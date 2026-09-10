Η CEO της Dacia στο gazzetta: «Η φιλοσοφία μας είναι να αφαιρούμε πράγματα από το αυτοκίνητο»

Η CEO της Dacia, Κατρίν Αντ, και ο Αντιπρόεδρος Πωλήσεων, Φρανκ Μαρότ, ανοίγουν τα χαρτιά τους για το design-to-cost, την ηλεκτροκίνηση και την απάντηση στην Κίνα.

Σε έναν κόσμο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία συναγωνίζεται για το ποιος θα προσθέσει περισσότερες οθόνες, σύνθετα λογισμικά και περιττή τεχνολογία που εκτοξεύει τις τιμές στα ύψη, η Dacia ακολουθεί ακριβώς την αντίθετη διαδρομή. Στο περιθώριο της πρόσφατης παρουσίασης του νέου Dacia Spring στο Παρίσι, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σε βάθος με κορυφαία στελέχη της μάρκας για τη στρατηγική που έχει μετατρέψει τη ρουμανική φίρμα σε έναν από τους πιο κερδοφόρους πυλώνες του Renault Group.

Στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού βρέθηκαν δύο άνθρωποι με εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο: η CEO της Dacia, Κατρίν Αντ, ένα στέλεχος που γαλουχήθηκε στον απαιτητικό χώρο των premium κατασκευαστών, και ο Φρανκ Μαρότ, Vice President Dacia Sales & Operations, ένας έμπειρος μάνατζερ με πολυετή θητεία στην ιαπωνική κουλτούρα της Toyota. Και οι δύο καλούνται σήμερα να υπερασπιστούν το μοναδικό οχυρό της πραγματικά προσιτής κινητικότητας στην Ευρώπη.

Η ανατροπή: Από το «προσθέτω» στο «αφαιρώ»

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση για κάποιον που αναλαμβάνει τα ηνία της Dacia προερχόμενος από premium μάρκες είναι η ριζική επαναρρύθμιση του τρόπου σκέψης. Στον παραδοσιακό αυτοκινητικό κόσμο, οι μηχανικοί ανταγωνίζονται για το ποια νέα λειτουργία θα επινοήσουν και θα προσθέσουν στο όχημα, διαμορφώνοντας στη συνέχεια μια αντίστοιχα υψηλή τιμή πώλησης. Στη Dacia, η διαδικασία λειτουργεί ανάποδα μέσω της φιλοσοφίας «design-to-cost».

«Προερχόμουν από έναν κατασκευαστή όπου οι μηχανικοί εφεύρισκαν συνεχώς πράγματα που ο πελάτης δεν είχε καν διανοηθεί, τα τοποθετούσαν στο αυτοκίνητο και μετά διαμόρφωναν το κόστος», παραδέχεται η Κατρίν Αντ. «Εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εντυπωσιάστηκα όταν βρέθηκα με την ομάδα μηχανικών στη Ρουμανία και είδα ότι αφαιρούσαν πράγματα από το αυτοκίνητο. Το θεμελιώδες ερώτημα πίσω από κάθε απόφαση είναι ένα: το χρειάζεται πραγματικά ο πελάτης; Είναι ουσιώδες; Ξεκινάμε από μια τιμή-στόχο και σχεδιάζουμε με βάση αυτήν».

Από την πλευρά του, ο Φρανκ Μαρότ εστίασε στη μετατόπιση από την άκαμπτη ιαπωνική παράδοση στη γαλλική ευελιξία, επισημαίνοντας τον κοινό παρονομαστή: «Η μοναδικότητα της κουλτούρας της Dacia διαμορφώνει μια νοοτροπία όπου δεν κατασκευάζουμε τίποτα περιττό. Για εμάς, σημασία δεν έχει η πρόοδος της καινοτομίας χάριν της καινοτομίας, αλλά η πρόοδος της πραγματικής χρήσης. Εξελίσσουμε τα προϊόντα μας μόνο στον βαθμό που αλλάζουν οι συνήθειες και οι ανάγκες των οδηγών».

Ηλεκτροκίνηση από τη βάση και μπαταρίες στα μέτρα της καθημερινότητας

Η συζήτηση πέρασε γρήγορα στο μέτωπο της ηλεκτροκίνησης, όπου η Dacia έχει ανακοινώσει το λανσάρισμα τεσσάρων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων έως το 2030, με επικεφαλής το νέο Spring και το μελλοντικό ηλεκτρικό Sandero. Παράλληλα, η γκάμα ολοκληρώνει τον εξηλεκτρισμό της μέσω υβριδικών συνόλων, με πρόσφατο παράδειγμα το Sandero hybrid.

Στο κρίσιμο ερώτημα για το αν το ανανεωμένο Spring θα αποκτήσει μεγαλύτερη μπαταρία για να αυξηθεί η αυτονομία του, η θέση της ηγεσίας παραμένει αταλάντευτη στη λογική του κόστους. «Η στρατηγική μας είναι να εξηλεκτρίσουμε τη μάρκα από τα κάτω προς τα πάνω», σημειώνει η Αντ. «Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι ο μέσος πελάτης καλύπτει 34 χιλιόμετρα την ημέρα και στόχος είναι να μη χρειάζεται φόρτιση πάνω από μία φορά την εργάσιμη εβδομάδα. Επιλέξαμε μια εξαιρετικά αποδοτική μπαταρία σε πολύ ελκυστικό κόστος για να κρατήσουμε το αυτοκίνητο προσιτό. Αν αύριο ο μέσος όρος ανέβει στα 70 χιλιόμετρα, θα το εξετάσουμε. Όπου δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη, δεν προσθέτουμε περιττό κόστος».

Σχετικά με τη συνολική ωριμότητα της αγοράς EV στην Ευρώπη –θέμα για το οποίο κατασκευαστές όπως ο Άκιο Τογιόντα έχουν εκφράσει έντονο σκεπτικισμό–, ο Φρανκ Μαρότ ήταν ρεαλιστής: «Όσο μια αγορά χρειάζεται κρατικές επιδοτήσεις για να κινηθεί, σημαίνει ότι η μετάβαση δεν είναι ακόμα πλήρως ώριμη. Η πραγματική ωρίμανση θα έρθει γύρω στο 2030, όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα κοστίζει το ίδιο με ένα υβριδικό ή θερμικό χωρίς καμία τεχνητή υποστήριξη. Μέχρι τότε, η τεχνολογική εξέλιξη στις μπαταρίες και τα ηλεκτρομοτέρ θα πιέσει τα κόστη προς τα κάτω».

Το αντίδοτο στην κινεζική απόβαση και το πραγματικό κόστος χρήσης

Με την πίεση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών να εντείνεται σε κατηγορίες-κλειδιά για τη Dacia –όπως τα Sandero, Duster και Bigster–, τέθηκε το ζήτημα του αν η μάρκα απειλείται από μοντέλα παρόμοιας τιμής που υπόσχονται περισσότερο εξοπλισμό.

Η απάντηση της Κατρίν Αντ εστιάζει στη διαφορά ανάμεσα στην απλή τιμή αγοράς και στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας: «Υπάρχει ένα γνωστό ρητό: μια φθηνή αγορά μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβή στο τέλος. Η προσιτή κινητικότητα δεν κρίνεται μόνο στην τιμή καταλόγου, αλλά στην υπολειμματική αξία, στην αξιοπιστία, στην ύπαρξη ανταλλακτικών και δικτύου σε βάθος πενταετίας. Εμείς δεν κάνουμε επιθετικές εκπτώσεις κυνηγώντας απλώς όγκους πωλήσεων, αλλά προστατεύουμε την κερδοφορία και την αξία μεταπώλησης του αυτοκινήτου».

Παράλληλα, η CEO της Dacia δεν απέφυγε να σχολιάσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και τους πρόσφατους ευρωπαϊκούς δασμούς: «Μπορούμε να προσαρμοστούμε και να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε, αρκεί ο ανταγωνισμός να είναι δίκαιος. Όταν υπάρχουν ζητήματα αντιντάμπινγκ, οι κανόνες αλλάζουν. Εμείς παραμένουμε πιστοί στην ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, διατηρώντας έξυπνες συνέργειες –όπως η εξέλιξη του ηλεκτρικού συστήματος του Spring στην Κίνα μέσω δικής μας θυγατρικής–, αλλά χωρίς να διακινδυνεύουμε την ποιότητα κυνηγώντας ανεξέλεγκτους ρυθμούς».

Από το «κρύβω το Dacia μου» στην κορυφή των αγώνων

Η μεταμόρφωση της μάρκας τα τελευταία χρόνια δεν αφορά μόνο τα προϊόντα, αλλά κυρίως την εικόνα της στη συνείδηση του κοινού. Η απομάκρυνση από τη ρετσινιά του «φθηνού» προς την κατεύθυνση της έξυπνης και συνειδητής επιλογής επισφραγίζεται πλέον από επιλογές κύρους, όπως η συμμετοχή στο Ράλι Ντακάρ με κορυφαία ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Ο προκάτοχός μου έλεγε χαριτολογώντας ότι παλιά έκρυβες το Dacia σου σε ένα στενό όταν πήγαινες να συναντήσεις φίλους», σχολίασε γελώντας η Αντ. «Σήμερα, παρκάρεις στην είσοδο του εστιατορίου, γιατί το Dacia αποτελεί δήλωση ότι έκανες μια έξυπνη επιλογή: ένα όμορφο, στιβαρό αυτοκίνητο χωρίς περιττά έξοδα. Το πρόγραμμα στο Ντακάρ ενισχύει ακριβώς αυτό το outdoor και περιπετειώδες DNA».

Όσο για τα όρια αυτής της επέκτασης; Σε σχετική ερώτηση για το αν θα βλέπαμε ποτέ τη Dacia στη Formula 1 ή στην παραγωγή ενός αμιγώς σπορ μοντέλου επιδόσεων, η απάντηση ήταν κοφτή και ξεκάθαρη: «Η Dacia πρεσβεύει τη στιβαρότητα και την ουσία, όχι την ταχύτητα για εντυπωσιασμό. Αυτόν τον χώρο τον αφήνουμε με χαρά στους φίλους μας στην Alpine». Η Dacia παραμένει προσηλωμένη σε αυτό που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα: έξυπνη τεχνολογία, μοναδικούς συνδυασμούς όπως το υγραέριο (LPG) με υβριδικά συστήματα και 4x4, και αυτοκίνητα που σέβονται το πορτοφόλι του πραγματικού αγοραστή.