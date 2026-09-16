O Λιούις Χάμιλτον ξεκαθάρισε τη στάση του απέναντι στη Ferrari έπειτα από το συμβάν στη Μόντσα με τον Σαρλ Λεκλέρ και την κριτική του προς τη Scuderia.

Δίχως αμφιβολία ο οδηγός της Ferrari που έχει τις περισσότερες πιθανότητες (σ.σ. έστω και ελάχιστες) να γίνει πρωταθλητής στο 2026 είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ζητά από τη Scuderia να τον μετατρέψει σε ξεκάθαρο πρώτο οδηγό ή να απαιτήσει από τον Σαρλ Λεκλέρ να λειτουργήσει υποστηρικτικά.

Η εγκατάλειψη του Μονεγάσκου στο Grand Prix Ιταλίας τον άφησε 112 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι. Αντίθετα, ο Χάμιλτον βρίσκεται στους 76 βαθμούς από την κορυφή. Τα πράγματα στη Μαδρίτη έγιναν ακόμη χειρότερα, με τον Χάμιλτον να εγκαταλείπει από αστοχία στα φρένα και πλέον βρίσκεται 101 βαθμούς πίσω από τον οδηγό της Mercedes. Έτσι, έκλεισε η οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την πιθανότητα η Ferrari να δώσει team orders στους οδηγούς της.

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Ο Χάμιλτον ζητά συνεργασία

Στο περιθώριο του Grand Prix Ισπανίας, ο Χάμιλτον ξεκαθάρισε πως δεν έχει ζητήσει, ούτε θα ζητήσει από τη Ferrari να του δώσει ρόλο νούμερο ένα στο γκαράζ. Η τοποθέτησή του αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον λίγες ημέρες μετά τη σύγκρουση με τον Λεκλέρ στον πρώτο γύρο του αγώνα της Μόντσα. Ο Μονεγάσκος, αν και καθυστερημένα, παραδέχθηκε ότι ξεπέρασε τα όρια στη δεύτερη στροφή, όταν ανάγκασε τον teammate του να περάσει από την αμμοπαγίδα, προσθέτοντας ότι οι δυο τους συζήτησαν και ξεκαθάρισαν το περιστατικό.

Ο Χάμιλτον στη Μαδρίτη, επικεντρώθηκε στην ανάγκη να συνεργάζονται οι δύο πλευρές, ώστε η ομάδα να αποφεύγει καταστάσεις όπως εκείνη της Μόντσα και να μεγιστοποιεί το αγωνιστικό της αποτέλεσμα.

«Δεν ζητάω ευνοϊκή μεταχείριση. Το θέμα είναι να διασφαλίσουμε ότι εκτελούμε σωστά κάθε αγώνα, ώστε να παίρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα. Αντί να δουλεύουμε ο ένας εναντίον του άλλου και να τερματίζουμε τέταρτοι και πέμπτοι, ίσως μπορούμε να συνεργαστούμε, να πάρουμε ένα βάθρο και περισσότερους βαθμούς», ανέφερε.

Η συνέπεια είναι αυτή που έχει διατηρήσει τον Χάμιλτον στη διεκδίκηση του τίτλου. Είναι ο μοναδικός οδηγός που έχει τερματίσει όλους τους φετινούς αγώνες μέσα στην πρώτη δεκάδα, ενώ δεν έχει βρεθεί χαμηλότερα από την 6η θέση. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζει ότι η καθαρή ταχύτητα της Mercedes εξακολουθεί να είναι σημαντικό εμπόδιο.

Το μεγάλο μειονέκτημα έναντι της Mercedes

Η Ferrari δεν έχει κατακτήσει ακόμη pole position στο 2026, με μεγάλο μέρος της διαφοράς να εντοπίζεται στη μονάδα ισχύος. Σύμφωνα με τον Χάμιλτον, το πλεονέκτημα της Mercedes στις ευθείες της Μόντσα έφτανε ακόμη και τα έξι δέκατα του δευτερολέπτου ανά γύρο.

«Στον τελευταίο αγώνα ήταν έξι δέκατα ταχύτεροι ανά γύρο μόνο στις ευθείες. Στις περισσότερες από τις υπόλοιπες πίστες χάναμε τρία ή τέσσερα δέκατα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά, δεδομένου αυτού του μειονεκτήματος, και συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τόσο το μονοθέσιο όσο και τον κινητήρα», τόνισε.

Η τελευταία αναβάθμιση της Ferrari δεν ήταν αρκετή για να εξαλείψει τη διαφορά, με τη βελτίωση να υπολογίζεται μεταξύ των 10 και των 15 ίππων. Για τον Χάμιλτον, επομένως, ο μοναδικός ρεαλιστικός δρόμος είναι η συνέπεια και η άμεση αξιοποίηση οποιουδήποτε λάθους κάνει η Mercedes.

«Θα υπάρξουν τριήμερα στα οποία θα είναι εξαιρετικοί και άλλα στα οποία μπορεί να κάνουν λάθος. Εάν επικεντρωθούμε στη δική μας συνέπεια και στη βελτιστοποίηση κάθε αγωνιστικού τριημέρου, ίσως παρουσιαστεί μία ευκαιρία για να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες τους».

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