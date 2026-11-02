F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP Μεξικού

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP Μεξικού
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Ο Κίμι Αντονέλι εξασφάλισε το πρωτάθλημα οδηγών, ο Μαξ Φερστάπεν ανέβηκε δεύτερος και η Ferrari μείωσε τη διαφορά από τη Mercedes στους κατασκευαστές.

Το Grand Prix Μεξικού σφράγισε την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 από τον Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός της Mercedes τερμάτισε τρίτος στην πίστα Ερμάνος Ροντρίγκεζ, πρόσθεσε 15 βαθμούς στη συγκομιδή του και έφτασε τους 380, εξασφαλίζοντας μαθηματικά τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Η σημαντικότερη αλλαγή πίσω από τον πρωταθλητή αφορά τη δεύτερη θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε τον αγώνα και με τους 25 βαθμούς της νίκης έφτασε τους 261, προσπερνώντας τόσο τον Λιούις Χάμιλτον όσο και τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Χάμιλτον, δεύτερος στο Μεξικό, έχει πλέον 259 βαθμούς και βρίσκεται μόλις δύο πίσω από τον Ολλανδό. Ο Ράσελ περιορίστηκε στην έκτη θέση του αγώνα και υποχώρησε τέταρτος στη βαθμολογία με 250 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Λάντο Νόρις παραμένει έκτος με 221 βαθμούς, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι έφτασε τους 150. Ο Ίσακ Χατζάρ δεν βαθμολογήθηκε και έμεινε στους 105, με τον Λίαμ Λόσον να ανεβαίνει στους 79 χάρη στην ένατη θέση του. Ο Πιερ Γκασλί συμπλήρωσε τη βαθμολογούμενη δεκάδα του αγώνα και έχει πλέον 43 βαθμούς. Ο Φράνκο Κολαπίντο πρόσθεσε τέσσερις με την όγδοη θέση του, φτάνοντας τους 31 και μειώνοντας στους επτά τη διαφορά από τον Άρβιντ Λίντμπλαντ.

 

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Mercedes συγκέντρωσε 23 βαθμούς από την τρίτη θέση του Αντονέλι και την έκτη του Ράσελ, ανεβάζοντας το σύνολό της στους 630. Η Ferrari πήρε 30 βαθμούς χάρη στη δεύτερη θέση του Χάμιλτον και την τέταρτη του Λεκλέρ. Έφτασε έτσι τους 504 και μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Mercedes από τους 133 στους 126 βαθμούς.

Η ισοβαθμία της Red Bull με τη McLaren λύθηκε στο Μεξικό. Η νίκη του Φερστάπεν έδωσε 25 βαθμούς στη Red Bull, η οποία έχει πλέον 380. Η McLaren συγκέντρωσε 16 από την πέμπτη θέση του Νόρις και την έβδομη του Πιάστρι και ακολουθεί τέταρτη με 371, εννέα βαθμούς πίσω. Η Racing Bulls παραμένει πέμπτη με 104 βαθμούς, ενώ η Alpine πρόσθεσε πέντε χάρη στην παρουσία και των δύο οδηγών της στη δεκάδα και έφτασε τους 74. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν βαθμολογήθηκαν στο Μεξικό και διατήρησαν τα προηγούμενα σύνολά τους.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΒαθμοί
1Κίμι ΑντονέλιMercedes380
2Μαξ ΦερστάπενRed Bull Racing261
3Λιούις ΧάμιλτονFerrari259
4Τζορτζ ΡάσελMercedes250
5Σαρλ ΛεκλέρFerrari245
6Λάντο ΝόριςMcLaren221
7Όσκαρ ΠιάστριMcLaren150
8Ίσακ ΧατζάρRed Bull Racing105
9Λίαμ ΛόσονRacing Bulls79
10Πιερ ΓκασλίAlpine43
11Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls38
12Φράνκο ΚολαπίντοAlpine31
13Όλιβερ ΜπέρμανHaas23
14Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi13
15Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi10
16Εστεμπάν ΟκόνHaas7
17Κάρλος ΣάινθWilliams7
18Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin7
19Άλεξ ΆλμπονWilliams5
20Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls1
21Λανς ΣτρολAston Martin0
22Βάλτερι ΜπόταςCadillac0
23Σέρχιο ΠέρεζCadillac0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes630
2Ferrari504
3Red Bull Racing380
4McLaren371
5Racing Bulls104
6Alpine74
7Haas30
8Audi23
9Williams12
10Aston Martin7
11Cadillac0

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@Photo credits: Mercedes F1

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