O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο νέο Madring.

To Grand Prix Ισπανίας, ο 14ος αγώνας της Formula 1 στο 2026 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του Madring και να κάνουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο.

Στη διαδικασία είδαμε τους χρόνους να πέφτουν συνεχώς, με τα μονοθέσια να αφήνουν λάστιχο στο νέο σιρκουί της Formula 1. Η πρόσφυση βελτιωνόταν με κάθε πέρασμα, ενώ ταυτόχρονα οι ομάδες έπαιρναν πολύτιμα δεδομένα ώστε να βελτιώσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους. Παραδόξως, δεν είδαμε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας στο FP1.

H Mercedes έχει το πάνω χέρι

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Ισπανίας ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός της Mercedes F1 στο δεύτερο μισό της διαδικασίας έγραψε το 1:34,077 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και πήρε την 1η θέση. Δεύτερος ήταν ο Κίμι Αντονέλι με τη δεύτερη W17, με τον Ιταλό να βρίσκεται 0,286 δλ μακριά από τον teammate του, με τη διαφορά ανάμεσα στους δύο να είναι μεγάλη προς ώρας.

Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Ferrari στις θέσεις 3 και 4. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον, όμως αμφότεροι δυσκολεύτηκαν πολύ με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Εν τέλει μόνο ο Μονεγάσκος έκανε χρόνο με την κόκκινη, πιο γρήγορη γόμα, όμως δεν ήταν καθαρός ο γύρος του.

Ο Χάμιλτον από τη μεριά του ήταν ο ταχύτερος οδηγός με τη μεσαία γόμα ελαστικών, αλλά δεν έκανε χρόνο με τη μαλακή γόμα, με τον ένα γύρο του μετά τον άλλο να έχει και διαφορετικό πρόβλημα. Ο Βρετανός ήταν ο ταχύτερος οδηγός ωστόσο με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Building up the entry speed 💨



Charles Leclerc locks up the right-front into Turn 17 on the soft tyres 😬#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/bFshipS7QJ — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

Ο ανταγωνισμός ψάχνεται

Στην 5η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, o οποίος ήταν 0,6 δλ μακριά από την κορυφή. Νωχελικό ξεκίνημα στο τριήμερο έκανε και η McLaren Racing, με τον Λάντο Νόρις να είναι 0,8 δλ πιο αργός από τον Ράσελ και μόλις ένα δέκατο του δλ μπροστά από τον Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls.

O Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη MCL40 πήρε την 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi και Λίαμ Λόσον με Red Bull.

Οι διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς ήταν αρκετά μεγάλες, με τον ταχύτερο Ράσελ να είναι 4,7 δλ πιο γρήγορος από τον τελευταίο της κατάταξης Βάλτερι Μπότας της Cadillac.

📻 "That's just nasty"



Nico Hulkenberg was not happy with Lewis Hamilton at the final corner, as the Ferrari driver set himself up to start a lap #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/7rWYdahkgO September 11, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Στη διαδικασία αυτή θα πάρουμε μια πιο καθαρή εικόνα σχετικά με τη δυναμική των μονοθεσίων στο Madring.

Αποτελέσματα FP1 GP Ισπανίας

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.