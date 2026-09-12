Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia έσπασε τα χρονόμετρα κατεβαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία κάτω από το 1:30, νίκησε τον Μαρκ Μάρκεθ και έβαλε φωτιά στη μάχη ενόψει του Σπριντ.

Έναν απίστευτο γύρο που θα μείνει στην ιστορία της πίστας του Μιζάνο σημείωσε ο Μάρκο Μπετζέκι, κατακτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη pole position της σεζόν. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia έγινε ο πρώτος αναβάτης στην ιστορία των Grand Prix που κατέβηκε κάτω από το ψυχολογικό φράγμα του 1:30 στην ιταλική πίστα, σταματώντας το χρονόμετρο στο εκπληκτικό 1:29.982.

Η μάχη της κορυφής στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαν Μαρίνο εξελίχθηκε σε έναν συγκλονιστικό ιταλο-ισπανικό «πόλεμο». Παρά την πίεση που δέχτηκε, ο Μπετζέκι αξιοποίησε πλήρως τη δυναμική της RS-GP και την εκρηκτικότητά του στο τρίτο sector, συντρίβοντας το προηγούμενο απόλυτο ρεκόρ γύρου και αφήνοντας πίσω του όλα τα μεγάλα φαβορί.

HISTORY MAKER!



Bez sets the first-ever 1:29 at Misano to take pole at home! #SanMarinoGP🇸🇲 pic.twitter.com/2RcTHAfdLQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026

Λάθη για τον Μάρκεθ, έκπληξη με Αλντεγκέρ στην πρώτη σειρά

Στη δεύτερη θέση της εκκίνησης θα παραταχθεί ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati Desmosedici. Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής είχε μια επεισοδιακή διαδικασία στο Q2, καθώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πρώτη του γρήγορη προσπάθεια λόγω έντονου κουνήματος της μοτοσικλέτας του στην ταχύτατη στροφή Κουρβόνε. Στο δεύτερο σετ ελαστικών πίεσε στο όριο, έκανε λάθος στην αρχή του γύρου του, αλλά κατάφερε να γράψει 1:30.180, μένοντας 0,198 δλ. μακριά από τον άπιαστο χρόνο του poleman.

Την πρώτη σειρά του grid έκλεισε η μεγάλη έκπληξη του τριημέρου, ο Φερμίν Αλντεγκέρ με την περσινή Ducati της Gresini. Ο νεαρός Ισπανός, αφού πέρασε με επιτυχία από το Q1, βρήκε επιπλέον δύο δέκατα του δευτερολέπτου στην τελική περίοδο και με χρόνο 1:30.350 εξασφάλισε τη δεύτερη φετινή του εκκίνηση από την πρώτη γραμμή, ολοκληρώνοντας μια ονειρική εμφάνιση.

A 1:29.982! 🔥⏱️



Bezzecchi licks the stamp and sends a new all-time lap record 🚀#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/26nI6Qjzhn September 12, 2026

Η μάχη της δεκάδας και το ναυάγιο του Μπανάια

Τη δεύτερη σειρά ανοίγει ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati, ο οποίος παρά την πτώση του στα τελευταία λεπτά στη στροφή 4 διατήρησε την 4η θέση. Δίπλα του θα εκκινήσει ο επικεφαλής της βαθμολογίας Χόρχε Μαρτίν με τη δεύτερη εργοστασιακή Aprilia, του οποίου η τελευταία επίθεση χάλασε στην έξοδο της Τραμόντο, ενώ την πρώτη εξάδα συμπλήρωσε με εξαιρετικό γύρο ο Λούκα Μαρίνι, αποτελώντας την ταχύτερη Honda της διαδικασίας.

Πιο πίσω, ο Πέδρο Ακόστα έφερε την KTM στην 7η θέση, μπροστά από τον Φράνκο Μορμπιντέλι (ο οποίος κουβαλάει ποινή Long Lap για τον κυριακάτικο αγώνα) και τον Άλεξ Μάρκεθ. Ο Ισπανός της Gresini είχε ένα απογοητευτικό Q2 με δύο πτώσεις, περιοριζόμενος στην 9η θέση. Τη δεκάδα έκλεισε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Aprilia, με τους Γιόχαν Ζαρκό και Πολ Εσπαργκαρό να ακολουθούν.

Η μεγαλύτερη ανατροπή του Σαββάτου γράφτηκε στο Q1, όπου δύο κορυφαία ονόματα έμειναν εκτός μάχης. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν η ταχύτερη Yamaha αλλά δεν κατάφερε να περάσει στη δεκάδα μένοντας 13ος, ενώ ακόμα χειρότερη ήταν η εικόνα του Πέκο Μπανάια. Ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati ταλαιπωρήθηκε έντονα με το στήσιμο της μοτοσικλέτας του, σημάδεψε με λάθη και τους τέσσερις γύρους του στο τέλος και περιορίστηκε στη 14η θέση της εκκίνησης.

This will mean P14 and a career-worst qualifying position at Misano for Pecco 💔#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/OBl1rs2ZcA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026

Ραντεβού στις 16:00 για τον Αγώνα Σπριντ

Η δράση στο Μιζάνο συνεχίζεται σήμερα το απόγευμα με τον Αγώνα Σπριντ, που εκκινεί στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Με τον Μάρκο Μπετζέκι να δείχνει ασυναγώνιστο ρυθμό, τον Μαρκ Μάρκεθ να παραμονεύει με το γνωστό επιθετικό του στιλ και τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν να εκκινεί από την 5η θέση αναζητώντας κρίσιμους βαθμούς για τον τίτλο, η αναμέτρηση των 13 γύρων υπόσχεται θέαμα και εντάσεις από τα πρώτα κιόλας μέτρα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1