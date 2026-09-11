Honda: Πρώτη παγκοσμίως με 5 αστέρια στην οδική ασφάλεια

Η ιαπωνική εταιρεία έγινε ο πρώτος οργανισμός που απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία στη νέα κλίμακα του FIA Road Safety Index.

Μία σημαντική παγκόσμια διάκριση απέσπασε η Honda, καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία που έλαβε πέντε αστέρια στο FIA Road Safety Index. Πρόκειται για τη μέγιστη βαθμολογία στη νέα, διευρυμένη κλίμακα αξιολόγησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.

Η διάκριση απονεμήθηκε στην κατηγορία Products/Services Rating, η οποία εξετάζει τον αντίκτυπο των προϊόντων και των υπηρεσιών ενός οργανισμού στην οδική ασφάλεια. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο Autodromo Nazionale Monza, κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ιταλίας της Formula 1.

Το FIA Road Safety Index δημιουργήθηκε για να βοηθά επιχειρήσεις και οργανισμούς να μετρούν, να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν το αποτύπωμά τους στην οδική ασφάλεια. Η αξιολόγηση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, από την προμήθεια πρώτων υλών έως την παραγωγή και την παράδοση, ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται στην ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών.

Από τα τρία στα πέντε αστέρια

Η Honda είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2025 η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που απέσπασε τρία αστέρια, τα οποία αποτελούσαν τότε την ανώτατη βαθμολογία. Η αρχική αξιολόγηση κάλυπτε τις δραστηριότητές της στην Ιαπωνία.

Έκτοτε, η FIA επέκτεινε την κλίμακα στα πέντε αστέρια και πρόσθεσε νέα πεδία ελέγχου. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας και η διαχείριση της σχετικής εταιρικής κουλτούρας.

Για τη νέα αξιολόγηση, η Honda διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής σε 17 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των παγκόσμιων πωλήσεών της σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η FIA εξέτασε τη συνολική διαδικασία με την οποία η Honda σχεδιάζει, εφαρμόζει, ελέγχει και αναθεωρεί τις πρωτοβουλίες της. Στην τελική αξιολόγηση συνυπολογίστηκαν η συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης, η παρακολούθηση των θανάτων και τραυματισμών που σχετίζονται με τα προϊόντα της, η εφαρμογή τεχνολογιών ασφάλειας και η δημοσιοποίηση σχετικών δεδομένων.

Ο στόχος για το 2030 και το 2050

Η διάκριση συνδέεται με τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει η Honda για τα οχήματά της. Η εταιρεία επιδιώκει έως το 2030 να μειώσει κατά 50%, σε σύγκριση με το 2020, τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων ανά 10.000 αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που πωλούνται.

Ο απώτερος στόχος είναι να μηδενιστούν έως το 2050 οι θάνατοι από τροχαίες συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες Honda σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την επίτευξή του, η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει περισσότερα δεδομένα από πραγματικά ατυχήματα, ώστε να εξετάζει την αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών ασφαλείας που αναπτύσσει.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, χαρακτήρισε την οδική ασφάλεια μία από τις πιο επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις και τόνισε ότι η αντιμετώπισή της απαιτεί συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

«Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μία κοινή κουλτούρα στην οποία η οδική ασφάλεια θα αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης ευθύνη. Συγχαίρω τη Honda που πρωτοπορεί και γίνεται ο πρώτος οργανισμός που λαμβάνει τη διάκριση των πέντε αστέρων», ανέφερε.