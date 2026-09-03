Κίνα: Σαρωτικοί έλεγχοι για την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής των αυτοκινήτων

Τέσσερα κινεζικά υπουργεία ελέγχουν 100 αυτοκινητοβιομηχανίες, στον απόηχο της υπερπροσφοράς, του πολέμου τιμών και των εξαιρετικά συμπιεσμένων κύκλων εξέλιξης νέων μοντέλων.

Σε ένα ευρύ πρόγραμμα ελέγχων ποιότητας και συμμόρφωσης προχωρούν οι αρχές της Κίνας, βάζοντας στο μικροσκόπιο περίπου 100 εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες. Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Bloomberg, τέσσερα υπουργεία της χώρας, με επικεφαλής το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών (MIIT), ενεργοποίησαν ετήσιες επιθεωρήσεις με στόχο τη διασταύρωση των προδιαγραφών παραγωγής με τις επίσημες εγκρίσεις τύπου.

Η πρωτοβουλία των αρχών έρχεται ως απάντηση στις πιέσεις που δημιουργεί η τεράστια παραγωγική δυναμικότητα της ασιατικής χώρας. Όπως αναφέρει η έρευνα του Bloomberg, η δυναμικότητα των κινεζικών εργοστασίων προσεγγίζει πλέον τα 55 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, τη στιγμή που η εγχώρια ζήτηση κινείται περίπου στα 30 εκατομμύρια. Το χάσμα αυτό πυροδότησε έναν σφοδρό πόλεμο τιμών και οδήγησε τις εταιρείες σε δραστική συμπίεση των χρόνων εξέλιξης, μειώνοντας τον κύκλο σχεδιασμού και διάθεσης ενός νέου μοντέλου από τα παραδοσιακά τέσσερα χρόνια σε μόλις 12 έως 18 μήνες.

Οι έλεγχοι των αρχών και τα ευρήματα των δειγματοληψιών

Κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικών δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησαν οι ρυθμιστικές αρχές, καταγράφηκαν τεχνικές αποκλίσεις από τα δηλωθέντα στοιχεία έγκρισης, ακόμη και σε κορυφαίους κατασκευαστές της αγοράς. Ειδικότερα, στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις στην πιστοποιημένη κατανάλωση καυσίμου στο plug-in υβριδικό Qin L DM-i της BYD σε σχέση με τις επίσημες εργοστασιακές τιμές, ενώ στην περίπτωση του νέου Geely Xingyuan καταγράφηκε απόκλιση στο μεταξόνιο που υπερέβαινε το επιτρεπτό όριο του 1%.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η ραγδαία επιτάχυνση των διαδικασιών εξέλιξης έχει προκαλέσει προβληματισμό στις εποπτικές αρχές σχετικά με την επάρκεια των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες πριν από το εμπορικό λανσάρισμα. Μεταξύ των παραδειγμάτων που παραθέτει η έρευνα είναι και παλαιότερες αστοχίες μπαταριών που οδήγησαν σε ανάκληση περίπου 210.000 οχημάτων GAC Aion S, τα οποία χρησιμοποιούσαν στοιχεία της CALB, γεγονός που είχε εντείνει το δημόσιο διάλογο γύρω από τον έλεγχο των εξαρτημάτων.

Αυστηρότερα πρότυπα για μπαταρίες και ηλεκτρονικά βοηθήματα

Ως άμεση συνέπεια αυτών των διαπιστώσεων, οι ρυθμιστικοί φορείς της Κίνας προχωρούν στη θέσπιση σημαντικά αυστηρότερων τεχνικών προτύπων ασφαλείας. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, εισάγεται νέο εθνικό πρότυπο που απαιτεί από τις συστοιχίες μπαταριών να αντέχουν σε φαινόμενα θερμικής διαφυγής (thermal runaway) για τουλάχιστον δύο ώρες χωρίς εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης, αυξάνοντας δραστικά το προηγούμενο όριο των 5 λεπτών που ίσχυε ως χρόνος διαφυγής των επιβατών.

Παράλληλα, οι αρχές θέτουν σε τροχιά ένα ενιαίο και υποχρεωτικό πλαίσιο ελέγχου για τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), το οποίο προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ από το 2027. Σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς που επικαλείται το Bloomberg, η κίνηση του Πεκίνου αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του ανταγωνισμού, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να μετατοπίσουν την προσοχή τους από τις επιθετικές εκπτώσεις και τη βιαστική εισαγωγή νέων εκδόσεων στην αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών και στη μακροχρόνια αξιοπιστία των προϊόντων τους.