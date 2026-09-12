Το απαιτητικό MadRing προετοιμάζει τη Formula 1 για ένα απρόβλεπτο τριήμερο, με τις κόκκινες σημαίες να θεωρούνται ιδιαίτερα πιθανές από τους οδηγούς.

Η Formula 1 ετοιμάζεται για το πρώτο Grand Prix Ισπανίας στο Madring, όμως οι οδηγοί περιμένουν ότι η νέα πίστα της Μαδρίτης θα προκαλέσει αρκετά απρόοπτα. Οι τυφλές στροφές, οι τοίχοι που παραμονεύουν, οι υψομετρικές μεταβολές και τα επιθετικά κερμπ συνθέτουν μία διαδρομή η οποία δεν αφήνει μεγάλο περιθώριο λάθους.

Όλοι έχουν ήδη δουλέψει τη διαδρομή στους προσομοιωτές. Η μοναδική ουσιαστική εικόνα από την πραγματική πίστα, πέρα από την ημέρα κινηματογράφησης της Ferrari τον Ιούλιο, προέρχεται από τις πρόσφατες δοκιμές της Formula 3. Μέσα σε δύο ημέρες σημειώθηκαν 19 κόκκινες σημαίες και καταστράφηκαν τρία μονοθέσια.

«Θα στοιχημάτιζα ότι θα έχουμε κόκκινη σημαία», δήλωσε ο Πιερ Γκασλί της Alpine, συνοψίζοντας την κυρίαρχη άποψη στο paddock.

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Μία πίστα που απαιτεί απόλυτη ακρίβεια

Το μεγαλύτερο μέρος των συμβάντων καταγράφηκε στο δεύτερο sector, όπου υπάρχουν διαδοχικά σικέιν, τυφλές στροφές και η επικλινής «La Monumental». Η συγκεκριμένη καμπή αναμένεται να διανύεται με τέρμα ή σχεδόν τέρμα γκάζι για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα, ενώ η ιδανική γραμμή θα αναζητηθεί σταδιακά.

Ο Φράνκο Κολαπίντο αποκάλυψε πόσο δύσκολο ήταν να συνθέσει έναν καθαρό γύρο: «Στον προσομοιωτή μπορούσα να χρειαστώ ώρες για να ολοκληρώσω έναν σωστό γύρο. Φανταστείτε πώς θα είναι εδώ, όταν θα έχουμε μόνο δύο ή τρεις προσπάθειες. Η πίστα έχει λίγο απ’ όλα. Αν αναμείξεις όσα συναντάμε στους 24 αγώνες του πρωταθλήματος, πιθανότατα καταλήγεις σε κάτι τέτοιο».

Παρόμοια ήταν η πρώτη εντύπωση του Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac: «Είναι λίγο τρομακτική. Μου θυμίζει κάπως την Τζέντα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Ανάλογα με τη στροφή, ίσως κάποιες φορές τη γλιτώσεις, αλλά στα περισσότερα σημεία δεν υπάρχει κανένα περιθώριο».

Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζουν τα μεγάλα κερμπ στις εισόδους των chicane. Οι οδηγοί θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν επιθετικά για να κερδίσουν χρόνο, γνωρίζοντας ότι μία λανθασμένη προσέγγιση μπορεί να στείλει το μονοθέσιο στον τοίχο. O Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, τόνισε:

«Αυτό είναι ίσως το δυσκολότερο στοιχείο να προσομοιωθεί. Δεν πρόκειται για μικρά κερμπ, αλλά για κανονικά, επιθετικά κερμπ και θα πρέπει να τους επιτεθούμε».

Άγνωστη πρόσφυση και τυφλές στροφές

Το φρέσκο οδόστρωμα προσθέτει ακόμη έναν αστάθμητο παράγοντα. Μετά τις δοκιμές της Formula 3, η πίστα καθαρίστηκε ώστε να αφαιρεθεί το λιπαρό στρώμα της νέας ασφάλτου. Παρ’ όλα αυτά, το αρχικό επίπεδο πρόσφυσης παραμένει άγνωστο και αναμένεται να μεταβάλλεται έντονα όσο εξελίσσεται το τριήμερο.

Εάν η αγωνιστική γραμμή αποκτήσει πρόσφυση ταχύτερα και συσσωρευθούν κομμάτια ελαστικού εκτός αυτής, οι προσπεράσεις θα γίνουν δυσκολότερες. Ο οδηγός που αμύνεται θα μπορεί να καλύπτει τη μοναδική καθαρή διαδρομή.

Ο Άλεξ Άλμπον περιέγραψε την πρόκληση των στροφών με καθυστερημένη και αόρατη κορυφή: «Μπαίνεις από ένα τυφλό σημείο και προσπαθείς να σημαδέψεις ένα νοητό σημείο εκατοντάδες μέτρα μπροστά. Δεν βλέπεις το apex, επομένως βασίζεσαι στη μυϊκή μνήμη και στον εσωτερικό σου χρονισμό. Τα ελαστικά θα ουρλιάζουν».

Οι ομάδες καλούνται παράλληλα να βρουν έναν δύσκολο συμβιβασμό στο στήσιμο. Χρειάζονται πιο μαλακό μονοθέσιο για τα κερμπ των πρώτων στροφών, αλλά μεγαλύτερη ακαμψία για την παραγωγή αεροδυναμικού φορτίου στα δύο τελευταία sector.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Την Δευτέρα 14/9 συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.