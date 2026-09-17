Test Ride Suzuki SV-7GX: Μία crossover για όλες και όλους

Η Suzuki SV-7GX χαρακτηρίζεται από τον κατασκευαστή της ως μοτοσικλέτα «ευρέως φάσματος» και δικαίως, όπως διαπιστώσαμε οδηγώντας την.

Τη Suzuki SV-7GX την είδαμε για πρώτη φορά στην περσινή EICMA και αμέσως φάνηκε ότι η ιαπωνική εταιρεία θέλει να επαναφέρει το θρύλο του V-Strom 650, με μια υλοποίηση αντίστοιχα πολυχρηστική. Για λεπτομέρειες που αφορούν τον κινητήρα, τον εξοπλισμό της και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά, μπορείτε από το link παραπάνω να πάρετε όλες τις πληροφορίες. Στην προκειμένη αναφορά θα μείνουμε σε αυτό που έχει την μεγαλύτερη αξία, ήτοι τη δυνατότητα που είχαμε, έστω και για πολύ λίγα χιλιόμετρα, να την οδηγήσουμε. Στο ψητό, λοιπόν.



Με τη Suzuki SV-7GX στο δρόμο

Με την έλευση της μοτοσικλέτας στην Ελλάδα, η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. μας έδωσε την ευκαιρία για μια πρώτη οδηγική γνωριμία, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου. Ιδανική η διαδρομή για το είδος της μοτοσικλέτας, καθώς, σύμφωνα με τη φιλοσοφία κατασκευής της, καλείται να εξυπηρετήσει τον αναβάτη της κυρίως στην καθημερινότητά του, δίνοντας όμως και τη δυνατότητα τόσο της χαλαρής σπορ χρήσης, όσο και του ταξιδιού.

Κατ' αρχάς η πρώτη επαφή με τη μοτοσικλέτα αναδεικνύει ένα σύνολο που, παρά τα 226 κιλά του βάρους του, είναι πολύ συμπαγές, με συγκεντρωμένη μάζα γύρω από το κέντρο βάρους. Πατάς εύκολα κάτω, καθώς το ύψος της σέλας είναι στα μόλις 795 χιλιοστά, ενώ η πολύ λεπτή σιλουέτα ακριβώς στο σημείο της ένωσης σέλας και ρεζερβουάρ, επιτρέπει στα πόδια να κατεβαίνουν σε ευθεία περίπου γραμμή.

Όπως σε όλες σχεδόν τις ιαπωνικές μοτοσικλέτες και ειδικότερα σε αυτές της Suzuki, η εύρεση των κατάλληλων ρυθμίσεων στο μενού της ψηφιακής οθόνης TFT είναι πανεύκολη, ενώ οι ρυθμίσεις που θα επιλέξει ο οδηγός για το πρόγραμμα οδήγησης (A,B και C) και για το traction control (τρία επίπεδα η off), παραμένουν σε κάθε επόμενη εκκίνηση, αν δεν αλλάξει κάτι ο αναβάτης.

Το αλουμινένιο τιμόνι έχει σωστή γωνία και μέγεθος, ενώ η αναγνωσιμότητα του πίνακα είναι εξαιρετική. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες συνδεσιμότητας αλλά και εφαρμογή, από την οποία μπορεί ο χρήστης να αντλήσει πολλά και χρήσιμα στοιχεία.

Ο συμπλέκτης της μοτοσικλέτας είναι σχετικά «βαρύς» αλλά με καλό μοχλό στη μανέτα, ενώ αυτή για το φρένο ρυθμίζεται με αποτέλεσμα να έρχεται στο μέτρο του κάθε αναβάτη. Το κιβώτιο είναι γλυκό, ενώ χάρη στο σύστημα της Suzuki που ανεβάζει λίγο τις στροφές κατά την αποσύμπλεξη είναι απίθανο ή πολύ σπάνιο να προκύψει σβήσιμο στην εκκίνηση.

Ο κινητήρας παίρνει εμπρός με μισό γύρισμα της μίζας και παράγει έναν όμορφο, στακάτο, μπάσο ήχο, που μόνο ένας αληθινός V2 μπορεί και όχι οι δικύλινδροι εν σειρά με διαστήματα ανάφλεξης 270 μοιρών. Η ροπή είναι επαρκής από πολύ χαμηλά, ενώ η ικανότητα ανεβάσματος στροφών έως και τον κόφτη απρόσκοπτη -και εθιστική χάρη στο κροτάλισμα που ξεχύνεται μετά τις χαμηλομεσαίες σ.α.λ.

Οι 73 ίπποι και τα 64 Nm της ροπής είναι μεγέθη αρκετά για τη χρήση για την οποία προορίζεται η μοτοσικλέτα, ενώ ο τρόπος που αποδίδονται είναι εξαιρετικός. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ακριβές και οι σχέσεις εξαιρετικά κλιμακωμένες, ενώ το quick shifter λειτουργεί σωστά και καθιστά την ενασχόληση με το συμπλέκτη απαραίτητη μόνο σε στάσεις και εκκινήσεις.

Οι αναρτήσεις παρότι σε προδιαγραφές φαίνονται λίγες, στην ουσία είναι εξαιρετικά ρυθμισμένες και απόλυτα συμβατές με την κατανομή βάρους της μοτοσικλέτας αλλά και τον προορισμό της. Στο μόνο σημείο που ο αναβάτης καλείται να επέμβει, είναι στην προφόρτιση του πίσω ελατηρίου, με βάση το βάρος του ή την ανάγκη μεταφοράς συνεπιβάτη και αποσκευών.

Η μοτοσικλέτα έχει πολύ καλές αντιδράσεις σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, είναι στιβαρή και ταυτόχρονα ευέλικτη, ενώ και τα φρένα είναι πάντα εκεί, χωρίς να συναρπάζουν ή να προβληματίζουν. Η διαδρομή μας δεν είχε απαιτητικές εναλλαγές ταχύτητας, οπότε η αντοχή τους στη σκληρή χρήση δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να αξιολογηθεί. Ωστόσο, με βάση την κατασκευαστική λογική της Suzuki SV-7GX και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, η λειτουργία τους είναι άψογη.

Η κάλυψη από το μικρό διαφανές φέρινγκ ήταν καλή παρότι βρισκόταν στη χαμηλότερη θέση, ωστόσο δεν μπορέσαμε να αξιολογήσουμε την απόδοσή του στις δύο ψηλότερες θέσεις από τις τρεις συνολικά στις οποίες μπορεί να τοποθετηθεί, καθώς για κάτι τέτοιο χρειάζονται εργαλεία.

Μετά την οδήγησή της, τα στοιχεία στα οποία εστιάσαμε συζητώντας με τους συναδέλφους -και είναι άμεσα αντιληπτά- αφορούν την ισορροπία, την ευκολία οδήγησης και την εξαιρετική εργονομία αυτής της μοτοσικλέτας, στοιχεία τα οποία συνάδουν επακριβώς με το στόχο του κατασκευαστή της.

Επιπρόσθετα υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο, αυτό της εξατομίκευσης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα πρέπει να αναφέρουμε. Η Suzuki έχει φροντίσει ώστε η SV-7GX να είναι πολύ φιλική προς τα χαμηλά αναστήματα. Αυτό έχει ως συνέπεια αναβάτες με ύψος άνω των 1,75 μέτρων, να βρίσκουν τη γωνία των ποδιών τους σε σχέση με τα μαρσπιέ αρκετά οξεία και κουραστική.

Εδώ λοιπόν υπάρχει η ευχέρεια επιλογής καθίσματος με πιο παχύ αφρώδες, που αυξάνει την απόσταση της θέσης οδήγησης από το έδαφος και φυσικά από τα μαρσπιέ. Προσωπικά θα επέλεγα και ένα ψηλότερο καβαλέτο στο τιμόνι, φέρνοντάς το λίγο ψηλότερα και επιτυγχάνοντας την απόλυτη εργονομία.

Η σούμα

Κατ' αρχάς η Suzuki SV-7GX, με βάση το προσωπικό μου αισθητικό κριτήριο, είναι μια πολύ όμορφη μοτοσικλέτα. Αθλητική αλλά όχι επιθετική, με πολύ όμορφους χρωματικούς συνδυασμούς και μια ιδανική ενσωμάτωση του φέρινγκ στο πλαίσιο.

Επιπρόσθετα δεν διαθέτει ίχνος κιγκαλερίας, όπως το σύνολο σχεδόν των μεσαίων adventure με αφετηρία την Κίνα που τα κάνουν να μοιάζουν με περίφραξη μεζονέτας. Αν κάποιος θέλει προστασία από πτώση, ορίστε εκατέρωθεν «μανιτάρια» που υπάρχουν στα διαθέσιμα αξεσουάρ, τα οποία περνούν σχεδόν απαρατήρητα.

Ο εξοπλισμός της, παρότι πληρέστατος, δεν περιλαμβάνει την Άρτα και τα Γιάννενα, αλλά εστιάζει σε αυτά που πραγματικά έχουν νόημα. Έτσι το βάρος παραμένει σε λογικό πλαίσιο, όπως και η χρηστικότητα. Υπάρχουν άλλωστε πολλές μοτοσικλέτες εκεί έξω με κεντρικό σταντ στο οποίο πρέπει να είσαι ο Hulk για να τις ανεβάσεις, εξαβάλιτσα και τέσσερις σειρές προβολάκια, τα οποία το μόνο που καταφέρνουν είναι να μετατρέπουν μια μοτοσικλέτα σε τράκτορα διεθνών μεταφορών.

Η τιμή των 8.295 ευρώ (μόνο με το λευκό χρώμα, 8.595 ευρώ τα τρία υπόλοιπα) είναι απόλυτα συμβατή με το χαρακτήρα, τις δυνατότητες και την ιαπωνική προέλευση της μοτοσικλέτας, ενώ τα πέντε χρόνια εγγύηση έρχονται να προστεθούν στην τούρτα της εγνωσμένης αξιοπιστίας κινητήρα και περιφερειακών, που υπόσχονται μια μακρόχρονη, απροβλημάτιστη και ταυτόχρονα απολαυστική συμβίωση.

Ταυτόχρονα, μια σειρά από προσεκτικά επιλεγμένα και ποιοτικά αξεσουάρ, επιτρέπουν την εξατομίκευση της μοτοσικλέτας και την εύκολη μεταβολή του χαρακτήρα της, από καθημερινό εργαλείο αστικής μετακίνησης σε ικανό ταξιδευτή.

Suzuki SV-7GX και πως να μπείτε στον κόσμο των Street Adventure

Γράφει ο Νίκος Βιτσιλάκης

«Η Suzuki έφερε στην επιφάνεια ένα μοντέλο crossover που καλείται να δημιουργήσει αίσθηση α λα V-Strom 650, συνοδευόμενη φυσικά από ανάλογη εμπορική επιτυχία». Με αυτά τα λόγια πέρυσι στο Μιλάνο υποδέχτηκα το νέο Crossover, Adventure Touring ή Street Adventure αν προτιμάτε, της Suzuki. Mία μοτοσικλέτα που μπαίνει δυνατά σε μια κατηγορία που δημιουργεί σημαντικούς όγκους πωλήσεων και εξακολουθεί να δείχνει περιθώρια ανάπτυξης σε διεθνή κλίμακα.

Παράλληλα, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον V-2 κινητήρα, διαψεύδοντας όλους όσους έλεγαν ότι είναι στα πρόθυρα της απόσυρσης. Οδηγώντας τη κατάλαβα που προορίζεται, σε ποιο κοινό απευθύνεται και πως θα το κατακτήσει.

Το πεντάπτυχο “ποιότητα, ευκολία οδήγησης, ηλεκτρονικά βοηθήματα, φιλική συμπεριφορά και αλεξίσφαιρος κινητήρας” αρκούν και περισσεύουν για να το αναδείξουν, σε συνάρτηση με την τιμή αγοράς, σε εμπορική επιτυχία. Χρόνια πολλά είχα να οδηγήσω με τόση ευκολία και σιγουριά μια μοτοσικλέτα που μπορεί να εξυπηρετήσει αναβάτες κάθε γούστου και εμπειρίας αγόγγυστα και αδιαμαρτύρητα. Δεν βάζει φωτιά στην άσφαλτο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σε κρεμάσει τη στιγμή που το χρειάζεσαι, πλην όμως είναι τόσο συνεργάσιμη σε κάθε σου επιθυμία όσο λίγες.

Η Suzuki κατάφερε να ξεφύγει από το σύνδρομο “V-Strom” και να κατασκευάσει ένα μοντέλο πασπαρτού που μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη, από commuter στη καθημερινή χρήση έως και σε χιλιομετροφάγο στον ελεύθερό μας χρόνο. Οι όποιες “γκρίνιες” για το τηλεσκοπικό πιρούνι ή το σιδερένιο ψαλίδι παρακαλώ να αποσυρθούν και παρακαλώ τους αμφισβητίες πρώτα να οδηγήσουν τη μοτοσικλέτα και μετά να κρίνουν. Θα αγόραζα με χαρά μεγάλη το SV-7GX, αν και θα προτιμούσα ένα πιο... εύηχο όνομα. Κάτι σε V-Street, V-Road και πάει λέγοντας. Άλλο τι δεν έχω να προσθέσω, απλά πως αναμένω να έρθει στα χέρια μου για μια πολυήμερη συμβίωση, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοπεύω να κάνω πολλά χιλιόμετρα.

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