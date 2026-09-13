Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη Μαδρίτη; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 14ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Ισπανίας. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών μάς έδωσαν την πρώτη εικόνα για όσα θα δούμε στον αγώνα των 57 γύρων στη νέα πίστα του Madring.

Ο Λάντο Νόρις θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας δίπλα του τον Κίμι Αντονέλι. Οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον βρίσκονται στη δεύτερη σειρά, ενώ ακολουθούν οι Σαρλ Λεκλέρ, Τζορτζ Ράσελ και Όσκαρ Πιάστρι. Η δυσκολία των προσπερασμάτων και η μεγάλη απώλεια χρόνου στο pit lane καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικές την επιλογή ελαστικών και τη χρονική στιγμή των αλλαγών.

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Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Στη Μαδρίτη η Pirelli έχει διαθέσει στις ομάδες τις C2, C3 και C4 ως τη σκληρή, τη μεσαία και τη μαλακή γόμα αντίστοιχα. Η σκληρή αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο σημερινό αγώνα

Οι δύο οδηγοί της πρώτης σειράς έχουν παρόμοιες επιλογές. Οι Λάντο Νόρις και Κίμι Αντονέλι διαθέτουν από ένα καινούργιο σετ μεσαίας και δύο καινούργια σετ σκληρής γόμας, αλλά κανένα φρέσκο σετ μαλακής. Επομένως, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στη στρατηγική μίας αλλαγής και σε ένα επιθετικότερο πλάνο δύο pit stop.

Ο Μαξ Φερστάπεν διαθέτει επίσης δύο καινούργια σετ σκληρής γόμας, όμως το σετ μεσαίας που έχει στη διάθεσή του είναι χρησιμοποιημένο. Οι Τζορτζ Ράσελ και Όσκαρ Πιάστρι έχουν, όπως οι δύο οδηγοί της πρώτης σειράς, ένα φρέσκο σετ μεσαίας και δύο σκληρής γόμας.

Περισσότερες εναλλακτικές για την εκκίνηση έχουν οι δύο οδηγοί της Ferrari. Οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ διαθέτουν από ένα καινούργιο σετ μαλακής και δύο σκληρής γόμας, ενώ το μοναδικό σετ μεσαίας που έχουν κρατήσει είναι χρησιμοποιημένο. Αυτό τους επιτρέπει να εκκινήσουν με τη μαλακή, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν την επιπλέον πρόσφυση για να επιτεθούν στους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά τους.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Η ταχύτερη στρατηγική που προτείνει η Pirelli για το Grand Prix Ισπανίας περιλαμβάνει ένα pit stop. Η εκκίνηση γίνεται με τη μεσαία γόμα και η μοναδική αλλαγή στη σκληρή τοποθετείται μεταξύ των γύρων 18 και 24. Πρόκειται για τη φυσική επιλογή των Νόρις και Αντονέλι, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν τη μεσαία γόμα στην εκκίνηση και να ολοκληρώσουν τον αγώνα με τη σκληρή. Το ίδιο πλάνο βρίσκεται στο τραπέζι για τους Φερστάπεν, Ράσελ και Πιάστρι.

Η δεύτερη επιλογή προβλέπει δύο pit stop, με τη σειρά των ελαστικών να είναι μεσαία-σκληρή-σκληρή. Η πρώτη αλλαγή προτείνεται μεταξύ των γύρων 10 και 16 και η δεύτερη μεταξύ των γύρων 31 και 37. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Pirelli, η συγκεκριμένη στρατηγική βρίσκεται πολύ κοντά σε απόδοση με εκείνη της μίας αλλαγής και μπορεί να αποδειχθεί ανταγωνιστική εάν η φθορά παραμείνει υψηλή.

Η τρίτη πιθανή διαδρομή περιλαμβάνει εκκίνηση με τη μαλακή γόμα και αλλαγή στη σκληρή μεταξύ των γύρων 15 και 21. Αυτή είναι η επιθετική επιλογή για τις Ferrari, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιπλέον πρόσφυση της C4 ώστε να κερδίσουν θέσεις στον πρώτο γύρο.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα στρατηγικής μαλακής-σκληρής-σκληρής, με pit stop στους γύρους 9-15 και 30-36. Το συγκεκριμένο πλάνο υπολογίζεται περίπου δύο δλ πιο αργό από τις αντίστοιχες στρατηγικές που ξεκινούν με τη μεσαία γόμα, όμως προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε περίπτωση υψηλής φθοράς.

Η πέμπτη επιλογή προβλέπει εκκίνηση με τη σκληρή γόμα και αλλαγή στη μεσαία μεταξύ των γύρων 36 και 42. Απευθύνεται κυρίως στους οδηγούς που ξεκινούν χαμηλά και επιθυμούν να επεκτείνουν το πρώτο stint, περιμένοντας ένα Αυτοκίνητο Ασφαλείας ή ένα Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.