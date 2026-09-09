Η VR46 ανακοίνωσε πως ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του WSBK, Νικολό Μπούλεγκα, θα ενταχθεί στο δυναμικό της στο MotoGP από το 2027.

Ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ του grid για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP συμπληρώθηκε. Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η δράση για τον αγώνα στο Μιζάνο, η VR46 επισημοποίησε πως αναβάτης της για το 2027 θα είναι ο Νικολό Μπούλεγκα.

Ο Ιταλός είναι ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati στο πρωτάθλημα WSBK και αναμένεται να κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα, καθώς διανύει μια ιδιαίτερα κυρίαρχη σεζόν.

Το όνειρο που άργησε να πραγματοποιηθεί

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Μπούλεγκα, καθώς αποτελεί ουσιαστικά επιστροφή στις αγωνιστικές του ρίζες. Υπήρξε μέλος της VR46 Riders Academy και έκανε το ντεμπούτο του στο Moto3 το 2016 με τη Sky Racing Team VR46, κατακτώντας δύο βάθρα στην πρώτη του σεζόν.

Το 2019 προχώρησε στο Moto2, όμως η πορεία του στο paddock των Grand Prix δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε. Στο τέλος του 2021 αποχώρησε, στρέφοντας την προσοχή του στους αγώνες μοτοσυκλετών παραγωγής.

«Το MotoGP ήταν το όνειρό μου από τότε που άρχισα να αγωνίζομαι. Είμαι χαρούμενος που πέτυχα αυτόν τον στόχο, ακόμη κι αν χρειάστηκα περισσότερο χρόνο και ακολούθησα μία διαφορετική διαδρομή από τη συνηθισμένη. Γνωρίζω τους πάντες πολύ καλά, καθώς ήμουν στη VR46 Riders Academy από μικρός. Το να κάνω αυτό το βήμα με ανθρώπους που γνωρίζω κάνει τα πράγματα ευκολότερα από ανθρώπινη πλευρά. Παράλληλα, είναι όλοι εξαιρετικοί επαγγελματίες».

Η μετακίνηση στο WorldSSP άλλαξε την καριέρα του Μπουλέγκα. Έπειτα από μία πρώτη χρονιά προσαρμογής, κυριάρχησε το 2023, σημειώνοντας 16 νίκες σε 24 αγώνες και κατακτώντας τον τίτλο με την Aruba.it Racing – Ducati. Το 2024 ανέβηκε στο WorldSBK, κέρδισε στον πρώτο του αγώνα στο Φίλιπ Άιλαντ και ολοκλήρωσε τη σεζόν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος πίσω από τον Τόπρακ Ραζγκατλίογλου. Τερμάτισε δεύτερος και το 2025, ενώ το 2026 άρχισε τη χρονιά με 21 διαδοχικές νίκες και βρίσκεται σε πορεία διεκδίκησης του πρώτου του τίτλου στη μεγάλη κατηγορία των Superbikes.

Παράλληλα, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο MotoGP στο τέλος του 2025, αντικαθιστώντας τον τραυματία Μαρκ Μάρκεθ στα Grand Prix Πορτογαλίας και Βαλένθια. Ολοκλήρωσε και τους δύο αγώνες μέσα στις βαθμολογούμενες θέσεις.

Πολύτιμη εμπειρία ενόψει του 2027

Ο Μπουλέγκα έχει ήδη συμμετάσχει στις δοκιμές εξέλιξης της Ducati για τους νέους κανονισμούς του MotoGP, έχοντας οδηγήσει την πρωτότυπη μοτοσυκλέτα των 850 κ.εκ. Η εμπειρία του με τα ελαστικά της Pirelli αποτελεί επίσης σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς η ιταλική εταιρεία θα γίνει ο αποκλειστικός προμηθευτής του πρωταθλήματος από το 2027.

«Όλες οι ομάδες θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από το μηδέν. Η εμπειρία του με τα ελαστικά του WorldSBK και οι δοκιμές που έχει πραγματοποιήσει με τη νέα Ducati Desmosedici GP θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί», ανέφερε ο επικεφαλής της VR46, Πάμπλο Νιέτο.