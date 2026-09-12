Το καλοκαίρι της απόλυτης ελευθερίας ξεκινά στις οθόνες σας.

Το νέο ψηφιακό τεύχος BESTEVER 33 -Καλοκαίρι 2026- είναι on air και βάζει σε πρώτο πλάνο την τέχνη της απόδρασης. Με οδηγό ένα ατμοσφαιρικό ταξιδιωτικό αφιέρωμα, το BESTEVER σας ταξιδεύει σε προορισμούς που δεν υπόσχονται απλώς διακοπές, αλλά εμπειρίες που μένουν ανεξίτηλες.

Διαβάζεται online και δωρεάν, προσφέροντας μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή θεμάτων για όσους αναζητούν την ποιότητα, την αισθητική και το ξεχωριστό σε κάθε στιγμή.

Ξεφυλλίστε το νέο τεύχος BESTEVER 33 ΕΔΩ

Μια ματιά στο περιεχόμενο του BESTEVER 33:

Οδοιπορικό στο Ταίναρο: Μια βιωματική διαδρομή στην άγρια γοητεία της Μάνης.

Tailor Made Hospitality: Προορισμοί και θέρετρα στην Ελλάδα που επαναπροσδιορίζουν την προσωποποιημένη φιλοξενία.

Volt & Soul: Ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν τη σύγχρονη τεχνολογία με την αυθεντική οδηγική συγκίνηση.

Born Again Bikers: Δέκα μοτοσυκλέτες για αναβάτες που επιστρέφουν στη σέλα με εμπειρία και πάθος.

Catamaran - Sea Icons: Δέκα εντυπωσιακά ιστιοπλοϊκά 55 έως 65 ποδιών που αποθεώνουν το πολυτελές sea living.

Extraordinary Timepieces: Δέκα αριστουργήματα της υψηλής ωρολογοποιίας του 2026 που ξεπερνούν τη μέτρηση του χρόνου.

Bestview: Από το θαλάσσιο Hypersail της Ferrari και την αποστολή Artemis II στη Σελήνη, μέχρι το World Ducati Week 2026.

Gifts & Future Artifacts: Αντικείμενα υψηλής αισθητικής και gadgets αιχμής που προδιαγράφουν το μέλλον.

Hot Stuff: Τα πρόσωπα που διαμορφώνουν το ανδρικό lifestyle και τις τάσεις της χρονιάς.

Αφιερωμένο «Στους Υπερβολικά Ερωτευμένους με τη Ζωή», το BESTEVER 33 είναι η προσωπική σας πυξίδα για ένα καλοκαίρι γεμάτο αισθητική, έμπνευση και αυθεντικές εμπειρίες.