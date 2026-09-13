Η απόλυτη μάχη κορυφής ανάμεσα σε Μπετζέκι και Μάρκεθ, η έκπληξη του Αλντεγκέρ, η ποινή του Ζαρκό και τα φαβορί που κυνηγούν από πίσω.

Όλα είναι έτοιμα στην πίστα «Μάρκο Σιμοντσέλι» για το κυρίως πιάτο του τριημέρου στο MotoGP, το Grand Prix του Σαν Μαρίνο, με τη σειρά εκκίνησης να υπόσχεται συγκλονιστικές μάχες από το πρώτο κιόλας μέτρο. Ο Μάρκο Μπετζέκι θα παραταχθεί στην pole position, έχοντας γράψει ιστορία στις κατατακτήριες με το πρώτο «υπο-1:30» πέρασμα στην ιστορία της πίστας (1:29.982). Για τον αναβάτη της εργοστασιακής Aprilia αυτή είναι η δεύτερη σερί φετινή pole και τέταρτη συνολικά στη σεζόν.

Ακριβώς δίπλα του θα πάρει θέση ο μεγάλος αντίπαλος στη μάχη του τίτλου και νικητής του χθεσινού Σπριντ, Μαρκ Μάρκεθ, με την εργοστασιακή Ducati. Οι δύο μονομάχοι μοιράζονται για ακόμη μία φορά την πρώτη σειρά, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η ευχάριστη έκπληξη των κατατακτήριων, ο νεαρός Φερμίν Αλντεγκέρ, ο οποίος εξαργύρωσε ιδανικά την εξαιρετική του πορεία από το Q1 φέρνοντας τη δορυφορική Desmosedici της Gresini στο μπροστινό μέρος του grid.

Marco Bezzecchi tops Warm Up ahead of @marcmarquez93 and Diogo Moreira at Misano 🏁#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/XRxpSsuznE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2026

Η δεύτερη σειρά

Η δεύτερη σειρά της εκκίνησης φιλοξενεί μερικά βαριά ονόματα. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati εκκινεί 4ος, έχοντας δίπλα του τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Χόρχε Μαρτίν με τη δεύτερη εργοστασιακή Aprilia, ενώ την εξάδα κλείνει ο εντυπωσιακός Λούκα Μαρίνι, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή εμφάνιση της Honda σε κατατακτήριες.

Πιο πίσω, ο Πέδρο Ακόστα (KTM) ανοίγει την τρίτη σειρά από την 7η θέση, έχοντας δίπλα του τον Φράνκο Μορμπιντέλι (ο οποίος κουβαλά και ποινή Long Lap για το συμβάν της Παρασκευής με τον Ενέα Μπαστιανίνι) και τον Άλεξ Μάρκεθ, που περιορίστηκε στην 9η θέση μετά από δύο πτώσεις στο Q2. Στη 10η θέση βρίσκεται ο Ραούλ Φερνάντεθ (Trackhouse Aprilia), ενώ ο Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος είχε αρχικά γράψει τον 11ο χρόνο, δέχτηκε ποινή τριών θέσεων στο grid για παρεμπόδιση του Μπετζέκι κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων, πέφτοντας έτσι στη 14η θέση.

The #MotoGP grid will look like this a little bit later for the big race 🤩#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/egiYOUkWeB September 13, 2026

Το ραντεβού των 15:00

Η ποινή του Γάλλου προώθησε τον Πολ Εσπαργκαρό στην 11η θέση και τον Φάμπιο Κουαρταραρό στη 12η, με τον Γάλλο να αποτελεί την ταχύτερη μοτοσικλέτα της Yamaha. Ακριβώς πίσω του, στη 13η θέση, θα εκκινήσει ένας απογοητευμένος Φραντσέσκο Μπανάια, ο οποίος καλείται να κάνει έναν επικό αγώνα ανάκαμψης με την εργοστασιακή Ducati, εκκινώντας από τα βάθη του grid. Στις κερκίδες και στο γκαράζ της ομάδας του θα βρίσκεται φυσικά και ο θρύλος του σπορ, Βαλεντίνο Ρόσι, παρακολουθώντας από κοντά την προσπάθεια των αναβατών της VR46.

Ο μεγάλος αγώνας της Κυριακής κάνει εκκίνηση στις 15:00 ώρα Ελλάδας (14:00 τοπική), με τους 27 γύρους να αναμένεται να δοκιμάσουν σκληρά τα ελαστικά και τη φυσική κατάσταση των αναβατών.

Αναλυτικά το grid του GP Σαν Μαρίνο