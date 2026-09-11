VOGE DS800Χ Rally: Φθινοπωρινή προσφορά που δεν αντιστέκεσαι

Η adventure μοτοσυκλέτα των 95 ίππων αποκτά χαμηλότερη τιμή για περιορισμένο αριθμό μονάδων, διατηρώντας τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό της.

Με νέα, μειωμένη τιμή διατίθεται στην ελληνική αγορά το Voge DS800X Rally, στο πλαίσιο φθινοπωρινής προσφοράς που ανακοίνωσε η Mototrend SA. Η ενέργεια αφορά περιορισμένο αριθμό μοτοσικλετών και θα παραμείνει σε ισχύ για έναν μήνα.

Το DS800X Rally τοποθετείται στην κατηγορία των μεσαίων adventure μοτοσικλετών, έχοντας σχεδιαστεί με έμφαση στα ταξίδια και στη δυνατότητα κίνησης μακριά από την άσφαλτο. Βασίζεται σε έναν δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 800 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 95 ίππους.

Οι δυνατότητές του εκτός δρόμου υποστηρίζονται από τους ακτινωτούς τροχούς διαμέτρου 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω, οι οποίοι συνδυάζονται με ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης προστατευτική ποδιά κινητήρα από αλουμίνιο, πλευρικά προστατευτικά κάγκελα και αμορτισέρ τιμονιού.

Αναρτήσεις KYB και φρένα Nissin

Στον τομέα των αναρτήσεων, το DS800X Rally διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι της KYB, με πλήρεις δυνατότητες ρύθμισης και διαδρομή 220 χιλιοστών. Πίσω χρησιμοποιείται επίσης πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ της KYB, με διαδρομή 198 χιλιοστών.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες της Nissin, οι οποίες συνεργάζονται με ρυθμιζόμενο ABS. Ο αναβάτης έχει επίσης στη διάθεσή του traction control, σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών και διαφορετικά προγράμματα οδήγησης.

Ο υποβοηθούμενος συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει τις αντιδράσεις του πίσω τροχού στα απότομα κατεβάσματα σχέσεων, ενώ η ανοξείδωτη εξάτμιση συμπληρώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά της μοτοσικλέτας.

Πλήρης εξοπλισμός για ταξίδια

Το DS800X Rally εξοπλίζεται με έγχρωμη TFT οθόνη 7 ιντσών και δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένη κάμερα καταγραφής διαδρομών, φωτιστικά σώματα full LED και πρόσθετους προβολείς ομίχλης LED.

Για μεγαλύτερη άνεση σε πολύωρες διαδρομές υπάρχουν θερμαινόμενα γκριπ και θερμαινόμενη σέλα, ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας, προστατευτικές χούφτες και ρυθμιζόμενες μανέτες. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη πρίζα παροχής ρεύματος, θύρα φόρτισης USB, πίσω σχάρα, καθώς και πλαϊνό και κεντρικό σταντ.

Ο συνδυασμός των μεγάλων διαδρομών των αναρτήσεων, των τροχών 21 και 18 ιντσών και του πλήρους εξοπλισμού προστασίας ενισχύει τον διττό χαρακτήρα του μοντέλου, το οποίο προορίζεται τόσο για καθημερινή χρήση και ταξίδια όσο και για διαδρομές σε χωμάτινο τερέν.

Στα 7.995 ευρώ έως τις 11 Οκτωβρίου

Η αρχική λιανική τιμή του Voge DS800X Rally ανέρχεται σε 8.995 ευρώ. Για περιορισμένο αριθμό μονάδων, η Mototrend SA τη μειώνει στα 7.995 ευρώ, προσφέροντας όφελος 1.000 ευρώ.

Η προσφορά θα ισχύει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα άτοκου διακανονισμού σε έως και 12 δόσεις, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.