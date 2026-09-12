BMW iX5 Hydrogen: Πλησιάζει η παραγωγή του υδρογονοκίνητου SUV

Η BMW δοκιμάζει τα νέα πρωτότυπα σε πραγματικές συνθήκες, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τη βιομηχανική παραγωγή των κυψελών καυσίμου.

Στην επόμενη φάση της εξέλιξής της πέρασε η νέα BMW iX5 Hydrogen, η οποία προορίζεται να αποτελέσει το πρώτο μοντέλο ευρείας παραγωγής της BMW με σύστημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Τα πρωτότυπα αυτοκίνητα πραγματοποιούν πλέον ένα εκτενές πρόγραμμα δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες. Την ίδια στιγμή, στο Hydrogen Competence Centre του Μονάχου ξεκίνησε η επόμενη φάση συναρμολόγησης των συστημάτων κυψελών καυσίμου τρίτης γενιάς.

Παράλληλα, το εργοστάσιο του BMW Group στο Στάιερ της Αυστρίας προετοιμάζεται για τη μελλοντική μαζική παραγωγή τους. Έχουν ήδη εγκατασταθεί τα πρώτα συστήματα δοκιμών και ο απαραίτητος εξοπλισμός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Δοκιμές ολόκληρου του συστήματος κίνησης

Οι μηχανικοί της BMW δεν αξιολογούν μόνο τη λειτουργία των κυψελών καυσίμου, αλλά τη συνεργασία όλων των επιμέρους εξαρτημάτων. Το σύστημα περιλαμβάνει τον ηλεκτροκινητήρα, την μπαταρία υψηλής τάσης, τις δεξαμενές BMW Hydrogen Flat Storage και τη μονάδα Energy Master, η οποία ελέγχει τη ροή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε διαφορετικές περιβαλλοντικές και λειτουργικές συνθήκες, ακόμη και υπό υψηλό φορτίο. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης, της ανάκτησης ενέργειας και της θερμικής διαχείρισης, χωρίς να θυσιάζεται η δυναμική συμπεριφορά που θέλει να προσφέρει η BMW.

«Το όραμά μας για την BMW iX5 Hydrogen είναι ξεκάθαρο: θέλουμε να είναι μία πραγματική BMW που προσφέρει οδηγική απόλαυση. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε ένα απόλυτα συντονισμένο συνολικό σύστημα», δήλωσε ο Γιόζεφ Χόχραϊτερ, επικεφαλής του τμήματος οχημάτων υδρογόνου του BMW Group.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μέχρι τώρα δοκιμές δείχνουν ότι το σύστημα κυψελών καυσίμου, η μπαταρία υψηλής τάσης και το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης συνεργάζονται ήδη αποτελεσματικά.

Αυτονομία έως 750 χλμ

Η BMW στοχεύει σε επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες της αμιγώς ηλεκτρικής iX5. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ/ώρα αναμένεται να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα. Η εκτιμώμενη αυτονομία θα φτάνει έως τα 750 χλμ βάσει WLTP, ενώ ο ανεφοδιασμός των δεξαμενών υδρογόνου θα απαιτεί λιγότερο από πέντε λεπτά. Το σύστημα κίνησης παραμένει αμιγώς ηλεκτρικό, με την απαραίτητη ενέργεια να παράγεται μέσα στο αυτοκίνητο από την αντίδραση του υδρογόνου στις κυψέλες καυσίμου.

Η συναρμολόγηση των πρωτοτύπων στο Μόναχο χρησιμοποιείται και για την εξέλιξη των διαδικασιών κατασκευής. Η εμπειρία που αποκτάται μεταφέρεται στις ομάδες του Στάιερ, οι οποίες θα αναλάβουν την παραγωγή των συστημάτων κυψελών καυσίμου όταν το πρόγραμμα περάσει στη βιομηχανική του φάση.

Για την BMW, το υδρογόνο δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία. Αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματική επιλογή για οδηγούς που χρειάζονται μεγάλη αυτονομία, γρήγορο ανεφοδιασμό και υψηλή ευελιξία, με μηδενικές τοπικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση.