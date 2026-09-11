Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ταχύτερος στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές στο Μιζάνο, ενώ ο Φραντσέσκο Μπανιάια κατετάγη μόλις 19ος.

Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου, ο 14ος αγώνας του MotoGP στο 2026, συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Ομάδες και αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους 60 λεπτά, με τις πρώτες 10 θέσεις να προσφέρουν απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Οι χρόνοι ήταν σημαντικά ταχύτεροι συγκριτικά με το FP1 και η κατάταξη άλλαξε πολλές φορές στα τελευταία λεπτά. Η μάχη για την πρώτη δεκάδα κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τη διαφορά ανάμεσα στη 10η και την 11η θέση να είναι μόλις 0,014 δλ.

Ο Μπετζέκι νίκησε τους αδελφούς Μάρκεθ

Ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του GP Αγίου Μαρίνου ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ιταλός της Aprilia Racing σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:30,144 και πήρε την 1η θέση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του ταχύτητα στο Μιζάνο. O χρόνος του πλησίασε το ρεκόρ πίστας, το οποίο αναμένεται να «σπάσει» στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Στη 2η θέση ολοκλήρωσε τη διαδικασία ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, ο οποίος ήταν 0,103 δλ πιο αργός από τον Μπετζέκι. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, με διαφορά 0,185 δλ από την κορυφή.

Εξαιρετική ήταν η παρουσία των δύο αναβατών της VR46. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο πήρε την 4η θέση και ο Φράνκο Μορμπιντέλι την 5η, μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα της KTM. Ακολούθησαν οι δύο Honda των Λούκα Μαρίνι και Ζοάν Ζαρκό, οι οποίοι κατετάγησαν στην 7η και την 8η θέση αντίστοιχα. Ο Πολ Εσπαργκαρό πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση και εξασφάλισε την 9η θέση. Τη δεκάδα και τις θέσεις απευθείας πρόκρισης στο Q2 έκλεισε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν.

Ο Ισπανός της Aprilia άφησε εκτός δεκάδας τον Ενέα Μπαστιανίνι για μόλις 0,014 δλ. Μέσω του Q1 θα πρέπει να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους και οι Ραούλ Φερνάντεθ, Φερμίν Αλντεγκέρ, Ζοάν Μιρ και Μπραντ Μπίντερ.

Απογοητευτική ήταν η διαδικασία για τον Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος περιορίστηκε στη 16η θέση. Ακόμη χειρότερα εξελίχθηκαν τα πράγματα για τον Φραντσέσκο Μπανιάια. Ο Ιταλός της Ducati έμεινε 19ος, με διαφορά 1,315 δλ από τον Μπετζέκι, και θα λάβει μέρος στο Q1.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Μιζάνο συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:10 ώρα Ελλάδος με το FP2. Το Q1 θα ξεκινήσει στις 11:50 και το Q2 στις 12:15, ενώ στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί ο Αγώνας Σπριντ.

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