Ο Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν ο ταχύτερος αναβάτης του MotoGP την Παρασκευή στο Red Bull Ring έχοντας μια κυρίαρχη εμφάνιση.

Η δράση στο Grand Prix Αυστρίας, το 15ο αγώνα του MotoGP στο 2026 συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Ομάδες και αναβάτες είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να κάνουν την καλύτερη δυνατή επίδοση.

Η διαδικασία διεκόπη προσωρινά 11 λεπτά πριν το φινάλε. Ο λόγος ήταν η πτώση του Άλεξ Μάρκεθ στην έξοδο της στροφής 1, σε ένα περίεργο ατύχημα. Ο αναβάτης της Gresini ήταν καλά στην υγεία του και επέστρεψε στην πίστα όταν συνεχίστηκε η δράση.

Ο Ακόστα σε τρομερή φόρμα

Ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στο Red Bull Ring για το Grand Prix Αυστρίας ήταν ο Πέδρο Ακόστα. Ο Ισπανός σημείωσε στα τελευταία λεπτά το 1:28,381 και πήρε την 1η θέση με μία επιβλητική εμφάνιση. Η επίδοσή του ήταν κατά 0,127 δλ ταχύτερη του Φερμίν Αλντεγκέρ που πήρε τη 2η θέση έχοντας μια εξαιρετική ημέρα.

Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Άι Ογκούρα, ο οποίος επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στην αγωνιστική δράση με την Trackhouse. O Μαρκ Μάρκεθ της Ducati κατέλαβε την 4η θέση μπροστά από τον έτερο πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν.

Στην 6η θέση βρέθηκε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, ενώ ο Μπραντ Μπίντερ με μία πολύ καλή προσπάθεια πήρε την 7η θέση. Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν 8ος, μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Φάμπιο Κουαρταραρό.

Οι παραπάνω 10 αναβάτες πήραν το εισιτήριο για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Grand Prix Αυστρίας συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:10 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 11:50, ενώ ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

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