H Nissan επιστρέφει στην κατηγορία Α με το νέο αμιγώς ηλεκτρικό PIXO, το οποίο αναμένεται να κάνει σύντομα ντεμπούτο.

Το νέο μικρό, 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης της Nissan έρχεται στην Ευρώπη, φέρνοντας την πιο φρέσκια πρόταση στην σύγχρονη αστική μετακίνηση. Και σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, η Nissan αποκαλύπτει το όνομά του: PIXO.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, για τους Ευρωπαίους οδηγούς, το PIXO έρχεται να ξεχωρίσει με τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, δίνοντας νέα πνοή στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών μοντέλων.

Η πλήρης αποκάλυψή του θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο.

Τι είναι το Nissan PIXO

To Nissan PIXO είναι η νεότερη προσθήκη στην ολοένα και διευρυνόμενη γκάμα της Nissan. Είναι μικρό σε διαστάσεις και έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση στην πόλη. Συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία και τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της Nissan, κάνοντας την οδήγηση πιο εύκολη, ευέλικτη και απολαυστική.

Με το νέο PIXO, η Nissan επιστρέφει δυναμικά στην κατηγορία Α.