Ο Τζορτζ Ράσελ έθεσε το ρυθμό στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών Μπακού, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, έχασε πολύτιμο χρόνο λόγω μηχανικού προβλήματος.

Η Mercedes άρχισε το τριήμερο στο Μπακού με τον Τζορτζ Ράσελ στην κορυφή της κατάταξης του FP1 για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο Βρετανός σημείωσε χρόνο 1:45.387 και ήταν κατά τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Μαξ Φερστάπεν, με τον Σαρλ Λεκλέρ να ακολουθεί μόλις τέσσερα χιλιοστά πίσω από τη Red Bull του Ολλανδού.

Το πρώτο FP1 του αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί κατ’ εξαίρεση Σάββατο λόγω της εθνικής ημέρας μνήμης στο Αζερμπαϊτζάν, ξεκίνησε με προσεκτικό ρυθμό. Η αστική διαδρομή του Μπακού ήταν σκονισμένη και ολισθηρή στα πρώτα λεπτά, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο σε μια πίστα που χρησιμοποιείται μόνο μία φορά τη σεζόν.

Ο Φερστάπεν ήταν εκείνος που έθεσε αρχικά τον ρυθμό με τη σκληρή γόμα, παρά το γεγονός ότι ενημέρωσε την ομάδα του για τράβηγμα στα φρένα της RB22. Παρόμοιες παρατηρήσεις είχε και ο Ισάκ Χατζάρ, ο οποίος επέστρεψε στο cockpit της Red Bull ύστερα από απουσία τριών αγωνιστικών Σαββατοκύριακων εξαιτίας τραυματισμού στον καρπό. Η δική του περίοδος, ωστόσο, διακόπηκε νωρίς από πιθανό πρόβλημα στην υβριδική μονάδα ισχύος.

Ο Αντονέλι «έμεινε»

Ο Αντονέλι ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή με 1:46.265, όμως λίγα λεπτά αργότερα η W17 του σταμάτησε στη στροφή 7, με καπνό να βγαίνει από το μονοθέσιο. Η Mercedes έκανε λόγο για ύποπτο υδραυλικό πρόβλημα, το οποίο περιόρισε τον Ιταλό σε μόλις οκτώ γύρους και προκάλεσε το πρώτο Virtual Safety Car της διαδικασίας.

Μετά την επανεκκίνηση, οι οδηγοί πέρασαν στη μαλακή γόμα και οι χρόνοι έπεσαν αισθητά. Ο Φερστάπεν βρέθηκε πρώτος με 1:45.787, παρότι προηγουμένως είχε κλειδώσει στην πρώτη στροφή και χρησιμοποίησε τη ζώνη διαφυγής. Ο Ράσελ είχε και εκείνος μια οριακή στιγμή στη στροφή 3, πριν βελτιώσει σημαντικά την επίδοσή του και γράψει τον χρόνο που τελικά του έδωσε την πρώτη θέση.

Antonelli was on an out lap when pulled over



Sound on to listen to his radio 🔊#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/VIwL3akmya — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

Ο Λεκλέρ κατέλαβε την τρίτη θέση με 1:45.791, μόλις 0,004 δευτ. πίσω από τον Φερστάπεν, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε την ισχυρή εικόνα της Ferrari στην τέταρτη θέση. Ο Αντονέλι, παρά το πολύ περιορισμένο πρόγραμμά του, έμεινε πέμπτος, 0,878 δευτ. μακριά από τον ρυθμό του teammate του.

Δύσκολο ξεκίνημα για McLaren

Η McLaren δεν είχε το καθαρότερο FP1. Ο Όσκαρ Πιάστρι κατετάγη έκτος, αλλά ο Λάντο Νόρις έμεινε 14ος, χωρίς αντιπροσωπευτικό γρήγορο γύρο με τη μαλακή γόμα. Και τα δύο μονοθέσια χρειάστηκαν ελέγχους για πιθανή ζημιά μετά από επαφή χαλαρού εξαρτήματος με το πάτωμα/το ψυγείο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα δοκίμασε νέα sidepods, νέο edge του πατώματος και αναθεωρημένο diffuser.

Ο Λίαμ Λόσον επέστρεψε στη Racing Bulls με την έβδομη καλύτερη επίδοση, μπροστά από τον Άρβιντ Λίντμπλαντ. Ο Εστεμπάν Οκόν με Haas και ο Γκάμπριελ Μορτολέτο με Audi συμπλήρωσαν τη δεκάδα. Η Audi είχε καλή πρώτη εικόνα, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ 11ο, ενώ η Williams τοποθέτησε τους Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον στις θέσεις 12 και 13 αντίστοιχα, δοκιμάζοντας αναβαθμισμένο πάτωμα και ελαφρύτερο σασί. Ο Σάινθ, πάντως, έχασε χρόνο λόγω υπερθέρμανσης στα φρένα.

Στα τελευταία λεπτά, ένα λάθος του Λίντμπλαντ στη στροφή 7 και πρόβλημα του Χούλκενμπεργκ προκάλεσαν δεύτερο Virtual Safety Car, περιορίζοντας τις τελευταίες προσπάθειες βελτίωσης. Το πρώτο δείγμα, πάντως, ανήκει στη Mercedes και στον Ράσελ. Η κατάσταση της W17 του Αντονέλι θα είναι το πρώτο μεγάλο ερωτηματικό ενόψει του FP2, το οποίο θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

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