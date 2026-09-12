Έκπληκτος με το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών του Madring ήταν ο Κίμι Αντονέλι, καθώς είδε από το πουθενά τον Λάντο Νόρις να παίρνει την pole.

Ο Κίμι Αντονέλι είχε δείξει την ταχύτητά του στο Madring από τις ελεύθερες δοκιμές, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο τόσο στο FP2 όσο και στο FP3. Όμως οι κατατακτήριες δοκιμές εξελίχθηκαν σε θρίλερ και στο Q3 του Grand Prix Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι μπορούσε να διεκδικήσει την pole position. Με γύρο στο 1:31,835 ανέβηκε στην κορυφή, αλλά ο Λάντο Νόρις είχε ακόμη μία προσπάθεια.

Ο οδηγός της McLaren σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:31,824 και άφησε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας στη δεύτερη θέση για μόλις 0,011 δλ. Η διαφορά ήταν μικρή ακόμη και για τα δεδομένα ενός γύρου κατατακτήριων, σε μία πίστα όπου οι κοντινοί τοίχοι δεν συγχωρούν εύκολα το λάθος.

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Ένας καλός γύρος δεν ήταν αρκετός

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Αντονέλι αναγνώρισε ότι η δική του προσπάθεια ήταν δυνατή, χωρίς να κρύψει την έκπληξή του για τον χρόνο που ακολούθησε.

«Ήταν πολύ έντονες κατατακτήριες για μένα. Ήταν δύσκολο να βρούμε τη σωστή ισορροπία του μονοθεσίου σε αυτή τη ζεστή πίστα. Ο τελευταίος μου γύρος ήταν αρκετά καθαρός. Νόμιζα ότι ήταν ένας καλός γύρος, αλλά αυτός ο τύπος απλώς μου άρπαξε την pole. Μπράβο σε εκείνον και στην ομάδα του», δήλωσε για τον Νόρις.

O πρωτοπόρος της βαθμολογίας παραμένει αισιόδοξος για τον αγώνα, ενώ γνωρίζει πως μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά στις κατατακτήριες: «Νομίζω πως συνολικά κάναμε καλή δουλειά και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον αγώνα. Η εκκίνηση θα είναι σίγουρα σημαντική. Έχασα λίγο χρόνο στην πρώτη σικέιν και στη στροφή 13. Είχα μια τρομακτική στιγμή στον προηγούμενο γύρο, γι’ αυτό δεν είχα την αυτοπεποίθηση να μπω στη στροφή με τέρμα γκάζι. Συνολικά, όμως, ήταν ένας καθαρός γύρος».

Παρά την απώλεια της pole, ο Αντονέλι θα εκκινήσει από την πρώτη σειρά, δίπλα στον Νόρις. Ο Τζορτζ Ράσελ περιορίστηκε στην έκτη θέση, γεγονός που δίνει στον Ιταλό τη δυνατότητα να είναι ακόμη πιο προσεκτικός στον αγώνα.

Και τώρα αγώνας

Αύριο η εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.