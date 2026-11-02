Με τον Αντονέλι πλέον πρωταθλητή, η Formula 1 συνεχίζει στη Βραζιλία, πριν ταξιδέψει στο Λας Βέγκας και στη Μέση Ανατολή για το φινάλε της σεζόν.

Μετά το Grand Prix Μεξικού και την κατάκτηση του τίτλου από τον Κίμι Αντονέλι, η Formula 1 συνεχίζει χωρίς διάλειμμα στη Βραζιλία. Το Ιντερλάγκος φιλοξενεί το Grand Prix Σάο Πάολο στις 6–8 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας μια σειρά από τρία διαδοχικά αγωνιστικά τριήμερα.

Ακολουθεί το Λας Βέγκας, με τον αγώνα να διεξάγεται τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου για το ελληνικό κοινό. Στη συνέχεια, το πρωτάθλημα μεταφέρεται στη Μέση Ανατολή, με το Κατάρ στις 27–29 Νοεμβρίου και το Άμπου Ντάμπι στις 4–6 Δεκεμβρίου.

Παρότι ο τίτλος οδηγών κρίθηκε, οι μάχες για τις υπόλοιπες θέσεις και το πρωτάθλημα κατασκευαστών διατηρούν το ενδιαφέρον στους τέσσερις τελευταίους αγώνες της φετινής σεζόν.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Σάο Πάολο (Βραζιλίας) – Ιντερλάγκος

Αγωνιστικό τριήμερο: 6–8 Νοεμβρίου

Αγώνας: Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 19:00

GP Λας Βέγκας – Las Vegas Strip Circuit

Αγωνιστικό τριήμερο: 19–21 Νοεμβρίου, τοπικές ημερομηνίες

Αγώνας: Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας

Ώρα έναρξης: 06:00

GP Κατάρ – Λουσάιλ

Αγωνιστικό τριήμερο: 27–29 Νοεμβρίου

Αγώνας: Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 18:00

GP Άμπου Ντάμπι – Γιας Μαρίνα

Αγωνιστικό τριήμερο: 4–6 Δεκεμβρίου

Αγώνας: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 15:00

Όλες οι ώρες έναρξης είναι Ελλάδας.