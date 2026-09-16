Τα νέα Volvo XC60 και XC90 και η αλλαγή στρατηγικής της Volvo

Η Volvo με τα νέα XC60 και XC90 plug in hybrid, κάνει πράξη την αναθεωρημένη στρατηγική των νέων μοντέλων της με ορίζοντα το 2030.

Με ανακοίνωσή της το Μάρτιο του 2021, η Volvo ενημέρωνε κοινό και δημοσιογράφους ότι έως το 2030, η γκάμα των μοντέλων της θα περιλάμβανε μόνο ηλεκτρικά μπαταρίας, χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης. Οι ραγδαίες εξελίξεις ωστόσο στο χώρο της αυτοκίνησης, δεν επέτρεψαν παρά την παρέλευση μόλις δύο ετών, για αναθεώρηση των πλάνων της Σουηδικής μάρκας.

Το Σεπτέμβριο του 2024, ο Χόκαν Σάμιουελσον, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars, επανήλθε με ένα νέο σχέδιο για τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της μάρκας. Έως το 2030, όλα τα Volvo θα είναι ηλεκτρικά, μπαταρίας ή plug-in hybrid, με ένα πιθανό ποσοστό που κυμαίνεται από 0-10% μόλις, να διατίθεται με υβριδικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η αναθεώρηση των σχεδίων της Volvo ήταν επιβεβλημένη, καθώς η διείσδυση των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην παγκόσμια, αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά, φάνηκε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας κατέστηκε τα full hybrid και τα plug in hybrid συστήματα κίνησης πολύ προσφιλή στους καταναλωτές. Οι οποίοι φάνηκαν ευπίφοροι στις σειρήνες της απόλυτης ελευθερίας που προσφέρει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, σε συνδυασμό με τον ελάχιστη κατανάλωση των προτάσεων αυτών.

Η αλλαγή στρατηγικής της Volvo στην πράξη

Έχοντας πλέον και τις τεχνολογικές πλατφόρμες της Geely διαθέσιμες, η Volvo διαπίστωσε ότι τα plug in hybrid συστήματα κίνησης μεγάλης αυτονομίας είναι σημαντικά για τη μετάβαση της Volvo Cars σε ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον. Προσφέρουν στους οδηγούς πρωτοποριακή ηλεκτρική αυτονομία που διευκολύνει τις καθημερινές διαδρομές και τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, παρέχοντας απρόσκοπτη, αθόρυβη ηλεκτρική οδήγηση και μηδενικές εκπομπές ρύπων εντός του αστικού περιβάλλοντος.

Ιδού λοιπόν οι νέες plug in hybrid εκδόσεις των δύο κορυφαίων μοντέλων στη γκάμα της Volvo, των XC60 και XC90. Η ηλεκτρική αυτονομία του μεσαίου XC60 και του μεγάλου XC90 είναι πλέον πάνω από δυόμιση φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπάρχουσες plug-in υβριδικές εκδόσεις τους. Αυτό έγινε δυνατό χάρη σε μία νέα, μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία η οποία ενσωματώνεται στο δάπεδο, καθώς και σε έναν πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, με τον κινητήρα βενζίνης να λειτουργεί όταν χρειάζεται. Και τα δύο μοντέλα παραμένουν διαθέσιμα και ως ήπια υβριδικά.

Το νέο XC60, που δέχθηκε επίσης μία σημαντική σχεδιαστική αναβάθμιση, προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία του ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χλμ με μόνο μια φόρτιση, ενώ το XC90 έχει ηλεκτρική αυτονομία έως 160 χλμ. Με μια μόνο φόρτιση την εβδομάδα λοιπόν, μπορεί κανείς να καλύπτει εύκολα και οικονομικά τις καθημερινές του μετακινήσεις κινούμενος αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ όταν ο ορίζοντας ανοίξει, είναι εκεί ο θερμικός κινητήρας να δώσει λύση μεγάλης αυτονομία και σύντομων ανεφοδιασμών.

Το νέο Volvo XC60 PHEV

Η νέα εξωτερική σχεδίαση εμπρός και πίσω χαρίζει στο νέο XC60 πιο σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση. Η αναβαθμισμένη μάσκα, η ανασχεδίαση του εμπρός προφυλακτήρα, του καπό και των εμπρός φτερών, καθώς και οι νέοι τροχοί αποτελούν μία νέα κομψή έκφραση της σκανδιναβικής σχεδιαστικής γλώσσας της Volvo Cars.

