώθηκε στον τελευταίο γύρο του Αγώνα Σπριντ, όταν ο Νόρις επιχείρησε να περάσει τον Πιάστρι από την εσωτερική της στροφής 5 στη μάχη για την 4η θέση. Οι δύο McLaren είχαν επαφή, με τον Πιάστρι να εγκαταλείπει, ενώ ο Νόρις κατάφερε να συνεχίσει και τερμάτισε 8ος. Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να μην τιμωρήσουν τον πρωταθλητή του 2025.

Ο Αντρέα Στέλα ξεκαθάρισε ότι η McLaren δεν ενδιαφέρεται πλέον να αναλύσει ποιος είχε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, αλλά τι πρέπει να αλλάξει στη συμπεριφορά των οδηγών της.

«Οι συζητήσεις που κάνουμε δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά όχι επειδή πρέπει να επιστρέψουμε στο αν ο Λάντο ήταν δίπλα στον Όσκαρ. Αυτό δεν είναι το ενδιαφέρον κομμάτι», ανέφερε αρχικά.

Ο επικεφαλής της McLaren έθεσε ουσιαστικά το πλαίσιο για το υπόλοιπο της σεζόν: «Το σημαντικό για μένα είναι η σκέψη που πρέπει να κάνουμε όλοι, η ομάδα και οι οδηγοί, γύρω από το πώς οδηγούμε όλοι μαζί την ομάδα και πώς μέσα από το cockpit πρέπει συνεχώς να βάζουμε το συμφέρον της ομάδας πάνω από οποιοδήποτε ατομικό συμφέρον».

Norris and Piastri collide 💥 Here's the moment 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Πιο αυστηρή στάση από τον Ζακ Μπράουν

Ακόμη πιο ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν. Σε αντίθεση με τον πιο αναλυτικό τόνο του Στέλα, ο Αμερικανός αποκάλυψε ότι στους δύο οδηγούς δόθηκε σαφής εντολή να μην επαναλάβουν κάτι αντίστοιχο.

«Ήταν ένα συμβάν “μην το ξανακάνετε”. Και δεν είπαμε “παρακαλώ”. Είναι εντολή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μπράουν εξήγησε ότι το αποτέλεσμα ήταν εντελώς αχρείαστο σε μία περίοδο όπου η McLaren βρίσκεται υπό πίεση: «Προσπαθούμε να φτάσουμε τη Ferrari και η Red Bull δεν βρίσκεται πολύ πίσω μας».

Μετά τον Αγώνα Σπριντ, ο Νόρις είχε υπερασπιστεί τη θέση του στο συμβάν. Ωστόσο μετά το Grand Prix της Κυριακής, ζήτησε συγγνώμη από τον Πιάστρι και την ομάδα του.

«Δεν μπορώ να επιχειρώ αυτό που έκανα. Δεν έπρεπε ποτέ να το είχα δοκιμάσει, ακόμη κι αν υπήρχε η δυνατότητα για την κίνηση. Πρέπει να σκέφτομαι περισσότερο την ομάδα που εκπροσωπώ και λιγότερο τον εαυτό μου», είπε.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.