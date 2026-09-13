Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί της Formula 1 για το Grand Prix Ισπανίας στη Μαδρίτη, μετά την ποινή που άλλαξε τις τελευταίες σειρές εκκίνησης.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας. Ο 14ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μάς έδωσαν μία συναρπαστική σειρά εκκίνησης, με τη μάχη στην πρώτη στροφή να αναμένεται με αγωνία.

Η μάχη στο νέο σιρκουί Madring θα έχει διάρκεια 57 γύρους, με την εκκίνηση και τη στρατηγική να αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Στο σημερινό Grand Prix ομάδες και οδηγοί περιμένουν μι μάχη διαφορετική από τους προηγούμενους αγώνες, καθώς το προσπέρασμα είναι αρκετά δύσκολο.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το grid του αγώνα

Ο Λάντο Νόρις θα βρίσκεται στην πρώτη θέση του grid, με τον Κίμι Αντονέλι να παρατάσσει τη Mercedes δίπλα στη McLaren. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε την pole position με μία εντυπωσιακή τελευταία προσπάθεια, επικρατώντας του πρωτοπόρου της βαθμολογίας για μόλις 0,011 δλ.

Από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν ο Μαξ Φερστάπεν και ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός βρέθηκε προσωρινά στην πρώτη θέση μετά τους αρχικούς γύρους του Q3, όμως δεν κατάφερε να ακολουθήσει τη βελτίωση των τριών οδηγών που θα ξεκινήσουν μπροστά του. Ο Σαρλ Λεκλέρ θα βρίσκεται στην 5η θέση και θα έχει δίπλα του τον Τζορτζ Ράσελ. Ο οδηγός της Mercedes καλείται να επιτεθεί από την τρίτη σειρά, την ώρα που ο teammate και βασικός του αντίπαλος στη μάχη του τίτλου ξεκινά από την πρώτη. Πίσω τους θα είναι ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren και ο Λίαμ Λόσον της Red Bull Racing. Ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine θα εκκινήσει από την 9η θέση, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls.

Ο Κάρλος Σάινθ είχε καταταχθεί 17ος, όμως δέχθηκε ποινή τριών θέσεων επειδή παρεμπόδισε τον Βάλτερι Μπότας στο Q1 και θα εκκινήσει 20ός. Έτσι, ο Φερνάντο Αλόνσο ανεβαίνει στη 17η θέση, ο Σέρχιο Πέρες στη 18η και ο Μπότας στη 19η. Τις δύο τελευταίες θέσεις του grid καταλαμβάνουν οι Όλι Μπέρμαν και Λανς Στρολ.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.