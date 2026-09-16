Η εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» τη μάχη του GP Ισπανίας της Formula 1, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη μεγάλη νίκη.

Το Grand Prix Ισπανίας χάρισε στους φίλους της Formula 1 μία ακόμη μάχη για το φετινό πρωτάθλημα, με τον αγώνα να έχει ανατροπές, δράμα, και έντονο παρασκήνιο. Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στο νέο Madring, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.

Η ψηφιακή παραγωγή του Gazzetta, η οποία φιλοδοξεί να γίνει η σταθερή συνήθεια των πιστών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επέστρεψε στις οθόνες προκειμένου να φωτίσει τα πιο κρίσιμα σημεία από το τριήμερο του 14ου αγώνα της σεζόν. Οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναλυτική ροή των γεγονότων και να κατανοήσουν πώς διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες στην πίστα, μέσα από ένα απολαυστικό και άκρως ενημερωτικό επεισόδιο.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η νίκη του Κίμι Αντονέλι, η οποία προήλθε από την εξαιρετική επίδοση του Ιταλού στις κατατακτήριες και την εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαελείας σε ιδανικό σημείο στον αγώνα.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.