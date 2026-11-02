Ο Κίμι Αντονέλι εξασφάλισε το πρωτάθλημα οδηγών, ο Μαξ Φερστάπεν ανέβηκε δεύτερος και η Ferrari μείωσε τη διαφορά από τη Mercedes στους κατασκευαστές.

Το Grand Prix Μεξικού σφράγισε την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 από τον Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός της Mercedes τερμάτισε τρίτος στην πίστα Ερμάνος Ροντρίγκεζ, πρόσθεσε 15 βαθμούς στη συγκομιδή του και έφτασε τους 380, εξασφαλίζοντας μαθηματικά τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Η σημαντικότερη αλλαγή πίσω από τον πρωταθλητή αφορά τη δεύτερη θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε τον αγώνα και με τους 25 βαθμούς της νίκης έφτασε τους 261, προσπερνώντας τόσο τον Λιούις Χάμιλτον όσο και τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Χάμιλτον, δεύτερος στο Μεξικό, έχει πλέον 259 βαθμούς και βρίσκεται μόλις δύο πίσω από τον Ολλανδό. Ο Ράσελ περιορίστηκε στην έκτη θέση του αγώνα και υποχώρησε τέταρτος στη βαθμολογία με 250 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον Σαρλ Λεκλέρ.

ANDREA. KIMI. ANTONELLI. CHAMPION OF THE WORLD 🏆 🇮🇹 https://t.co/IVyUaeUXeH — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 1, 2026

Ο Λάντο Νόρις παραμένει έκτος με 221 βαθμούς, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι έφτασε τους 150. Ο Ίσακ Χατζάρ δεν βαθμολογήθηκε και έμεινε στους 105, με τον Λίαμ Λόσον να ανεβαίνει στους 79 χάρη στην ένατη θέση του. Ο Πιερ Γκασλί συμπλήρωσε τη βαθμολογούμενη δεκάδα του αγώνα και έχει πλέον 43 βαθμούς. Ο Φράνκο Κολαπίντο πρόσθεσε τέσσερις με την όγδοη θέση του, φτάνοντας τους 31 και μειώνοντας στους επτά τη διαφορά από τον Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Mercedes συγκέντρωσε 23 βαθμούς από την τρίτη θέση του Αντονέλι και την έκτη του Ράσελ, ανεβάζοντας το σύνολό της στους 630. Η Ferrari πήρε 30 βαθμούς χάρη στη δεύτερη θέση του Χάμιλτον και την τέταρτη του Λεκλέρ. Έφτασε έτσι τους 504 και μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Mercedes από τους 133 στους 126 βαθμούς.

Η ισοβαθμία της Red Bull με τη McLaren λύθηκε στο Μεξικό. Η νίκη του Φερστάπεν έδωσε 25 βαθμούς στη Red Bull, η οποία έχει πλέον 380. Η McLaren συγκέντρωσε 16 από την πέμπτη θέση του Νόρις και την έβδομη του Πιάστρι και ακολουθεί τέταρτη με 371, εννέα βαθμούς πίσω. Η Racing Bulls παραμένει πέμπτη με 104 βαθμούς, ενώ η Alpine πρόσθεσε πέντε χάρη στην παρουσία και των δύο οδηγών της στη δεκάδα και έφτασε τους 74. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν βαθμολογήθηκαν στο Μεξικό και διατήρησαν τα προηγούμενα σύνολά τους.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 380 2 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 261 3 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 259 4 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 250 5 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 245 6 Λάντο Νόρις McLaren 221 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 150 8 Ίσακ Χατζάρ Red Bull Racing 105 9 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 79 10 Πιερ Γκασλί Alpine 43 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 38 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 31 13 Όλιβερ Μπέρμαν Haas 23 14 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 13 15 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Audi 10 16 Εστεμπάν Οκόν Haas 7 17 Κάρλος Σάινθ Williams 7 18 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 7 19 Άλεξ Άλμπον Williams 5 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Λανς Στρολ Aston Martin 0 22 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 23 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών