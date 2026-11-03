Suzuki SV-7S: Η αναγέννηση ενός ορόσημου (vid)

Το θρυλικό πλέον SV650 αποκτά έναν επίδοξο διάδοχο και η μεσαία κατηγορία των γυμνών μοτοσικλετών δρόμου αποκτά νέο ενδιαφέρον

Από το 1999 κοντά μας, το SV650 βρέθηκε κοντά στην οριστική του απόσυρση, όμως η Suzuki, σωστά σκεπτόμενη, το επαναφέρει αναζωογονημένο και φρεσκαρισμένο εκεί που πρέπει. Το SV-7S, με απλά λόγια, είναι η πιο πρόσφατη ενσάρκωση ενός V-2 κινητήρα που απλώς αρνείται να αποσυρθεί. Αφού απέκτησε μια νέα πνοή με το Street Adventure (Sport Touring αν προτιμάτε) SV-7GX, ο Ιάπωνας κατασκευαστής παρουσιάζει τώρα και μια στρητάδικη εκδοχή με τον ιστορικό V-2 των 645 κ.εκ. Και ενώ το SV-7GX προσαρμόζει τη γνωστή συνταγή της σειράς SV, δηλαδή προς μια κατεύθυνση που εστιάζει στην καθημερινή μετακίνηση και περισσότερο τον τουρισμό, το SV-7S παραμένει πολύ πιο πιστό στην παραδοσιακή φιλοσοφία των «γυμνών» (naked) roadster μοτοσικλετών.

Σύμφωνα με τη Suzuki, έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 500.000 μοτοσικλέτες με αυτόν τον κινητήρα. Αν και έχει δεχθεί πολυάριθμες αναθεωρήσεις με την πάροδο των ετών, η βασική του διάταξη παραμένει αμετάβλητη. Στην περίπτωση του SV-7S αποδίδει 73,4 ίππους στις 8.500rpm και 64Nm ροπής στις 6.800, προσφέροντας επιδόσεις σε γενικές γραμμές αντίστοιχες με εκείνες του SV-7GX. Έχει αναβαθμιστεί με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα σώματα ψεκασμού (ride-by-wire), επανασχεδιασμένο φιλτροκούτι και ένα νέο σύστημα εξάτμισης 2 σε 1, αλλαγές που συμβάλλουν επίσης στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές Euro5+.

Κάτω από τη γνώριμη μηχανική βάση υπάρχουν όμως κάποιες ουσιαστικές αλλαγές. Η εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικού γκαζιού (ride-by-wire) της Suzuki ανοίγει το δρόμο για ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων. Το SV-7S αποκτά προγράμματα οδήγησης και σύστημα quickshifter, ενώ παράλληλα είναι εξοπλισμένο με το σύστημα Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), το οποίο περιλαμβάνει τρία επιλέξιμα προγράμματα οδήγησης, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control) με τρία επίπεδα παρέμβασης και δυνατότητα απενεργοποίησης, καθώς και σύστημα quickshifter αμφίδρομης λειτουργίας.

Τα προγράμματα οδήγησης χωρίζονται στις ρυθμίσεις A, B και C: η A προσφέρει την πιο άμεση απόκριση στο γκάζι, η B παρέχει πιο ισορροπημένη απόδοση για καθημερινή χρήση, ενώ η C προσφέρει πιο ήπια απόκριση για καλύτερο έλεγχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση C περιορίζει τη μέγιστη ισχύ στα 45kW, καθιστώντας τη μοτοσυκλέτα κατάλληλη για κατόχους διπλώματος κατηγορίας A2.

Το σύστημα quickshifter επιτρέπει τις αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση συμπλέκτη (ανεβάσματα πάνω από τις 2.000 σ.α.λ. και κατεβάσματα πάνω από τις 1.700 σ.α.λ.), ενώ η μοτοσυκλέτα διαθέτει επίσης τα εξαιρετικά χρήσιμα συστήματα Low RPM Assist και Easy Start της Suzuki. Επιπλέον, υπάρχει μια νέα έγχρωμη οθόνη TFT 4,2 ιντσών, η οποία προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης με smartphone μέσω της εφαρμογής Suzuki Ride Connect+. Μέσω αυτής παρέχονται στον πίνακα οργάνων λειτουργίες όπως πλοήγηση στροφή-προς-στροφή (turn-by-turn), ειδοποιήσεις για κλήσεις και μηνύματα, πληροφορίες για τον καιρό και ενημερώσεις για την κυκλοφορία, παράλληλα με τις συνήθεις πληροφορίες οδήγησης.

Στα μονοπάτια του SV650

Ενώ το SV-7GX υιοθετεί μια σιλουέτα τύπου crossover, το SV-7S επιστρέφει στην παραδοσιακή εμφάνιση των γυμνών (naked) μοτοσικλετών δρόμου, διαθέτοντας νέο στρογγυλό προβολέα LED, εμφανές χωροδικτύωμα (πλαίσιο τύπου trellis) και σχετικά λεπτή σιλουέτα. Το πλαίσιο αποτελείται από ατσάλινο χωροδικτύωμα, ενώ η ανάρτηση περιλαμβάνει τηλεσκοπικό πιρούνι 41mm με διαδρομή 125mm και πίσω μονό αμορτισέρ με διαδρομή 129mm και ρύθμιση προφόρτισης επτά θέσεων. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο δίσκους 290mm μπροστά με τετραπίστονες, όχι ακτινικές, δαγκάνες και ένα δίσκο 240mm πίσω, με την υποστήριξη συστήματος ABS δύο καναλιών. Η μοτοσυκλέτα διαθέτει τροχούς από χυτό αλουμίνιο 17 ιντσών, οι οποίοι φέρουν ελαστικά Dunlop Roadsmart III διαστάσεων 120/70ZR17 εμπρός και 160/60ZR17 πίσω.

Είναι ευνόητο ότι το SV-7S είναι ελαφρώς πιο συμπαγές από το crossover αδελφάκι του. Το ύψος της σέλας ανέρχεται στα 785mm (έναντι 795 7GX), ενώ το βάρος (πλήρες υγρών) ανακοινώνεται στα 200 κιλά, περίπου 11 λιγότερο από το GX. Μικρότερο είναι και το ρεζερβουάρ καυσίμου με χωρητικότητα 14 λίτρων, σε σύγκριση με τα 17,4 λίτρα του crossover μοντέλου. Το μεταξόνιο παραμένει αμετάβλητο στα 1.445mm, όπως και η γωνία κάστερ (25 μοίρες) και το ίχνος (106 χιλιοστά), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δύο μοτοσικλέτες μοιράζονται μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής του πλαισίου τους.

Η Suzuki θα διαθέσει το SV-7S σε τρεις χρωματικούς συνδυασμούς: Pearl Suzuki Deep Blue με ασημί πλαίσιο, Glass Sparkle Black με γκρι πλαίσιο και Mat Sword Silver με μαύρα τμήματα σε φέρινγκ και πλαστικά.

Πηγή: Visordown