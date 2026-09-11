Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στο Μιζάνο.

Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου, ο 14ος αγώνας του MotoGP στο 2026, ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1. Ομάδες και αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους 45 λεπτά ώστε να γνωρίσουν την πίστα του Μιζάνο και να κ΄νουν τα πρώτα γρήγορα περάσματά τους.

Η διαδικασία εξελίχθηκε δίχως ιδιαίτερο δράμα, με τους Τζακ Μίλερ και Πέδρο Ακόστα να έχουν πτώση. Αμφότεροι ήταν καλά στην υγεία τους και επέστρεψαν γρήγορα στο αγωνιστικό τους πρόγραμμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι χρόνοι, οι οποίοι ήταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από το ρεκόρ πίστας

Bez sits quickest so far on home soil 👌#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/tBMzmLm3FT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2026

Μάχη Μάρκεθ-Μπετζέκι από νωρίς

Tαχύτερος αναβάτης στο FP1 του GP Αγίου Μαρίνου, ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati με χρόνο στο τέλος της διαδικασίας έγραψε το 1:31,468 και πήρε την 1η θέση, δείχνοντας πως θέλει μία ακόμη νίκη στο 2026.

Δεύτερος ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing, με τον Ιταλό να είναι μόλις 0,060 δλ πίσω από τον Μάρκεθ. Οι δύο αναβάτες βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξης αρκετές φορές στο FP1 και περιμένουμε να είναι από τους πρωταγωνιστές του τριημέρου.

Στην 3η θέση ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing, ο οποίος ξεπέρασε τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini. Ο Ζοάν Ζαρκό έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στο τριήμερο παίρνοντας την 5η θέση με την LCR Honda. Πίσω του ήταν ο Πέδρο Ακόστα της KTM, ενώ 7ος ήταν ο πολύ γρήγορος Λούκα Μαρίνι της Honda.

Μόλις στην 8η θέση βρέθηκε ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να υπολείπεται 0,267 δλ από τον Μ. Μάρκεθ. Την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Φάμπιο Κουαρταραρό με Yamaha και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με VR46.

A last-minute change at the top! 🔄@marcmarquez93 goes quickest to top FP1 in Misano 🔥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/g30Onx4hwe — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές από το Μιζάνο. Στη διαδικασία αυτή θα προκύψουν οι 10 πρώτοι αναβάτες που θα πάρουν απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Αγίου Μαρίνου

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