Το νέο design των προβολέων Matrix LED στο σχήμα του Σφυριού του Θωρ είναι από τις αναβαθμίσεις που τραβούν περισσότερο το βλέμμα, με την εμβληματική μας φωτεινή υπογραφή να βρίσκει εδώ την πιο γνήσια της έκφραση υπογραμμίζοντας την τεχνική αρτιότητα. Στο πίσω μέρος, η σχεδίαση της πόρτας του χώρου αποσκευών, των φώτων LED και του προφυλακτήρα έχει αναβαθμιστεί, με πιο μεγάλη έμφαση στις οριζόντιες γραμμές, ώστε να δίνει στο αυτοκίνητο πιο δυναμική εμφάνιση με αυτοπεποίθηση.

Στο εσωτερικό, η νέα σχεδίαση του ταμπλό και των πάνελ των θυρών, ο διάκοσμος από ξύλο και το αεριζόμενο δέρμα Nappa σε απόχρωση Cardamom δημιουργούν μία ήρεμη καμπίνα σκανδιναβικής έμπνευσης, με κορυφαίο εσωτερικό φωτισμό για εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα.

Το XC60 συμπεριλαμβάνει πλέον την πιο πρόσφατη τεχνολογία ενεργητικής ασφάλειας της εταιρείας. Εάν ανιχνευθεί κίνδυνος σύγκρουσης, το αυτοκίνητο μπορεί να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο – προειδοποιώντας τον οδηγό ή παρεμβαίνοντας για να βοηθήσει στην αποφυγή της σύγκρουσης ή στον μετριασμό των επιπτώσεών της. Είναι σχεδιασμένο για να βοηθά στην επιλογή της πιο ασφαλούς ενέργειας κατά περίπτωση: μπορεί να στρίψει για να αποφύγει έναν κίνδυνο με το αυτόματο σύστημα διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης, να φρενάρει αμέσως με το αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης και να προειδοποιήσει τους επιβάτες για έναν δικυκλιστή που πλησιάζει, ώστε να μην ανοίξουν ακούσια μια πόρτα στην πορεία του.

Για να συμβάλει στο να γίνει η οδήγηση ευκολότερη, το XC60 εξοπλίζεται επίσης με μία ευρεία σειρά προηγμένων συστημάτων υποστήριξης οδηγού, που λειτουργούν αθόρυβα στο παρασκήνιο, χάρη σε ένα αναβαθμισμένο πακέτο ανίχνευσης που περιλαμβάνει ραντάρ, κάμερες και άλλους αισθητήρες. Λειτουργίες όπως το Lane Change Assist και η Camera 360 με τρισδιάστατη προβολή, βοηθούν τους οδηγούς να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Το νέο XC60 παρέχει επίσης εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και τα χειριστήρια που είναι σημαντικά, βοηθώντας τους οδηγούς να παραμένουν προσηλωμένοι στον δρόμο. Μία οθόνη 11,2 ιντσών δίνει πρόσβαση στο Volvo Car UX, το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment της εταιρείας.

Με το Gemini, τον βοηθό ΑΙ επόμενης γενιάς από την Google, οι οδηγοί μπορούν να αλληλεπιδρούν με το αυτοκίνητο με πιο φυσικό τρόπο. Από τον προγραμματισμό διαδρομών και την εύρεση ιδανικών σημείων για στάση έως τη διαχείριση μηνυμάτων εν κινήσει, το Gemini κατανοεί την καθημερινή γλώσσα.

Το νέο Volvo XC90 PHEV

Το Volvo XC90 καταξιώθηκε ως ένα από τα πιο βραβευμένα premium οικογενειακά SUV, αποτελώντας πρότυπο ασφάλειας, άνεσης και σκανδιναβικού design. Με βάση τις πρόσφατες αναβαθμίσεις στην τεχνολογία και τη σχεδίαση, το επταθέσιο μοντέλο συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα στον δρόμο.

Το XC90 σχεδιάστηκε για να παρέχει έναν χώρο που κάνει κάθε διαδρομή πιο χαλαρή, αναζωογονητική και άνετη. Επωφελείται από τη σκανδιναβική πολυτέλεια, συνδυάζοντας premium υλικά, φυσικό φως και διακριτικό ξύλινο διάκοσμο που φέρνει τη φύση πιο κοντά.

Το προαιρετικό premium σύστημα ήχου Bowers & Wilkins μετατρέπει την καμπίνα σε χώρο καθηλωτικής ακρόασης και απαράμιλλου ήχου. Όπως το XC60, το XC90 διαθέτει επίσης Google Gemini. Η παραγωγή των νέων PHEV της Volvo ξεκινά εντός του τρέχοντος τριμήνου, ενώ οι παραγγελίες θα ανοίξουν σε όλες τις αγορές το αμέσως επόμενο διάστημα.