Σε ένα συγκλονιστικό φινάλε στη Μαδρίτη, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις έκλεψε την μπουκιά από το στόμα του Κίμι Αντονέλι, σημειώνοντας τον απόλυτο γύρο.

Ένα αυθεντικό θαύμα στους στενούς και απαιτητικούς δρόμους του νεότευκτου σιρκουί της Μαδρίτης υπέγραψε ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά στις κατατακτήριες του Grand Prix Ισπανίας και κατέκτησε την τρίτη φετινή του pole position, επικρατώντας του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, για μόλις 0,011 δευτερόλεπτα.

Η επιτυχία του Νόρις αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς πως έχασε ολόκληρο το FP2 της Παρασκευής εξαιτίας βλάβης στο κιβώτιο ταχυτήτων. Παρότι δεν έδειχνε φαβορί σε κανένα σημείο του τριημέρου, ο πιλότος της McLaren έβγαλε έναν απίστευτο λαγό από το καπέλο του στην εκπνοή του Q3, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:31.824 και εξασφαλίζοντας το απόλυτο πλεονέκτημα σε μια πίστα όπου τα προσπεράσματα αναμένονται εξαιρετικά δύσκολα.

Το θρίλερ του Q3 και η ανατροπή του Νόρις

Η μάχη της τελικής δεκάδας ξεκίνησε με τον Λιούις Χάμιλτον να κάνει την έκπληξη και να θέτει τον αρχικό πήχη με 1:32.079, μπροστά από τον Αντονέλι και τον Τζορτζ Ράσελ, την ώρα που ο Νόρις βρισκόταν καθηλωμένος μόλις στην 6η θέση. Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Αντονέλι βελτίωσε κατά 0,244 δλ. παίρνοντας προσωρινά την pole position, με τον Ράσελ να μην καταφέρνει να βελτιώσει.

Τότε ήταν που μίλησε ο Νόρις: βρίσκοντας πάνω από επτά δέκατα του δευτερολέπτου (0,701 δλ.) σε σχέση με την πρώτη του έξοδο, ολοκλήρωσε έναν γύρο τον οποίο χαρακτήρισε αμέσως μετά ως «έναν από τους καλύτερους της καριέρας του». Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε επίσης να περάσει τον Χάμιλτον για να πάρει την 3η θέση με τη Red Bull, αφήνοντας τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή 4ο. Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν οι Σαρλ Λεκλέρ και Τζορτζ Ράσελ.

Πιο πίσω στο Q3, ο Όσκαρ Πιάστρι περιορίστηκε στην 7η θέση με τη δεύτερη McLaren, με τον Λίαμ Λόσον να φέρνει το μονοθέσιό του στην 8η θέση. Την πρώτη δεκάδα της εκκίνησης συμπλήρωσαν ο εξαιρετικός Φράνκο Κολαπίντο και ο νεαρός Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Διπλό σοκ για τους Ισπανούς και αποκλεισμοί στο όριο

Στο Q2 η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από τον poleman της Μόντσα, Πιερ Γκασλί, ο οποίος δεν μπόρεσε να επαναλάβει τον ιταλικό του θρίαμβο και περιορίστηκε στη 14η θέση, επτά δέκατα πίσω από τον teammate του Κολαπίντο. Η Audi είδε τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να χάνει την πρόκριση στη δεκάδα για μόλις 0,019 δλ. από τον Λίντμπλαντ, μένοντας 11ος μπροστά από τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο, ενώ εκτός συνέχειας έμειναν επίσης οι Εστεμπάν Οκόν, Γιούκι Τσουνόντα και Άλεξ Άλμπον.

Το μεγαλύτερο «παγωμάρα» στις κερκίδες της Μαδρίτης είχε σημειωθεί νωρίτερα, στο Q1. Οι δύο Ισπανοί οδηγοί του grid, Κάρλος Σάινθ και Φερνάντο Αλόνσο, αποχαιρέτησαν πρόωρα τη διαδικασία γνωρίζοντας έναν οδυνηρό αποκλεισμό μπροστά στους συμπατριώτες τους, με τον Σάινθ να μένει εκτός για μόλις 0,005 δλ. Στην ίδια ζώνη έμειναν και τα δύο μονοθέσια της Cadillac, με τον Σέρχιο Πέρεζ να επικρατεί για άλλη μια φορά του Βάλτερι Μπότας. Ο Όλιβερ Μπέρμαν δεν αγωνίστηκε λόγω της σφοδρής εξόδου που είχε στο FP3, ενώ ο Λανς Στρολ δεν σημείωσε χρόνο, έχοντας ήδη ποινή που τον στέλνει στην ουρά του grid λόγω αλλαγής εξαρτημάτων μονάδας ισχύος.

La Monumental is not the place you want oversteer... 🫨



Thankfully, Franco Colapinto saved this moment! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/TFlZLI71cM — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Ραντεβού την Κυριακή στις 16:00 για το Grand Prix

Το πρώτο ιστορικό Grand Prix Ισπανίας στους δρόμους της Μαδρίτης θα κάνει εκκίνηση την Κυριακή στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Με τον Λάντο Νόρις να ξεκινά από την ιδανική θέση σε μια διαδρομή όπου οι δυνατότητες για καθαρό προσπέρασμα είναι περιορισμένες, τη Mercedes του Κίμι Αντονέλι να καραδοκεί από την πρώτη σειρά και τον Μαξ Φερστάπεν να ξεκινά από την 3η θέση, η στρατηγική των pit stop και η διαχείριση της εκκίνησης θα κρίνουν τον νικητή σε έναν αγώνα που αναμένεται να κρατήσει την αδρεναλίνη στα ύψη.

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