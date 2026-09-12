Το μεσαίο πίσω ελαστικό και η αλάνθαστη εκκίνηση έδωσαν στον Μαρκ Μάρκεθ τη νίκη στο Σπριντ του GP Αγίου Μαρίνου, μπροστά από τις δύο Aprilia.

Ο Μαρκ Μάρκεθ απέδειξε για άλλη μια φορά την απαράμιλλη αγωνιστική του οξυδέρκεια, κατακτώντας μια εξαιρετικά κρίσιμη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του GP Σαν Μαρίνο. Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati πήρε το ρίσκο να επιλέξει το μεσαίο πίσω ελαστικό -κόντρα στη συμβατική επιλογή του μαλακού που προτίμησαν οι αντίπαλοί του- και δικαιώθηκε απόλυτα για τη στρατηγική του.

Κάνοντας οριακά καλύτερη εκκίνηση, ο Μάρκεθ βούτηξε στην εσωτερική της πρώτης στροφής και άρπαξε την πρωτοπορία από τον poleman Μάρκο Μπετζέκι. Στους πρώτους γύρους επέβαλε εκρηκτικό ρυθμό που αποδείχθηκε ανέφικτος για τον ανταγωνισμό, χτίζοντας γρήγορα μια διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου και ελέγχοντας απόλυτα την κούρσα των 13 γύρων.

Η αντεπίθεση του Μπετζέκι και η απάντηση στον 11ο γύρο

Ο Μπετζέκι δεν εγκατέλειψε τη μάχη και στο δεύτερο μισό του αγώνα εξαπέλυσε αντεπίθεση με την Aprilia. Ροκανίζοντας σταθερά τη διαφορά, ο Ιταλός πλησίασε στα 0,5–0,6 δευτερόλεπτα, βάζοντας πίεση στον επικεφαλής. Η απάντηση του Μάρκεθ, ωστόσο, ήταν αποστομωτική: σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα στον 11ο γύρο, έκοψε οριστικά τον ρυθμό του Μπετζέκι, ο οποίος συμβιβάστηκε με τη δεύτερη θέση.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Χόρχε Μαρτίν. Εκκινώντας από την 5η θέση, ο αναβάτης της Aprilia πέρασε γρήγορα τον Φερμίν Αλντεγκέρ και στη συνέχεια εξαπέλυσε αποφασιστική επίθεση στον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο στη στροφή 6, αμυνόμενος υποδειγματικά στην ευθεία. Με αυτή την 3η θέση, ο Μαρτίν περιόρισε τη βαθμολογική φθορά, διατηρώντας προβάδισμα 14 βαθμών από τον Μάρκεθ και 22 βαθμών από τον Μπετζέκι.

Μάχες για τους βαθμούς και πτώση για τον Κουαρταραρό

Ο Ντι Τζιαναντόνιο ολοκλήρωσε στην 4η θέση με την Ducati της VR46, ενώ 5ος τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη σκληρή μονομαχία ανάμεσα στους Αλντεγκέρ και Πέδρο Ακόστα για να περάσει και τους δύο. Η συγκεκριμένη μάχη έφερε τον Αλντεγκέρ σε δυσχερή θέση, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει τελικά στην 8η θέση, πίσω από τους Ακόστα (6ος) και Ραούλ Φερνάντεθ (7ος). Τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό της ημέρας πήρε ο Λούκα Μαρίνι, τερματίζοντας 9ος με τη Honda.

Μοναδικός αναβάτης που δεν κατάφερε να μείνει πάνω στη μοτοσικλέτα του ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο Γάλλος πρωταθλητής επιχείρησε να περάσει από την εσωτερική τον Ντιόγκο Μορέιρα, έμεινε από χώρο και κατέληξε στην αμμοπαγίδα. Κατάφερε να επανέλθει στην πίστα, αλλά τερμάτισε στην 21η και τελευταία θέση.

Heartbreak for Fabio Quartararo after contact with Diogo Moreira 💔#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/FE79TsQDnZ September 12, 2026

Ραντεβού την Κυριακή στις 15:00 για το Grand Prix

Η ένταση του Σπριντ αποτελεί το ιδανικό ορεκτικό ενόψει του κυρίως αγώνα της Κυριακής, ο οποίος κάνει εκκίνηση στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Σε διπλάσια απόσταση (27 γύροι), η διαχείριση των ελαστικών θα διαδραματίσει καθοριστικότερο ρόλο, με τους Μάρκο Μπετζέκι, Μαρκ Μάρκεθ και Χόρχε Μαρτίν να ετοιμάζονται για μια αδυσώπητη μάχη κορυφής με φόντο τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

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